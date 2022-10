เปิดงานวิจัย “กัญชา” ลดยอดขายยา-ลดใบสั่งยา / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

วารสารห้องสมุดสาธารณะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยบทคัดย่อในการวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการทำกัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการใช้กัญชาในฐานเป็นยาทางเลือกของยาในแพทย์แผนปัจจุบัน โดยคณะวิจัยได้ตรวจสอบมลรัฐที่ทำให้กัญชาถูกกฎหมายช่วง 22 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539- 2562 ว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทยาสามัญและบริษัทยาภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และพบว่า…บทความวิจัยนี้ยังพบด้วยว่าผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทยาจะลดลงจากการออกกฎหมายให้กัญชานันทนาการมากกว่าการออกฎหมายใช้ทางการแพทย์ถึง 129% และยังพบผลกระทบของการทำให้กัญชาถูกกฎหมายของยอดขายลดลงต่อบริษัทภายใต้ชื่อทางการค้าจะรุนแรงกว่ายาสามัญถึง 224%[1] โดยคาดการณ์อีกด้วยว่า 16 มลรัฐที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำให้กัญชาถูกกฎหมายหากทำให้กัญชาถูกกฎหมายแล้วจะทำให้ค่าใช้จ่ายยาแผนปัจจุบันต่างๆลดลงไปประมาณ 11%[1]สอดคล้องไปกับงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐกิจสุขภาพมลรัฐที่แก้กฎหมายให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับระบบประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ได้ถึง 165 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2556 และคำนวณว่าถ้าแก้กฎหมายทั่วประเทศ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้รวม 470 ล้านเหรียญสหรัฐ[2]รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร ได้นำเสนอและนำรายงานผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเด็กและเยาชน : บทเรียนจากนานาชาติ, เอกสารวิชาการในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2565 เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็น แต่มิติที่น่าสนใจคือกัญชาในฐานะไม่ใช่เพียงแค่การรักษา แต่ยังอยู่ในฐานะเป็นสมุนไพรที่ส่งเสริมสุขภาพได้ด้วย[3]สหรัฐอเมริกา พบว่าเช่นเดียวกันโดยเมื่อพิจารณายา “ส่วนต่าง” ที่แพทย์ในมลรัฐที่กัญชาถูกกฎหมาย “จ่ายยาประจำวันลดน้อย” ลงต่อแพทย์ 1 คนในรอบปี ในยาดังต่อไปนี้ สั่งจ่ายยาแก้ปวดลดลง 1,826 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาบรรเทาวิตกกังวลลดลง 562 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาแก้อาการคลื่นไส้ลดลง 541 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาแก้อาการโรคจิตลดลง 519 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาแก้อาการโรคลมชักลดลง 486 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาแก้อาการโรคนอนไม่หลับลดลง 362 หน่วย/วัน, สั่งจ่ายยาแก้อาการโรคซึมเศร้าลดลง 265 หน่วย/วัน[2],[3] โดยเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจ่ายยาระหว่าง พ.ศ. 2553-2556 ลดลงไป 515 ล้านเหรียญสหรัฐ[4]คำถามมีอยู่ว่าถ้าประเทศที่มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายแล้วทำให้สุขภาพประชาชนเสื่อมทรามลงหรือมีผู้ป่วยมากขึ้น เหตุใดบริษัทขายยาจะมียอดขายยาลดลงได้อย่างไรแต่ถ้าใครมีมุมมองเพียงว่ากัญชาต้องใช้ทางการแพทย์คือ “ป่วยแล้วไปหาแพทย์แล้วไปสู่การรักษาโดยคำสั่งของแพทย์” คำถามมีตามมาอยู่ว่าแพทย์จะยอมจ่ายกัญชาให้หรือไม่ หรือจะยอมให้ผู้ป่วยไปปลูกกัญชาเพื่อรักษาตัวเองหรือไม่ และหากแพทย์ไม่ยอมจ่ายกัญชาให้ประชาชน หรือไม่ออกใบอนุญาตให้ปลูกได้เพียงเพราะว่าแพทย์คนนั้นมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์กับยาอื่นๆแล้ว ประชาชนจะทำอย่างไร?และคำถามที่น่าจะพิจารณาต่อว่าหากกัญชาไม่ใช่มีแค่สรรพคุณ “รักษา” แต่มีสรรพคุณ “ส่งเสริมสุขภาพ” และลดความเสี่ยงโรคที่ประชาชนป่วยกันมากแล้ว ควรจะให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้กัญชาโดยไม่ต้องรอใบสั่งยาจากแพทย์หรือไม่?สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทยเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยประมาณการว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน 5 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 คนไทย ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป กำลังป่วยด้วยโรคเบาหวาน และมีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้มีถึง 40% ที่ไม่รู้ว่าตัวเองป่วย[5]อย่างไรก็ตาม ผู้ได้รับการวินิจฉัย และดูแลรักษามีเพียง 54.1% หรือเพียง 2.6 ล้านคน มี เพียง 1ใน 3 คนที่สามารถบรรลุเป้าหมายในการรักษา ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมีมากถึง 200 ราย/วัน[5]งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Journal/ BMJ Open ในหมวดงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวานและวิทยาต่อมไร้ท่อ เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบเรื่องที่น่าสนใจว่าประชากรที่ยิ่งบริโภคกัญชากลับลดความเสี่ยงโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญ[3],[6]ตัวอย่างถัดมาคือบทบาทของกัญชาต่อการลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยถ้าการใช้กัญชาช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง แล้วเราจะยังคงให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นหรือไม่?งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโดยในจำนวนนี้ มีข้อมูลเรื่องการใช้กัญชา 151,945 ราย แบ่งเป็น ไม่เคยใช้กัญชา 118,496 ราย, เคยใช้ 33,449 ราย คิดเป็น เคยใช้ร้อยละ 28.2%โดยพิจารณาการใช้กัญชากับการโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะในประเทศอังกฤษ พบว่า คนที่เคยใช้กัญชาเป็นโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะ (ไตและต่อมลูกหมาก) “น้อยกว่า” คนที่ไม่เคยใช้กัญชา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังนี้ [3],[7]ในขณะที่บุหรี่และเหล้าได้ถูกประกาศโดยภายใต้องค์การอนามัยโลกได้ประมวลงานวิจัยสารก่อมะเร็งจากทั่วโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 57 ปี พบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นสาเหตุของมะเร็งประเภทที่ 1 ได้หลายอวัยวะ[8]โดยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งไซนัส มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้และทวารหนัก มะเร็งลูคีเมีย มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งไต มะเร็งกรวยไต มะเร็งท่อไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่[8] และการเลิกบุหรี่จะมีส่วนในการช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเหล่านี้ด้วย[8]นอกจากนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดเช่นกัน ได้แก่ มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งเต้านม มะเร็งเยื่อบุผิวของทางเดินอาหาร-อากาศส่วนบน มะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้และทวารหนัก[8]ความน่าสนใจคือตลอดระยะเวลา 57 ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งภายใต้องค์การอนามัยโลก ยังไม่เคยพบหลักฐานที่เพียงพอที่ทำให้ “กัญชา” อยู่ในบัญชีรายการสารก่อมะเร็งหรือเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้เลย[8]ยิ่งไปกว่านั้นด้วยกัญชาที่มีบทบาทมากขึ้น ยาที่มีความรุนแรงกดการหายใจอย่างเช่นมอร์ฟีนที่ใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งก็ลดลงไปด้วยโดยกัญชาลดอัตราตายจากยาที่สกัดจากฝิ่น เช่น มอร์ฟีน มลรัฐโคโลราโด หลังจากแก้กฎหมายกัญชา ทำให้การสั่งยาที่สกัดจากฝิ่น เช่น มอร์ฟีน ออกซี่โคโดน เมทาโดน มีจำนวนลดลง โดยเฉลี่ยลดลง 31.5% และการสั่งยาทสกัดจากฝิ่น ในภาพรวมของทั้งประเทศก็ลดลงเช่นกัน[3],[9]มลรัฐที่แก้กฎหมายแลว มีอัตราตายจากยาทสกัดจากฝิ่น เช่น มอร์ฟีน “น้อยกว่า” มลรัฐที่ไม่ได้แก้กฎหมาย ยิ่งนานไป ยิ่งมีอัตราตายจากยาทสกัดจากฝิ่น “ยิ่งน้อยกว่า” เฉลี่ย 24.8%[3],[10]นอกจากนั้น ความเป็นจริงกัญชาอาจนำมาช่วยลดปัญหาบุหรี่และสุราที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพยิ่งกว่ากัญชาอย่างเทียบกันไม่ได้เลยโดยรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2557 ของแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย (BOD) พบว่า การเสียชีวิต จากบุหรี่ของประชากรไทย จำนวนการตายมีถึง 54,610 คน เป็นอันดับ 1 ของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรไทย[11],[12]โดยการสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 20,863 คน (ร้อยละ 38 ของการการเสียชีวิต จากบุหรี่ทั้งหมด) ตามด้วยโรคหัวใจ 14,011 คน (ร้อยละ 26) และโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 13,964 คน (ร้อยละ 26)[11],[12]โดยคนไทยติดสุราจำนวน 2.75 ล้านคน, เสียชีวิต 1 คน ทุก 10 นาที, ประชาชน 1 ใน 4 เคยถูกคุกคามทางเพศและทำร้ายร่างกายจากคนที่ดื่มสุรา, เกิดอุบัติเหตุ 20,000 รายต่อปี , 60% มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกำหนด[3], [15]แต่ปัญหาที่เกิดจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสที่จะลดลงไปในสังคมไทยหากมีการใช้กัญชาเพื่อ “รักษาโรค” และ “ส่งเสริมสุขภาพ”มากขึ้นด้วยทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่ากัญชามีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่าบุหรี่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Drug and Alcohol Dependence เมื่อในปี พ.ศ. 2554 พบว่านับตั้งแต่ทสูบบุหรี่ครั้งแรกจะมีโอกาสจะเสพติดบุหรี่ 67.5%, ครั้งแรกที่ดื่มเหล้ามีโอกาสติดเหล้า 22.7%, และหากใช้กัญชาครั้งแรกจะมีโอกาสติดกัญชา 8.9%[16]เมื่อกัญชาได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นย่อมส่งผลทำให้การดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง ซึ่งย่อมเท่ากับเป็นการลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพของประชาชนในประเทศอันเนื่องมาจากการลดการบริโภคแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ด้วยอย่างไรก็ตามกัญชานั้นไม่ได้มีแต่ผลดี แต่ก็มีผลเสียด้วยเช่นกัน โดย รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการทบทวนงานวิจัยแล้วสรุปว่า“เมื่อมีจำนวนคนใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีบางคนที่เกิดอาการแพ้กัญชา อาเจียนรุนแรง เมา ใจสั่น วิตกกังวล ง่วงนอน หลอน จนต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล แต่จากสถิติของมลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ซึ่งแก้กฎหมายให้ใช้กัญชาแบบนันทนาการได้ เมื่อปี พ.ศ.2557 กลับพบว่ามีคนไข้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากใช้กัญชาจนต้องเข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง[17] เพราะประชาชนเกิด “การเรียนรู้” และ “เข็ด” ไม่ใช้เกินขนาด” [3],[19]รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ จึงเห็นว่าการเข้าการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นปรากฏการณ์ในช่วงแรกที่สังคมจะได้เรียนรู้และเข็ดจนลดระดับไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่น่าวิตกเทียบกับผลดีต่อสังคมโดยรวมที่ประเทศจะได้ในเรื่องสุขภาพแต่สิ่งที่รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ เห็นปัญหาของกัญชาที่สำคัญอย่างยิ่ง คื” ซึ่งมีอันตรายอย่างมาก เช่น การทำให้เป็นโรคจิตประสาทและฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะกัญชาสังเคราะห์ที่มีการซื้อขายตามอินเตอร์เน็ตที่มีการพ่นใส่ไปในพืชธรรมชาติเพื่อทำลายชื่อเสียงของกัญชาให้แย่ลง[3]รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ได้ยกตัวอย่างหนทางการแก้กฎหมายกัญชาของมลรัฐ Washington สหรัฐอเมริกา โดยทำให้คนสามารถเข้าถึงกัญชาที่มีคุณภาพแบบถูกกฎหมาย ทำให้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกัญชาสังเคราะห์จนต้องเข้าโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง 37% ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562[3],[20]และหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ป้องกันกัญชาสังเคราะห์ใต้ดินซึ่งครองตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทย และรวมกับปัจจัยที่แพทย์ต่อต้านหรือไม่จ่ายกัญชาให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถมีกัญชาของตัวเองด้วยการปลูกในครัวเรือน พร้อมกับการให้ความรู้กับประชาชน และมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเข้าถึงเยาวชนไม่ต่างจากสุรา บุหรี่ และกระท่อมข้อมูลและการนำเสนอของ รศ.ดร.นพ.ปัตตพงษ์ เกษสมบูรณ์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้นเป็นการพลิกความเชื่อเดิมๆ ของคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นการถอดบทเรียนจากหลายประเทศที่มีการใช้กัญชามาแล้วนับสิบหรือหลายสิบปี จึงเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จึงเห็นว่าสมควรเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนผ่านบทความนี้อ้างอิง[1] Ziemowit BednarekI, et al., U.S. cannabis laws projected to cost generic and brand pharmaceutical firms billions, plos one, Published: August 31, 2022https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0272492&type=printable[2] Shyam Raman, Ashley C. 