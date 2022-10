จุดจบการบริหารจัดการสมัยใหม่ จุดเริ่มต้นการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน

อารยธรรมมนุษย์มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จาก “สังคมเกษตร” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม” จากนั้นเปลี่ยนมาสู่ “สังคมองค์ความรู้” และในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่พวกเราอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากเดิมเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี “อนาคตที่ค่อนข้างชัดเจน” สู่ “อนาคตที่เป็นไปได้ในหลากหลายทางเลือก” จากนั้นเปลี่ยนมาสู่ “อนาคตที่ค่อนข้างคลุมเครือ” และในปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีหรือเรากำลังอยู่ในโลกใบใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จาก “โลกที่คงรูป” สู่จาก Linear World สู่เรากำลังต้องบริหารจัดการธุรกิจ บริหารจัดการภาครัฐ แม้กระทั่งบริหารจัดการชุมชน ภายใต้ไม่ใช่ Local Simple System อีกต่อไปใน VUCA World เรากำลังอยู่ในซึ่งเต็มไปด้วยคลื่นวิกฤตเชิงซ้อนเป็นระลอก ๆ ตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 วิกฤตซัพพลายเชนโลก วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร วิกฤตโลกรวน วิกฤตเงินเฟ้อ ที่อาจตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยในการบริหารจัดการกับ VUCA World เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจที่สามารถแสดงกลไกความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และหยั่งรู้ถึงที่กำหนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์ รูปแบบ ตัวขับเคลื่อน และผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงการพัฒนามิใช่แค่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใจโลกอย่างกระจ่างชัด จึงจะสามารถอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างปกติสุขภายใต้ VUCA World ขีดความสามารถในการคาดการณ์ (Anticipative Capacity) นั้นไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาที่สำคัญ Transformative Change ต้องเริ่มด้วยมากกว่าการเน้นยกระดับ Skillset ผ่าน Reskilling, Upskilling หรือการพัฒนา New Skill เพียงอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนจากซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาที่มุ่งสู่ความทันสมัย (Modernism) บนความคิดฐานรากของ Ego-Centric Mental Model ที่นำไปสู่ความไม่สมดุลของระบบ จนเกิดเป็นวิกฤตต่าง ๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ไปสู่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน (Sustainism) บนความคิดรากฐานของ Eco-Centric Mental Model ที่ทำให้เกิดการปรับสมดุลของระบบ และก่อเกิดเป็นความยั่งยืนเชิงพลวัตในที่สุดได้อย่างไรทุกอย่างมี 2 ด้านของเหรียญเสมอ ระบบทุนนิยมก็เช่นกัน อย่างน้อยระบบทุนนิยมได้เปลี่ยนคนทั่วไปจากคนที่ “ยากจนข้นแค้น” มาเป็นคนที่ “พอประทังชีวิต” แต่เนื่องจากระบบทุนนิยมเน้น Ego-Centric Mental Model ที่เอาความโลภของมนุษย์เป็นตัวตั้ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความโลภก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความโลภ (Greed to Growth, Growth to Greed) จึงนำไปสู่ตลอดเวลา และสุดท้ายก็นำกลับไปสู่ความยากจนข้นแค้น วนเวียนกลายเป็นวงจรอุบาทว์ ซึ่งวงจรอุบาทว์นี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภของมนุษย์ การแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การง่วนอยู่กับตัวเองโดยไม่คิดเผื่อคนรุ่นต่อไป และความพยายามที่จะครอบงำและควบคุมธรรมชาติEgo-Centric Mental Model ส่งผลให้โลกกำลังตกอยู่ในความไม่สมดุลเชิงระบบ 7 ประการด้วยกัน คือ1) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดมากเกินไป ใช้ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์น้อยเกินไป2) เห็นแก่ผู้คนปัจจุบันมากเกินไป คิดเผื่อคนรุ่นหลังน้อยเกินไป3) เน้นหนักการบริโภคมากเกินไป เน้นหนักคุณภาพชีวิตน้อยเกินไป4) ตอบสนองต่อความต้องการที่ล้นเกินของคนรวยมากเกินไป ตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนจนน้อยเกินไป5) ให้ค่ากับความชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจมากเกินไป ให้ค่ากับคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจน้อยเกินไป6) เรียนรู้จากความสำเร็จมากเกินไป ถอดบทเรียนจากความผิดพลาดและความล้มเหลวน้อยเกินไป7) ให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์มากเกินไป ให้ความสำคัญกับปัญญามนุษย์น้อยเกินไปจะเห็นได้ว่าปัญหาของโลกทั้งมวลล้วนเกิดจากความไม่สมดุลของระบบ (Systemic Imbalance) ดังนั้นเราต้องมาขบคิดว่า เราจะปรับสมดุลเชิงระบบ (Systemic Rebalance) ของโลกได้อย่างไรในบริบทของการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนจากไปสู่เริ่มจากการทบทวน- จากที่มองว่าธรรมชาติเป็นทรัพยากร ไปเป็นที่มองว่าเราหยิบยืมจากธรรมชาติ และต้องคืนกลับให้ธรรมชาติ- จากการที่มุ่งใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือมาตอบโจทย์ตนเอง ไปเป็นการที่มุ่งพึ่งพาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างยั่งยืน- จากการมุ่งสร้างอำนาจเหนือธรรมชาติ ควบคุมธรรมชาติ ไปเป็นการมุ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ- จากความพยายามจะตักตวงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วม ไปเป็นความตั้งใจที่จะปกป้องทรัพยากรร่วมพร้อม ๆ กับการเปลี่ยน- จากมนุษย์มีข้อบกพร่องและไม่น่าไว้วางใจ เป็นมนุษย์มีศักยภาพสามารถสร้างความเป็นไปได้ที่หลากหลาย- จากสัตว์เศรษฐกิจที่มีเหตุมีผลตามหลักเศรษฐศาสตร์ เป็นสัตว์สังคมที่ปรารถนาอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างปกติสุข- จากเรียกร้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง เป็นคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว นำมาสู่เรากำลังเปลี่ยนจากที่มีกระบวนทัศน์คือ การใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมธรรมชาติ (Controlling Nature) เชื่อในการแข่งขันโดยการพยายามจะควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Controlling Others) ไปสู่ที่มีกระบวนทัศน์คือ การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและผู้อื่นอย่างกลมกลืน (Living in Harmony with Nature & Others)ภายใต้ Ego-Centric Mental Model เราถูกสอนให้เน้นการสร้างซึ่งนำมาสู่ความไม่สมดุลเชิงระบบ ดังนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนจากที่เคยให้ความสำคัญกับไปสู่ที่เน้นใน 2 มิติด้วยกันคือและซึ่งจะนำมาสู่การปรับสมดุลเชิงระบบ ที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขมิเพียงเท่านั้นเราถูกสอนให้เน้น Maximizing Individual Benefit และ Minimizing Individual Loss หรืออาจกล่าวง่าย ๆ คือ “เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” โดยการผลักภาระปล่อยของเสียและมลพิษออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ยั่งยืน การที่จะอยู่อย่างถูกต้องและยั่งยืนได้นั้นจะต้องปรับเปลี่ยน Mindset จากไปสู่ซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก Individual Wellbeing ไปสู่ System Wellbeing นั่นคือ- จาก Short-term Individual Gain, Long-term System Loss ไปสู่ Short-term Individual Loss, Long-term System Gain (COVID-19 เป็นตัวอย่างที่ดี ที่ผู้คนให้ความร่วมมือยอมฉีดวัคซีน ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง เพื่อให้สังคมโดยรวมอยู่รอดปลอดภัยจากการระบาด)- จาก Local Maximum, Local Minimum ด้วยการ Internalizing Good เข้าหาตัว Externalizing Bad ออกสู่ระบบ ไปสู่ Global Maximum, Global Minimum ด้วยการ Internalizing ทั้ง Good และ Bad Externality (การผลักดันขององค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่ Net Zero Economy เป็นตัวอย่างที่ดี)- ในบริบทของภาคธุรกิจจาก Shareholder Value Creation ไปสู่ Stakeholder Value Creation (ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก Doing Well then Doing Good เป็น Doing Well by Doing Good)ภายใต้เราเชื่อว่าหากความมั่งคั่งมากขึ้น ความสุขก็จะมากขึ้นตาม สุดท้ายจึงทำให้เราวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้น แต่การจะเปลี่ยนจาก Ego-Centric มาสู่ Eco-Centric Mental Model เราจะต้องรู้จักพอเพียง คือเมื่อเราพอประทังชีวิตและอยู่รอดแล้ว เราจะต้องพอเพียง พูดอีกนัยหนึ่งคือซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบ และจะทำให้ความเป็นปกติสุขเกิดขึ้นตามมาในปัจจุบันเรามักจะสอนว่า การจะได้มาซึ่งผลลัพธ์จะต้องมีกลยุทธ์ และต้องพัฒนาขีดความสามารถที่จะไปขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านั้น ผ่านการใช้ Data ประมวลออกมาเป็น Information และพัฒนาเป็น Knowledge รวมถึงเชื่อว่าเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Data Science และ ICT ทำให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น แต่การที่จะไปตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ข้อต่อที่ขาดหาย (Missing Link) คือเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเน้นปัญญามากกว่าแค่องค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจะไปสู่โลกที่น่าอยู่กว่านี้ มีอนาคตที่สดใสกว่าเดิม ซึ่งต้องอาศัยที่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความเชื่อ จาก “The Bigger, the Better” ไปสู่ “The Smarter, the Better” จาก “The Richer, the Better” ไปสู่ “The More Options, the Better” และจาก “If you want to go fast, go alone” ไปสู่ “If you want to go far, go together”ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเกิดวิวัฒน์ครั้งใหญ่ในปริมณฑลของการบริหารจัดการธุรกิจ จากซึ่งเน้น “Doing Well by Creating Shareholder Value” พัฒนามาสู่ซึ่งเน้น “Doing Well then Doing Good” คือการที่ทำให้ธุรกิจตัวเองอยู่รอดก่อน แล้วจึงค่อยมาทำดีผ่าน Corporate Social Responsibility (CSR) และล่าสุดมาสู่ที่เน้น “Doing Well by Doing Good” คือการจะมีผลประกอบการที่ดีได้ ต้องเริ่มต้นจากการทำดีก่อนในทำนองเดียวกันกระบวนทัศน์ในการทำธุรกิจก็ได้เปลี่ยนแปลงไป จากที่เน้น Proposing a Better Product; Economies of Scale; Mass Production; Goods for the Few และ Owning Asset ภายใต้ Shareholder Driven Business Model ไปสู่ที่เน้น Serving the Customer Better; Economies of Speed; Mass Customization; Goods for Almost Everyone และ Gaining Access และกำลังค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปสู่ที่เน้น Creating a Better World; Economies of Collaboration; Common Creating; Goods For, With & By Everyone และ Unleashing People Potential ภายใต้ Stakeholder Driven Business Modelกระบวนทัศน์ดังกล่าว ได้นำมาสู่รูปธรรมของการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล อาทิ การเปลี่ยนจาก Carbon-Based Platform ไปสู่ Non-Carbon-Based Platform นั่นคือจาก Fossil Fuels ไปสู่ Renewal Energy จาก Centralized ไปสู่ Decentralized Operation อย่างเช่น ในประเทศสิงคโปร์ที่มีการขยับปรับเปลี่ยนจาก Natural Gas ไปสู่ Solar Energy ไปสู่ Regional Power Grid และไปสู่ Low Carbon Alternative ในที่สุดควบคู่กันนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนจากแนวคิดที่มองว่าทุกสิ่งที่ผลิตขึ้นมาใช้แล้วทิ้ง ไปสู่แนวคิดที่มองว่าทุกสิ่งที่ผลิตขึ้นมานั้นต้องถูกนำกลับมาหมุนเวียน ใช้ซ้ำ โดยเปลี่ยนจากที่มอง Nature as Resource ไปสู่ Nature as Source จากการเน้น Technical Efficiency ไปสู่การให้ความสำคัญกับ Ecosystem Efficiency และจากการปลดปล่อย Negative Externalities ไปสู่การ Internalize Externalitiesในทำนองเดียวกันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากไปสู่ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสิงคโปร์ที่มีการนำน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืด เรียกว่า “NEWater” นำขี้เถ้าจากอุตสาหกรรมมาทำเป็นทราย เรียกว่า “NEWSand” และนำขยะพลาสติกมาผลิตน้ำมัน เรียกว่า “NEWoil”นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนการสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจ จากไปสู่แทนที่จะง่วนอยู่กับการลดต้นทุนธุรกิจของตัวเอง ไปสู่การลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติ สังคม และสาธารณะ โดยการ Re-conceptualizing, Reorganizing และ Rebuilding Modes of Production and Consumption จาก Competitive Modes ไปสู่ Responsible Modes of Production and Consumption มากขึ้นณ ขณะนี้หลายองค์กรเริ่มมุ่งไปสู่ Net Zero Economy ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความมุ่งมั่น และความคิดฐานรากของฝ่ายบริหาร ภายใต้ VUCA World ฝ่ายบริหารจำเป็นจะต้องเรียนรู้การสร้าง Wisdom เพื่อพัฒนา Mental Model และปรับเปลี่ยน Mindset แล้วจึงค่อยมาพูดถึง Managerial Tools & Enabling Technologies เนื่องจากเครื่องมือและเทคโนโลยีนั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนผู้บริหารให้เป็น Responsible CEO ที่จะขับเคลื่อน Responsible Business ภายใต้ Responsible Mode of Production and Consumption ได้ในที่สุดผู้บริหารต้องเรียนรู้ Managerial Tools ใหม่ ๆ ในการรับมือกับ Global Complex System ใน VUCA World อาทิ Complex Adaptive System; Parallel Operating System; Sense Making Capability; Anti-Fragile Capability; Dynamic Incompleteness และ Temporal Ambidexterity ฯลฯควบคู่กับ Managerial Tools มี 6 Enabling Technologies ที่ผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและรังสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย Artificial Intelligence, Distributed Ledgers & Blockchain, Internet of Things, Autonomous Machines, 5G Networks และ Virtual, Augmented & Mixed Reality ซึ่งสิ่งสำคัญคือการผนึกกำลังกันระหว่างปัญญามนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาด เพื่อดึงจุดแข็งของทั้ง 2 สิ่งนี้ผนวกเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Collaborative Intelligenceนอกจากนี้กระบวนทัศน์การพัฒนา Science, Technology and Innovation ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน จากเดิมที่เป็น Science for Modernity, Technology for Competitiveness และเน้นการสร้าง Exclusive Innovation ภายใต้ Ego-Centric Mental Model ไปสู่ Science for Sustainability, Technology for Humanities และเน้นการสร้าง Inclusive Innovation ภายใต้ Eco-Centric Mental Modelเมื่อ Mental Model เปลี่ยนจากการควบคุมธรรมชาติและแข่งขันกับผู้อื่น ไปสู่การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและผู้อื่นแล้ว สิ่งที่พวกเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามคือ Mindset โดยการปรับเปลี่ยนจากไปสู่และจากไปสู่การปรับเปลี่ยนจาก Ego-Centric Mindset ไปสู่ Eco-Centric Mindset ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ดังนี้- จากการขับเคลื่อนด้วยความโลภมนุษย์ ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยปัญญามนุษย์- จากการมีชีวิตแบบ Economic Life ไปสู่การมีชีวิตที่สมดุล (Balanced Life)- จากความมุ่งมั่นตักตวงและสั่งสมความมั่งคั่ง ไปสู่การเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างและกระจายความมั่งคั่ง- จากการครอบครองความเป็นเจ้าของ ไปสู่การเกื้อกูลแบ่งปัน- จาก Competitive Mode ไปสู่ Responsible Mode of Production & Consumptionพร้อม ๆ กับการปรับเปลี่ยนจาก Fixed Mindset ไปสู่ Growth Mindset เพื่อผลักผู้คนให้ออกจากที่เต็มไปด้วยความตระหนกและเป็นกังวลกับโลกที่เผชิญอยู่ ไปสู่ที่ผู้คนเริ่มตระหนัก เรียนรู้และปรับตัว และพัฒนาไปสู่ที่ผู้คนเริ่มมั่นใจเดินหน้า มองวิกฤตเป็นโอกาส โดยจะต้องเปลี่ยนในสาระสำคัญ ดังนี้- จาก Keep Status Quo ไปสู่ Make Change- จาก Fear of Mistake ไปสู่ Fear of Missing Out- จาก Failure as Adversity ไปสู่ Failure as Adventure- จาก Risk-Averse ไปสู่ Risk-Embracingโลกอนาคตเป็นโลกที่เรากำหนดได้ หากเราสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนและสังคมที่เท่าเทียมได้ เราก็จะสามารถนำพาโลกไปสู่อนาคตที่สดใส หากเรายังคงมี Fixed Mindset ที่พยายามจะอยู่ในสถานะเดิม ๆ กลัวความผิดพลาด มองแต่ว่าจะปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดตามสถานการณ์ได้อย่างไร เราจะไม่สามารถกำหนดอนาคตได้เอง การที่เราจะสามารถกำหนดอนาคตได้เองนั้น เราจะต้องมี Growth Mindset ที่จะต้องในโลกยุคใหม่ ประเด็นสำคัญที่สถาบันการศึกษาควรสอนคือ สอนให้เชื่อใน Defined Future มากกว่า Default Future สอนให้กล้าที่จะ Change the Rule of the Game แทนที่จะ Follow the Rule the Game และเน้น Discovery-Driven Learning แทนที่จะแค่ Goal-Driven Learning ผ่านด้วยการจุดประกายให้กล้าที่จะสำรวจสืบค้น (Exploring) กล้าที่จะทดลองปฏิบัติ (Experimenting) จนสั่งสมเป็นประสบการณ์ (Experiencing) และเกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน (Exchanging) เพราะถ้าหากว่าเรายังคงมองความล้มเหลวเป็นเรื่องน่ากลัวและไม่กล้าที่จะเสี่ยง เราก็จะทำได้แค่ Incremental Change ไม่มีทางไปสู่ Transformative Change ได้เมื่อโลกเปลี่ยน วิทยาการจัดการต้องปรับ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในวิทยาการจัดการใน 5 ประเด็นสำคัญด้วยกัน คือการปรับเปลี่ยนจาก Modern Development ไปสู่ Sustainable Development ทำให้การบริหารจัดการต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย จาก Modern Management ไปสู่ Sustainable Managementรากเดิมของวิทยาการจัดการมาจากเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิทยาการจัดการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯจากการบริหารจัดการในโลก Actual World ไปสู่การบริหารจัดการใน Virtual World ไปสู่โลกที่มีการทับซ้อนและเชื่อมต่อกันของ Actual World และ Virtual World กลายเป็นการบริหารจัดการใน Dual Worldจากการเน้น Shareholders ไปสู่การครอบคลุม Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจแบบ Doing Well then Doing Good ไม่ตอบโจทย์แล้ว จะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบ Doing Well by Doing Goodชุดของ OKR และ KPI ได้เปลี่ยนไปจากการเน้น Profitability, Market Share, Growth และ Economies of Scale/Scope/Speed ใน Modern Management ไปสู่ Sustainable Growth, Shared Prosperity, Saved Planet และ Secured Peace ใน Sustainable Managementรวมถึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการบริหารจัดการจาก Functional-Based ไปสู่ Agenda-Based Curriculum มากขึ้น นั่นคือจากการเรียนการสอนที่เน้น Data Analytics; Digital Transformation; Financial Engineering; Crisis Management; Talent & Technology Management ฯลฯ ในปัจจุบัน ไปสู่การเรียนการสอนที่เน้น Wisdom for Sustainable Development; Sufficiency Economy Philosophy; BCG Economy Model; SDGs in Action; Technology for Humanity; Inclusive Innovation; Common Creating ฯลฯ เพื่อจะไปตอบโจทย์การดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจในโลกแห่งอนาคตได้อย่างปกติสุข