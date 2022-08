เมื่ออดีตจ้าวอาณานิคมอังกฤษกลายเป็นอาณานิคมแผนใหม่ของอเมริกา

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงต้องแวะไปดูพวกกันอีกนั่นแหละทั่น!!! เพราะไม่ว่าจะดีวันจันทร์ วันอังคาร หรือดี-ไม่ดีแบบไหน? อย่างไร? ก็ตามที แต่โอกาสที่จะต้อง “หนาวตาย-แข็งตาย” ไม่ก็ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาถึง ยิ่งดูจะมีความเป็นไปได้สูงยิ่งเข้าไปทุกที...เพราะดังที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านราคาแก๊สและไฟฟ้า อย่าง(Office of Gas and Electricity Markets) ของอังกฤษ เขาเพิ่งออกมาป่าวประกาศเมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมานั่นแหละว่า โอกาสที่บรรดาชาวผู้ดีอังกฤษจะต้องเจอกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นไปถึง 80 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมที่จะถึง หรือจากที่เคยต้องควักกระเป๋าจ่ายกันในระดับ 1,971 ปอนด์ หรือ 2,323 ดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา อาจต้องควักเพิ่มไปอีกถึง 3,549 ปอนด์หรือ 4,183 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาแก๊ส ราคาพลังงานที่ พุ่งทะลุเพดาน ทะลุหลังคาไปถึงชั้นอวกาศ นับจากการต่อต้าน การแซงชั่นรัสเซียเป็นต้นมา...ชนิดวิถีชีวิตของชาวผู้ดีอังกฤษในทุกวันนี้...หนีไม่พ้นต้องเลือกระหว่างการหรืออย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ หรืออย่างที่โพลของเขาได้ไปสำรวจวิจัยตั้งแต่ช่วง 22-24 ส.ค.ที่ผ่านมานั่นแหละว่า 1 ใน 3 ของชาวอังกฤษทั้งมวล กำลังดิ้นรนทุรนทุรายอย่างยากลำบากเอามากๆ กับการเผชิญค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มีมูลค่าสูงถึง 120 เปอร์เซ็นต์ของรายได้แต่ละครอบครัว หรือของผู้คนจำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ล้านคน ถ้าว่ากันตามการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิที่ได้สรุปเอาไว้กับสำนักข่าวเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา...หรือถ้าว่ากันตามคำพูด ตามความคิด ความเห็น ของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน อย่าง(Sadiq Khan) ถึงกับต้องใช้คำว่า ถือเป็น(National Disaster) เอาเลยถึงขั้นนั้น!!! ชนิดรัฐบาลต้องรีบยื่นมือเข้ามาแทรกแซง หรือต้องเร่งระงับใบเสร็จค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยด่วน แทนที่จะต้องให้ชาวอังกฤษต้องหาทางเลือกกันเอาเองว่าจะ(Heating or Eating) กันอีกไม่นานนับจากนี้ เพราะระหว่างที่บรรดาอังกฤษกำลังหมกมุ่น มัวเมา อยู่กับการเพื่อที่จะหาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แทนนายกฯ หัวกระเซิง อย่างด้วยการแสดงออกถึงความเป็นศัตรูกับประเทศมหาอำนาจรายใหม่อย่างจีนและรัสเซียยิ่งๆ ขึ้นไป ถึงขั้นพร้อมที่จะงัดเอา “ขีปนาวุธนิวเคลียร์” มาถล่มฝ่ายตรงข้ามเอาเลยถึงขั้นนั้น แต่ภายในประเทศอังกฤษเอง บรรดาชาวผู้ดีอังกฤษที่อดรนทนไม่ไหวกับบรรดานักการเมือง หรือกับระบบ-ระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษ ถึงขั้นต้องหันไปก่อรูปก่อร่าง ก่อตั้ง(The Don’t Pay Movement) หรือพยายามรวมตัวเพื่อที่จะปฏิเสธการจ่ายบิลค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน ขึ้นมาตามเว็บไซต์ต่างๆ อย่างเป็นระบบและกิจการ...พูดง่ายๆ ว่า...โดยสีสันบรรยากาศของทุกวันนี้ มันกำลังก่อให้เกิดในแต่ละรูปแบบ อย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกที เกิดการสไตรก์ เดินขบวนของผู้คนในสถาบันและองค์กรต่างๆ ไม่ว่าตั้งแต่พนักงานรถไฟ ทนายความ หมอ และพยาบาล ฯลฯ ตลอดไปจากบรรดาเอกชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุเพราะบรรดาทั้งหลาย ต่างแทบไม่ได้ให้ความสนใจต่อชะตากรรม ต่อชีวิต-ความเป็นอยู่ของผู้คน หรือของสาธารณชนอย่างเท่าที่ควรจะเป็น แม้แต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่าง(Liz Truss) ที่พร้อมจะสาดบ้องข้าวหลามยักษ์ พร้อมยิงนิวเคลียร์เพื่อถล่มฝ่ายตรงข้าม แต่สำหรับเรื่องค่าน้ำ-ค่าไฟของชาวอังกฤษ ที่กำลังต้องเลือกระหว่างในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล กลับแทบไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือแค่บอกว่ารัฐบาลย่อมต้องช่วยเหลือแน่ๆ โดยไม่ได้มีรายละเอียดใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย...ขณะที่ใครต่อใครต่างประเมินถึงของชาวอังกฤษไว้อย่างหนักหนา-สาหัสเอามากๆ ไม่ว่าสำนักข่าวที่สรุปเอาไว้เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ(25 ส.ค.) ที่ผ่านมา ว่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวอังกฤษช่วงนี้หนักซะยิ่งกว่าหลายต่อหลายเท่า หรือองค์กรด้านสาธารณสุขอย่างที่สรุปเอาไว้ถึงขั้นว่าบรรดาชาวผู้ดีทั้งหลาย กำลังเจอกับหรือวิกฤตมนุษยชน ทั้งในระยะสั้นและระยาว อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ แต่บรรดาชะตากรรมเหล่านี้กลับแทบไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอังกฤษ ยิ่งไปกว่าเรื่องการตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีน กับรัสเซีย ที่ถูกหยิบมาหาเสียง หาคะแนนนิยม ในการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำประเทศ อย่างชนิดยิ่งนับวันยิ่งไปด้วยกันทั้งคู่ ไม่ว่าหรือก็แล้วแต่...อันนี้นี่แหละ...ที่ออกจะน่าคิดน่าสะกิดใจเอามากๆ ว่าเหตุใดระบอบการเมือง-การปกครองที่ถือเป็นของอังกฤษ นับวันแทบไม่ได้สนใจ แทบไม่ได้ให้ความสำคัญกับหรือของผู้คนพลเมืองของตน ที่ถือเป็นที่แท้จริง อย่างเท่าที่ควรจะเป็น กลับหันไปให้ความสนใจ ให้ความสำคัญกับของชาติอื่น เมืองอื่น โดยเฉพาะคุณพ่ออเมริกา ที่มุ่งหมายจะขจัดมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซีย หรือมุ่งพิทักษ์รักษาความเป็นจ้าวโลก ประมุขโลกให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปให้จงได้ และดูเหมือนว่านักข่าว คอลัมนิสต์ชาวอเมริกันบางราย อย่างเช่น(Bradley Blankenship) พยายามตอบคำถามทำนองนี้เอาไว้บ้างแล้ว โดยเฉพาะในข้อเขียน บทความ ชิ้นล่าสุดเรื่องเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา...คือถึงขั้นที่รัฐบาลอังกฤษยอมสูญเสียผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว จากการใช้เทคโนโลยี 5G ของบริษัทจีนอย่างที่เคยเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 หลังจากได้พบปะกับตัวแทนรัฐบาลอเมริกัน จนต้องหันไปยกเลิกการใช้อุปกรณ์ทุกชนิดของบริษัทจีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา หรือได้แสดงออกให้เห็นโดยชัดเจนว่าประเทศที่เคยเป็นระดับอย่างอังกฤษ กลับต้องกลายสภาพไปเป็นประเทศของอเมริกา หรือประเทศที่ไม่ได้มีไปแล้วตั้งแต่บัดนั้น!!! ไม่ต่างไปจากกลุ่มประเทศ 5 ตาหรือทั้งหลาย ไม่ว่าออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ที่ดำเนินนโยบายไปในลักษณะเดียวกัน...การหันไปให้ความสนใจ ให้ความสำคัญต่อของชาติอื่น เมืองอื่น มากเสียยิ่งกว่าความปรารถนา ต้องการของผู้คนพลเมืองในประเทศตัวเอง หรือของเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงตามระบอบประชาธิปไตยโดยทั่วไป ว่ากันว่าน่าจะเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลอังกฤษ หลังจากที่ได้ถอนตัวจากอียู หรือที่เรียกๆกันว่านั่นเอง อันเป็นแนวคิดที่สืบเนื่องมาจากยุคอดีตประธานาธิบดีอเมริกัน(Franklin D. Roosevelt) และอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ(Winston Churchill) ได้วางรากฐานเอาไว้เมื่อกว่า 80 ปีที่แล้ว เพื่อหวังจะให้โลกทั้งโลกต้องตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของไปโดยตลอด...หรือดังที่อดีตทูตอังกฤษประจำอเมริกาและอดีตทูตถาวรอังกฤษประจำสหประชาชาติ(Dame Karen Pierce) ได้เคยให้คำอรรถาธิบายถึงนโยบายยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเอาไว้ประมาณว่า หมายถึงหรือการหันไปเล่นงานจีนและรัสเซียเอาไว้ก่อน จึงกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซะยิ่งกว่าการช่วยเหลือ เยียวยา ค่าน้ำ ค่าไฟ การดูแลวิถีชีวิตของชาวอังกฤษที่กำลังตายโหง ตายห่า ภายในอีกไม่นาน-ไม่ช้า เป็นไหนๆ...