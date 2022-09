การเมือง : เรื่องของคนอยากมีอยากเป็น

ตามนัยแห่งจริยศาสตร์ มนุษย์เราทุกคนเกี่ยวข้องกับ 2 สิ่งคือ1. สิ่งที่เรามีหรือ What we have2. สิ่งที่เราเป็นหรือ What we areด้วยเหตุที่ทุกคนเกี่ยวข้องกับความมี และความเป็น จึงทำให้มนุษย์ทุกคนมีความอยากมี และอยากเป็นแต่ตามนัยแห่งคำสอนของพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับความอยาก หรือตัณหาว่ามีอยู่ 3 ประการคือ1.กามตัณหา ความอยากมี2. ภวตัณหา ความอยากเป็น3. วิภวตัณหา ความไม่อยากมี ความไม่อยากเป็นความอยากทั้ง 3 ประการข้างต้น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่มิใช่ตัวทุกข์โดยตรง กล่าวคือเมื่อคนอยากมี แต่มีได้ก็เป็นทุกข์ และเมื่อคนอยากเป็นแล้วไม่ได้เป็นก็เป็นทุกข์ ตามนัยแห่งพุทธพจน์ที่ว่า ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเมื่อมีแล้วเป็นแล้ว วันหนึ่งต่อมาสิ่งที่มี และสิ่งที่เป็นหายไปก็เป็นทุกข์ ตามนัยแห่งพุทธพจน์ที่ว่า การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ส่วนความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น จะเป็นทุกข์เมื่อคนจำเป็นต้องมี หรือจำเป็นต้องเป็น ทั้งๆ ที่ตนเองไม่อยากมี ไม่อยากเป็นก็จะเป็นทุกข์ ตามนัยแห่งพุทธพจน์ที่ว่า การอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยสรุปแล้ว ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตราบเท่าที่คนยังมีความอยาก และวิ่งไล่ความอยาก และยึดถือสิ่งที่ตนได้มาด้วยความอยากนั้นแต่ถ้าจะป้องกันมิให้ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ จะต้องควบคุมความอยากให้อยู่ในกรอบแห่งสันโดษ 3 ประการคือ1. ยินดีตามที่ตนเองหามาได้โดยความชอบธรรม หรือยถาลาภสันโดษ2. ยินดีตามที่ตนหามาได้ ตามกำลังของตนหรือยถาพลสันโดษ3. ยินดีในสิ่งที่สมควรหรือเหมาะแก่เพศภาวะและสถานะของตน หรือยถาสารุปปสันโดษวันนี้คนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กำลังเผชิญกับความทุกข์อันเกิดจากความอยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักการเมืองที่แสวงหาอำนาจรัฐ และยึดติดในอำนาจนั้น และที่เป็นเช่นนี้อนุมานได้ว่าเกิดจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้1. นักการเมืองส่วนใหญ่ทั้งในระบอบเผด็จการ และในระบอบประชาธิปไตยเข้าสู่วงการเมือง ล้วนแล้วแต่เพื่อแสวงหาความมี ความเป็น และเมื่อได้มีและได้เป็นแล้ว ก็ยึดติดในสิ่งที่ตนเองมี และสิ่งที่ตนเองเป็น2. โดยหลักการแห่งรัฐศาสตร์แล้ว นักการเมืองจะต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชน ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และเป็นเจ้านายของนักการเมืองแต่ในความเป็นจริง นักการเมืองไทยมิได้เป็นไปตามหลักการที่ว่านี้ มีอยู่ไม่น้อยเมื่อได้รับตำแหน่งทางการเมือง ทำตัวเป็นนายของประชาชน จะเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจาอย่างชัดเจน