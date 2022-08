สงครามที่ไม่มีใครเป็นผู้ชนะ!!!

คงไม่น่าจะถึงกับ(เว่อร์) จนเกินไป...ถ้าหากต้องเปิดฉากสัปดาห์นี้ด้วยข้อสรุปที่ว่า น่าจะแล้วล่ะทั่นสำหรับการขึ้นมาอย่างเป็นกิจจะลักษณะ อย่างเป็นทางการ หรือใกล้ถึงขีดสุดของช่วงเวลาแห่งยิ่งเข้าไปทุกที!!!โดยเฉพาะถ้าว่ากันตามทัศนะ ตามมุมมอง ของผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลก อย่างเช่นแห่งศาสนจักรคาทอลิกที่มีผู้เคารพนับถืออยู่ครึ่งโลก ค่อนโลก ซึ่งได้เคยสรุปเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้นั่นแหละว่า โดยทัศนะของท่าน สิ่งที่เรียกว่ามันได้อุบัติขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ป่าวประกาศอย่างเป็นทางการหรืออย่างเป็นกิจจะลักษณะเท่านั้นเอง อีกทั้งถ้าดูจากฉากสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของแนวรบสำคัญๆ ในทุกๆ แนวรบ มันก็ออกจะเป็นไปตามนั้น อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าที่ไฟสงครามยังลุกพึ่บๆ พั่บๆ อยู่ในชนิดหาจุดจบ จุดลงตัว แทบไม่เจอ...ขณะเดียวกันกลับถูกเติม ถูกเพิ่มเชื้อ ให้โหมกระพือลุกลามมาสู่ด้วยการเดินทางมาเยือนไต้หวันของประธานสภาฯ สหรัฐฯ จนต้องเจอกับการตอบโต้ของจีนด้วยมาตรการต่างๆ ที่ยิ่งทำให้เกิดในการหาความร่วมมือ หาข้อยุติ ต่อความขัดแย้ง แตกต่าง ในฉากสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ต่างไปจากที่เมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง (5 ส.ค.) จะด้วยเหตุเพราะต้องการเพิ่มคะแนนนิยมในการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอิสราเอล ที่เลือกมาแล้วสี่ซ้าห้าครั้ง ก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงไปซะที เลยต้องเกิดการหันไปถล่มพวกปาเลสไตน์และต้องเจอกับการตอบโต้ด้วยการยิงจรวดนับร้อยๆ ลูกกลายเป็นสงครามย่อมๆ ขึ้นมาอีกจนได้ นั่นยังไม่รวมไปถึงการแสดงอาการกระเหี้ยนกระหือรือของบรรดาลูกหลานชาวยิวทั้งหลาย ที่หวังถล่มโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์อิหร่านก่อนที่จะเกิดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไปจนถึงจุดซึ่งสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ จนเกิดการเตรียมการระดับเงื้อแล้ว เงื้ออีก ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะและโอกาส ว่าเมื่อไหร่? ตอนไหน? เท่านั้นเอง...พูดง่ายๆ ว่า...ทุกๆ แนวรบเมื่อถึง ณ ขณะนี้ ต่างเต็มไปด้วยลุกพึ่บๆ พั่บๆ ชนิดหาทางดับหาทางบรรเทาเบาบางแทบไม่ได้ โดยสิ่งที่น่ากลัว น่าสยดสยอง น่าขนลุกขนพองยิ่งไปกว่านั้น ก็คือด้วยสีสันบรรยากาศทำนองนี้ มันกำลังกลายเป็นตัวเพิ่มในการที่แต่ละฝ่ายจะชี้วัดตัดสิน หรือเอาแพ้-เอาชนะระหว่างกันและกัน ด้วยอาวุธที่สุดแสนจะอันตราย หรือที่รู้จักกันในนามนั่นเอง!!! อย่างที่ผู้อำนวยการสถาบัน(Bruce Gagnon) ได้ออกมาตั้งข้อสังเกต ตั้งข้อสมมติฐาน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่าด้วยแรงกระตุ้นและการปลุกปั่นในระดับสามารถถือเป็นหรือเป็นของผู้นำโลกอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรนาโตนั่นเอง กำลังกลายเป็นตัวสร้างให้กับฉากสถานการณ์ที่จะต้องอาศัยการวัด ตัดสิน กันด้วยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ...ไม่ต่างไปจากนักการทูตอาวุโสและผู้บริหารด้านนโยบายกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย(Alexey Drobinin) ที่ได้แสดงความคิด ความเห็น เผยแพร่ในนิตยสารเมื่อช่วงวันพุธสัปดาห์ที่แล้ว (3 ส.ค.) ถึงฉากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอย่างอเมริกากับทั้งหลาย หรือระหว่างพวกกับพวกในแต่ละราย ที่กำลังส่งผลให้แต่ละฝ่ายหนีไม่พ้นต้องหันกลับมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตัวเอง อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้ ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากการแสดงออกถึงอากัปกิริยาท่าที 2 อย่าง 2 ประการ ของมหาอำนาจสูงสุดอย่างอเมริกา ที่เห็นได้โดยชัดเจน นั่นก็คือทั้งทั้งให้เกิดฉากสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ...คือในขณะที่ด้านหนึ่งหันไปฉีกทิ้ง รื้อทิ้ง บรรดาข้อตกลง หรือสนธิสัญญาต่างๆ ที่เคยทำไว้กับมหาอำนาจนิวเคลียร์อย่างอดีตสหภาพโซเวียต เช่นการฉีกสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีป (The Anti-Ballistic Missile Treaty-ABM) ในยุครัฐบาลการไม่คิดปฏิบัติตามสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง (The 1987 Intermediate-Range Nuclear Force Treaty-INF) ในยุครัฐบาลไปจนการยืดไป-ยืดมา ไม่ได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ในอันที่จะทบทวนหรือขยายเวลาสนธิสัญญาจำกัดหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ (The New Strategic Arms Reduction Treaty-New START) ที่กำลังหมดอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรือปี ค.ศ. 2026 ฯลฯ แต่ขณะเดียวกันก็กลับหันไปปลุกปั่น ยุยงส่งเสริมให้เกิดการปะทะ ขัดแย้งในแนวรบต่างๆ พยายามขยายขอบเขตอำนาจอิทธิพลของตัวเอง เพื่อหวังให้จงได้ อย่างที่(Sergey Lavrov) รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ได้แสดงความเห็นเอาไว้ในเวทีประชุม “East Asia Summit” ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงวันศุกร์ที่แล้ว (6 ส.ค.) นั่นเอง...ด้วยอากัปกิริยาเช่นนี้นี่เอง...ที่ทำให้มหาอำนาจฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่ารัสเซียหรือจีน หนีไม่พ้นต้องหันมาให้ความสนใจต่อขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตัวเอง อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ หรือยิ่งทำให้ที่จะต้องวัดตัดสินชัยชนะ-ความพ่ายแพ้ในห้วงระยะสุดท้าย ด้วยอาวุธอันสุดแสนอันตรายอย่างในมือของแต่ละฝ่ายเอาเลยก็ไม่แน่!!! และถ้าหากต้องเป็นไปรูปนั้น โอกาสที่จำนวนผู้สูญเสีย ล้มตาย ที่ถูกระบุเอาไว้ในคำทำนายบทของว่าประมาณเป็นอย่างน้อย ย่อมมีสิทธิ์เป็นจริง-เป็นจังขึ้นมาได้ไม่ยากส์ส์ส์ อันนี้นี่แหละที่เป็นอะไรที่น่าสยดสยองพองขน น่าขนหัวลุกเอามากๆ แม้แต่ประเทศเล็ก ประเทศน้อยที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ ไม่คิดจะร่วมอยู่ในความขัดแย้ง การแบ่งข้าง แบ่งฝ่าย ของมหาอำนาจรายใด ฝ่ายใดก็ตาม เพราะโอกาสที่ต้องเจอกับเจอกับย่อมเป็นไปได้เสมอๆ...อย่างไรก็ตาม...ถ้าฟังจากน้ำเสียงของผู้นำโลก ที่ถือเป็นมหาอำนาจคู่แข่ง เป็นฝ่ายตรงข้ามอเมริกา อย่างประธานาธิบดีแห่งรัสเซีย แม้ว่าเพิ่งจะสั่งกองกำลังอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างที่ต้องเผชิญหน้ากับอเมริกาและยุโรปทั้งยุโรปในณ สมรภูมิยูเครนไปหมาดๆ แต่จากคำพูด คำจา เมื่อไม่กี่วันมานี้ถึงฉากสถานการณ์ที่อาจต้องงัดเอาอาวุธนิวเคลียร์มาใช้เป็นเครื่องวัดตัดสิน โดยเฉพาะคำพูดที่ว่า...ก็พอสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าได้พอประมาณ เพียงแต่ว่าภายใต้ฉากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากเป็นไปด้วยกันทุกฝ่าย การปิดช่อง ปิดโอกาส การรื้อสะพานถอยหลัง ทำลายช่องทางที่จะติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ ระหว่างกันและกันลงไปครั้งแล้ว-ครั้งเล่า แถมยังพร้อมจะปลุกปั่น สร้างเงื่อนไข ในการซึ่งกันและกันในแนวรบแต่ละแนวรบ จนทำให้เกิดการหวนกลับมาสร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของแต่ละฝ่าย กลายเป็นเรื่องเอาจริง-เอาจังขึ้นมาอีกครั้ง...อันนี้...ย่อมทำให้โลกทั้งโลกยิ่งกลายเป็นยิ่งขึ้นไปเท่านั้น เผลอๆ...อาจอันตรายยิ่งกว่ายุคไปแล้วก็ว่าได้ เพราะช่วงนั้นต่างฝ่ายต่างยังพอเข้าใจถึงอันเนื่องมาจากความพังพินาศฉิบหาย จากผลแห่งการทำลายล้างกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ จนเกิดทางออก เกิดข้อยุติ ในกรณีระหว่างอเมริกากับโซเวียตรัสเซียเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว แต่มาถึงขณะนี้...แบบอย่าง ตัวอย่าง ในการหาทางออก ทางไปจากวิกฤตในลักษณะดังกล่าว ดูจะกลายเป็นสิ่งที่บรรดาผู้นำมหาอำนาจทั้งหลาย ชักจะลืมๆ กันไปหมดแล้ว!!!