รัสเซียใหม่...กับสงครามนิวเคลียร์!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตแวะไปแถวๆ อาณาบริเวณพื้นที่กว่านับแสนๆ ตารางกิโลเมตร แถบด้านตะวันออกของยูเครนและด้านตะวันตกของรัสเซีย หรือ 4 เขตพื้นที่ ที่เรียกว่า(DPR) ซึ่งมีอาณาบริเวณตกประมาณ 26,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 2,198,000 คน พื้นที่ที่เรียกว่า(LPR) เนื้อที่ประมาณ 26,700 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1,390,000 คน หรือที่เรียกรวมๆ กันว่ารวมทั้งพื้นที่อีกประมาณ 28,500 ตารางกิโลเมตรของภูมิภาคและอีก 27,200 ตารางกิโลเมตรของภูมิภาคหรือที่กำลังเปิดโอกาสให้ผู้คนมาเริ่มตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้ว หรือเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.ย.ไปจนถึงวันอังคารสัปดาห์นี้ วันที่ 27 ก.ย.ว่าคิดอยากผนวกตัวรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศรัสเซีย หรือกลายเป็น(Novorossiya) หรือไม่??? อย่างไร???...คืองานนี้...ไม่ว่าคุณพ่ออเมริกาและบรรดาพันธมิตรตะวันตก รวมไปถึง“หรืออย่างรัฐบาลยูเครนจะออกมาประณาม ออกมาปฏิเสธกันในแบบไหน? อย่างไร? แต่คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า อาจถือเป็นอีกช่องหนึ่ง ทางหนึ่ง ในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกรณีที่นับวันจะเกิดหรือแทบหาทางออก ทางไป แทบไม่เจอ อันเนื่องมาจากคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ท่านพยายามปิดช่อง ปิดทาง พยายามเพื่อหวังอาศัยอย่างยูเครน กัดกร่อนทำลายกองทัพรัสเซียรวมทั้งประเทศรัสเซีย ชนิดให้ฉิบหายวอดวายลงไปต่อหน้า-ต่อตาให้จงได้ หรืออย่างที่นักคิด นักวิเคราะห์ชาวรัสเซียอย่างสรุปไว้ในข้อเขียน บทความ ชิ้นล่าสุดว่า...ถึงขั้นต้องการให้รัสเซียถูกทำลายไปตลอดชั่วนิรันดร์กาลและอย่างมิอาจฟื้นกลับคืนมาได้อีก (What they really want is for Russia to be destroyed. Forever! Irrevocably!) อะไรประมาณนั้น!!!ดังนั้น...การเปิดฉาก เปิดโอกาส ให้เกิดการลงประชามติของผู้คนใน 4 เขตพื้นที่ ที่กองทัพรัสเซียลุยเข้าไปในยูเครนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่าคิดจะหันมารวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศรัสเซีย หรือจะยอมปล่อยให้พวกในยูเครนกระทำย่ำยี กระทำการกันนับเป็นหมื่นๆ ศพ เหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านมาหรือไม่? อย่างไร? อันนี้...ต้องถือเป็นทางออก ทางไป ที่ค่อนข้างจะอยู่พอสมควร คืออย่างน้อยก็ยังพอมีและมีรองรับอยู่บ้างไม่มาก-ก็น้อย ไม่ถึงกับโหด ไม่ถึงกับเถื่อนมากมายจนเกินไป และนั่นยังพอช่วยให้เกิดและในการปกป้อง คุ้มครอง พื้นที่ ดินแดน และประชากร ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือกลายเป็นไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์ ว่าถ้าหากใคร? หรือมนุษย์หน้าไหน? ต่อหน้าไหน? ก็ตามคิดจะแตะต้องพื้นที่ ดินแดน และประชากร ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปเรียบร้อยแล้ว โอกาสที่จะต้องเจอกับการตอบโต้ด้วยดังที่ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีและอดีตผู้นำ หรืออดีตประธานาธิบดีออกมาพูดจาว่ากล่าวในทำนองเดียวกัน เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ (22 ก.ย.) ที่ผ่านมา ย่อมเป็นไปได้ไม่ยากส์ส์ส์...หรือพูดง่ายๆ ว่า...การลงประชามติของ 4 เขตพื้นที่ดังที่กล่าวไปแล้ว อาจถือเป็นในการหาทางคลี่คลายวิกฤตยูเครนที่ถูกคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตกปิดทางออก ทางไป จนแทบหาข้อยุติ หาจุดลงตัว แทบไม่ได้ มีแต่ต้องรอให้แต่ละฝ่ายฉิบหายวายวอดกันไปข้าง ดังนั้น...การเร่งระดมพลบางส่วน (partial mobilization) ของกองทัพรัสเซียจำนวนประมาณ 300,000 นาย หรือ 1 เปอร์เซ็นต์ของกองทัพรัสเซียทั้งมวล รวมทั้งการประกาศว่าพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ตามหลักนิยมทางทหารของรัสเซียเพื่อปกป้อง คุ้มครอง พื้นที่ ดินแดนและประชากรของตัวเอง จึงคงไม่ได้มุ่งที่จะก่อหรือแต่น่าที่จะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายดังที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศรัสเซีย(Sergei Ryabkov) ได้พยายามอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้เมื่อช่วงวันศุกร์ (23 ก.ย.) ที่ผ่านมานั่นแหละว่า...ด้วยเหตุนี้...ก็คงไม่ถึงกับต้องอะไรมากมายนัก โดยเฉพาะต่อความเป็นไปได้ของที่นับวันจะถูกพูดถึง อ้างถึงความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าโดยฝ่ายอเมริกัน รัสเซีย หรือแม้แต่เลขาธิการสหประชาชาติ(Antonio Guterres) ที่ออกมาสรุปเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่า...เพราะถ้าหากบรรดาประเทศตะวันตก ที่กำลังกรอบเป็นข้าวเกรียบเมืองเพชรอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าด้วยปัญหาวิกฤตพลังงาน เงินเฟ้อ ไปจนถึงเศรษฐกิจถดถอยกันเป็นประเทศๆ รวมทั้งคุณพ่ออเมริกา ได้เกิดความตระหนักถึงในอันที่จะเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซีย โอกาสที่สถานการณ์ในยูเครนจะกลายเป็นตัวก่อให้เกิดหรือก็น่าจะมีโอกาสลงไปตามลำดับ...หรืออย่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียในเมืองจีนผู้ช่วยวิจัยแห่งศูนย์ของมหาวิทยาลัยเขาได้ให้ความเห็นเอาไว้กับสื่อทางการของจีนเอาไว้นั่นแหละว่า...เพราะในบรรดาประเทศตะวันตกที่คิดจะขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซีย หรือกะจะเอาให้ตายกันไปข้าง!!! น่าจะไม่ได้มีอยู่มากมายสักเท่าไหร่ หรือไม่ได้เป็นเพราะเพียงแค่ต้องเจอกับผลกระทบจากการแซงชั่นพลังงานรัสเซียในทุกวันนี้ ก็แทบทำเอาอียูทั้งอียู กลายเป็นไปแล้วไม่รู้จะกี่รายต่อกี่ราย...แม้แต่คุณพ่ออเมริกาก็ตาม...แค่เจอกับไม่ว่าด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เผลอๆ โอกาสเอาง่ายๆ การลงประชามติ 4 เขต 4 พื้นที่ในยูเครนเพื่อนำไปสู่ความเป็นและการประกาศห้ามแตะต้องพื้นที่ดินแดนและประชากรของรัสเซียทั้งเก่า ทั้งใหม่ ชนิดด้วยการอาศัยศักยภาพแห่งความเป็นประเทศนิวเคลียร์เป็นเครื่องยืนยัน การันตี จึงถือเป็นความพยายามหาทางออก ทางไป จากการถูกปิดช่อง ปิดโอกาสจากความพยายามโดยคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ในกรณีความขัดแย้งยูเครน หรือถือเป็นอีกตาหนึ่ง ของนักเล่นหมากรุมและหมากล้อมตัวฉกาจ อย่างประธานาธิบดีนั่นแล...ส่วนคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตก จะขยับหมากไปช่องไหน ตาไหน นับจากนี้เป็นต้นไป ก็คงต้องขึ้นอยู่กับของแต่ละประเทศ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมของที่นับวันจะเต็มไปด้วยผลุบๆ โผล่ๆ ขึ้นมาให้เห็น อย่างเป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที!!!