ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตอนที่ ๒๑ : การเปลี่ยนผ่านของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ๒๕๖๐

พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๑ ได้ประกาศใช้เมื่อต้นรัชกาลที่ ๙ และใช้มายาวนานเกือบ ๗๐ ปี จนต้นรัชกาลที่ ๑๐ จึงได้มีการตรา พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นมาใหม่ ด้วยเหตุผลหลักสองประการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๕ มีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างราชการในพระองค์ (Royal affair) และราชการแผ่นดิน (Government affair) ตลอดจนมีการจัดตั้งหน่วยราชการในพระองค์ ตามที่มีการตราพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใช้บังคับแล้วด้วย จะได้เป็นการสอดคล้องกันกับการจัดระเบียบราชการในพระองค์โดยที่ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ทรงใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ จึงสมควรให้การจัดการทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดยเหมาะสม ตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยและเป็นไปตามโบราณราชประเพณีสาระสำคัญใน พ.ร.บ. ฉบับนี้คือแบ่งทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์ โดยรวมทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินเข้ามารวมกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันเนื่องจากทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินนิยามที่ไม่ชัดเจน ใช้คำว่าเช่น พระราชวัง จึงแยกออกจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ยาก นอกจากนี้พระราชวังเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระบรมราชจักรีวงศ์แต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถพระราชทานโฉนดที่ดินของพระราชวังให้กับหน่วยราชการได้ อันได้แก่ บางส่วนของพระราชวังดุสิตพระราชทานโฉนดที่ดินให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พระราชวังสนามจันทร์พระราชทานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร พระรามราชนิเวศ พระราชทานให้กองทัพบก พระราชนิเวศมฤคทายวันพระราชทานให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพระราชวังจันทรเกษม พระราชทานให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้นหลักการสำคัญคือ The king can do no wrong. ในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ ห้ามระบุพระปรมาภิไธยหรือข้อความใดอันแสดงหรืออนุมานได้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นคู่กรณีหรือคู่ความ ให้ใช้คำว่า ผู้จัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ แทน หรือให้ใช้คำว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แทนแล้วแต่กรณีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย และทรงแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รายได้ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามารถนำไปลงทุนหรือนำไปจ่ายได้ตามที่ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้ว ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายหรือใช้สอยได้ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีหรือยกเว้นภาษีแล้วแต่กฎหมายนั้น ๆเปลี่ยนการถือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในนามของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นในพระปรมาภิไธย ด้วยเหตุผลดังนี้๕.๑ เพื่อให้พระราชทานได้ เช่น พระราชทานหุ้นให้วชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานที่ดินให้หน่วยราชการต่างๆ๕.๒ เพื่อให้ทรงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีอื่น ๆ เช่นเดียวกันกับประชาชน๕.๓ เพื่อให้กำกับดูแลธรรมาภิบาลได้ดีมากขึ้น๕.๔ ทำให้ทรงจัดการพระราชทรัพย์ได้สะดวกและเป็นประโยชน์ได้ง่ายขึ้น๕.๕ ทำให้ทรงได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมในการดูแลพระราชมรดกแห่งพระราชวงศ์จักรี และ๕.๖ ทำให้ทรงงานและทรงใช้พระราชทรัพย์ในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สืบสาน ต่อยอด พระราชดำริแห่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ๒๔๙๑ กับ พ.ร.บ. จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ๒๕๖๐ มีดังนี้การปรับแก้/ปรับปรุงกฎหมายเก่าที่ใช้มาเนิ่นนานเกือบ ๗๐ ปีก็เป็นเรื่องจำเป็นให้เหมาะสมกับกาลสมัยและรัชสมัย