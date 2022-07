งานวิจัย “คู่แฝด” พบ “กัญชา” ไม่ได้ทำให้โง่ลง / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

โดยเฉพาะหากเป็นกัญชาสังเคราะห์ด้วยแล้วมีอันตรายต่อสุขภาพมาก ทั้งมีความแรง ราคาถูก แต่ส่งผลเสียต่อจิตประสาทอย่างรุนแรงเช่นกัน[1]นอกจากนั้นบริบททางสถานภาพความอบอุ่นครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงการศึกษา ความเครียด แรงกดดันทางอารมณ์อื่นๆ นั้น ก็ยังอาจมีผลต่อระดับสติปัญญาของมนุษย์ในการวิจัยได้ด้วยตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มักจะหยิบยกขึ้นมาเผยแพร่ในการโจมตีกัญชาว่าทำให้โง่ลง เช่น งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารจิตเวชศาสตร์ของอเมริกัน American Journal of Psychiatry ได้เผยแพร่งานวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 รายงานความตอนหนึ่งว่าแม้จะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ แต่ก็จะมีคำถามตามมาเช่นเดียวกันว่า มีการใช้สารสังเคราะห์กัญชาร่วมด้วยหรือไม่ คนที่ใช้กัญชามีปัญหาในครอบครัว อาชีพการงานและความเครียดเป็นอย่างไร โดยเฉพาะโภชนาการที่แตกต่างกันอย่างไร (เช่น รับประทานหวานมากต่างกันอย่างไร รับประทานการผัดทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า 6 มากเพียงใด ฯลฯ ) ตัวแปรเหล่านี้ไม่เพียงมีผลกระทบต่อการอักเสบของหลอดเลือดเท่านั้น แต่ยังอาจมีผลกระทบต่อสมองด้วยเช่นกันจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราอาจจะเห็นผลการวิจัยออกมาอีกมุมหนึ่งได้ เช่น งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเมื่อเดือนกันยายน 2562 พบว่าการใช้กัญชาในกลุ่มคนวัยรุ่นอายุ 13-19 ปีประมาณ 1,000 คน และมีการติดตามผลไปจนถึงอายุ 30-36 ปี พบผลการทดสอบกลับพบว่ากัญชาไม่ได้ทำให้โครงสร้างสมองเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด[3]ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใครมีอคติฝั่งไหน ก็จะเลือกนำเสนอเฉพาะงานวิจัย 1 ใน 2 ชิ้นข้างต้นมาหักล้างฝั่งตรงกันข้ามเสมอ และหมายความว่าการที่งานวิจัยออกผลไม่เหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบประชากร และการควบคุมตัวแปรที่มีผลต่อการวิจัยในมนุษย์ที่มีความหลากหลายได้ไม่เหมือนกันนอกจากนั้นยังพบผลการติดตามสถิติ กลับสามารถพบได้ด้วยโดยเฉพาะกรณีศึกษาในประเทศที่มีการใช้กัญชาในการนันทนาการมาอย่างยาวนานประชากรกลับมีผลการวัดระดับสติปัญญาอยู่ในระดับสูงต้นๆของโลกตัวอย่างหนึ่งเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีการใช้กัญชาสำหรับนันทนาการอย่างมีการควบคุมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519[4],[5] ย่อมเป็นตัวอย่างสำหรับการใช้เป็นบทเรียนที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 46 ปีแล้วปรากฏการณ์ผ่านมา 46 ปีของประเทศเนเธอร์แลนด์ วัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว(I.Q.) ในรายงานเมื่อปี 2565 โดยการรวบรวมของเว็บไซต์ Worldpopulationreview พบว่า ค่าเฉลี่ยไอคิวของชาวเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 100.74 ถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับสติปัญญาที่สูงมาก เพราะอยู่ติดอันดับที่ 10 ของโลกเทียบเท่ากับชาวเยอรมันจากการวัดทั้งหมด 199 ประเทศ[4],[6]มาถึงจุดนี้ก็จะมีข้อถกเถียงตามมาทันทีว่าเป็นเพราะเรื่อง คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย แบบมาตรฐานการวัดไอคิวไม่เหมือนกัน ฯลฯ ซึ่งจะนำบริบทของประเทศหนึ่งมาเทียบกับอีกประเทศหนึ่งไม่ได้ซึ่งก็เป็นความจริง แต่อย่างน้อยก็เห็นตัวอย่างว่าไม่จำเป็นที่ประเทศซึ่งมีการให้ใช้กัญชาในการนันทนาการมานานแล้วถึง 46 ปี จะเป็นผลทำให้ประชากรในประเทศนั้นโง่เสมอไปกรณีศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วตามมาด้วยการใช้ในการนันทนาการในเวลาต่อมา แม้จะมีการกำหนดห้ามมีการใช้กัญชาสำหรับผู้ที่มีอายุตำ่กว่า 21 ปีก็ตามแต่กลับปรากฏว่ามีเด็กเยาวชนในระดับมัธยม และมหาวิทยาลัยอยากลองและละเมิดกฎหมายมาสูบกัญชาใต้ดินกันมากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามเยาวชนในมลรัฐโคโรลาโดกลับดื่มเหล้าลดลง สูบบุหรี่ลดลงอัตราร้อยละการออกจากการศึกษาลดลง ในทางตรงกันข้ามอัตราร้อยละการจบการศึกษากลับสูงขึ้นมากสวนทางการที่พ้นออกจากการศึกษาที่ลดลงด้วยโดยรายงานผลการศึกษาของมลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมลรัฐโคโรลาโดได้มีการใช้กัญชาอย่างต่อเนื่องและมีการทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ซึ่งผลสำรวจตัวอย่างในกลุ่มเยาวชนและคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้กัญชามากที่สุด แต่กลับทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ลดลงในมลรัฐโคโรลาโด ประชากรเยาวชนวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ในรอบ 30 วัน มีการใช้กัญชาจากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 7.6% เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มาเป็น 9.8% [4],[7]การดื่มสุราในมลรัฐโคโรลาโด ของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 18.2%ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 10.7%[4],[7]การสูบบุหรี่ในมลรัฐโคโรลาโด ของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 14.2%ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 4.1%[4],[7]การติดยาเสพติดอื่นๆ ในมลรัฐโคโรลาโด ของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 5.1% “” ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 3.0% [4],[7]ส่วนคนหนุ่มสาวในมลรัฐโคโรลาโด ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี ในรอบ 30 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ใช้กัญชาสูงที่สุดในมลรัฐโคโรลาโด พบว่ามีการใช้กัญชาจากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 21.2 เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มาเป็น 34.4%[4],[7]การดื่มสุราในมลรัฐโคโรลาโดของกลุ่มคนอายุ 18-25 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 68.7%ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 62.5%[4],[7]การสูบบุหรี่ในมลรัฐโคโรลาโด ของกลุ่มคนอายุ 18-25 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 45.9% “” ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 26.2%[4],[7]การติดยาเสพติดอื่นๆ ในมลรัฐโคโรลาโด ของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 10.2%ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 8.6%[4],[7]ทั้งๆ ที่ในปี 2562 มีเด็กอายุ 12-17 ปีใช้กัญชา 9.8% โดยเฉพาะมีเยาวชนระดับอายุ18-25 ปีมีการใช้กัญชามากถึง 34.4% แต่ผลการวัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว(I.Q.) ประจำปี 2565 นั้นปรากฏว่ามลรัฐโคโรลาโดวัดได้ที่ระดับ 101.1 มีระดับสติปัญญามากกว่าแต่ใกล้เคียงกับเนเธอร์แลนด์ ก็คือมีระดับสติปัญญาติดอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.6 อยู่ในอันดับที่ 13 ของสหรัฐอเมริกา จากทั้งหมด 50 รัฐ[4],[8]นอกจากนั้นทั้งๆ ที่ในปี 2562 มีเด็กอายุ 12-17 ปีใช้กัญชา 9.8% โดยเฉพาะมีเยาวชนระดับอายุ 18-25 ปีมีการใช้กัญชามากถึง 34.4% ปรากฏในรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 พบว่า อัตราการ “พ้นออก” จากการเรียนอยู่ที่ 3.8% แต่ในปี 2563 อัตราการลาออกจากการเรียน” เหลือเพียง 1.8% เท่านั้น[4],[7]ในทางตรงกันข้าม ปี 2550 พบว่า อัตราการ” อยู่ที่ 73.9% แต่ในปี 2563 อัตราการสำเร็จการศึกษาเป็น 81.9%[4],[7]มาถึงตรงนี้ผู้ที่จะคิดคัดค้านผลสถิติดังกล่าว ก็ต้องคิดต่อมาว่า เป็นเรื่องความแตกต่างในเรื่อง คุณภาพการศึกษา การปรับปรุงเกณฑ์ของการสอบ เศรษฐกิจ ฯลฯ อีกใช่หรือไม่?ที่หยิบยกตัวอย่างข้างต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า “ทำให้ผลการศึกษาออกมาตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งข้อกล่าวหาว่ากัญชาทำให้โง่ หรือข้อยกย่องว่ากัญชาทำให้ฉลาดขึ้นเช่นกัน ซึ่งหากมีอคติก็จะไม่สามารถหาข้อยุติในการถกเถียงได้นักวิจัยจำนวนหนึ่งเริ่มเห็นปัญหาตัวแปรกวนซึ่งมีผลอย่างมากต่องานวิจัย และจำเป็นจะต้องออกแบบงานวิจัยให้มีข้อสรุปที่ยอมรับและมีความชัดเจนได้มากกว่านี้วิธีการหนึ่งก็คือตัดตัวแปรความแตกต่างให้เหลือน้อยที่สุด ก็คือ “เปรียบเทียบในคู่แฝด” ซึ่งมีพันธุกรรมใกล้เคียงกัน อยู่ครอบครัวเดียวกัน รับประทานอาหารในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน สถานภาพทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน ฯลฯ แม้จะยังเหลือตัวแปรกวนอยู่ แต่ก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้มากที่สุดวิธีหนึ่งเท่าที่จะทำได้ในเวลานี้งานวิจัยชิ้นแรกตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เรียกว่าเมื่อปีพ.ศ.2559 ใช้ประชากรทดสอบฝาแฝด 3,066 คน แบ่งเป็นการทดสอบระดับสติปัญญา 2 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นการวัดระดับสติปัญญาหรือ ไอคิว (I.Q.) 2 ช่วง คือช่วงเวลาก่อนใช้กัญชาระหว่างอายุ 9-12 ปี กับช่วงเวลาที่ใช้กัญชาแล้วระหว่างอายุ17-20 ปี กลับพบว่ากัญชาไม่ได้ส่งผลทำให้มีนัยยะสำคัญในกลุ่มฝาแฝด แต่สิ่งที่มีผลต่อสติปัญญาลดลงกลับเป็นปัจจัยปัญหาครอบครัว[9]เช่นเดียวกันกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการเสพติด Addiction เมื่อปี พ.ศ. 2561 ได้ทำการวิจัยประชากรกลุ่มประชากรที่เกิดในอังกฤษและเวลล์ระหว่าง พ.ศ. 2537-2538 เข้าถึงกัญชาและทำการตรวจวัดระดับสติปัญญาหรือ ไอคิว (I.Q.) สรุปว่า การใช้กัญชาในระยะสั้นของกลุ่มคนหนุ่มสาวไม่ปรากฏว่าเป็นสาเหตุของการลดลงระดับสติปัญญาโดยรวมแม้กระทั่งกลุ่มคนที่พึ่งพา (ติด)กัญชาแล้วด้วย แต่กลับพบปัญหาครอบครัวที่ทำให้ระดับสติปัญญาลดลง[10]สอดคล้องไปกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการติดยาและแอลกอฮอล์เมื่อปี พ.ศ.2563 พบสาระสำคัญคือ ผู้ใช้กัญชามีผลต่อสติปัญญาไม่มาก แต่สิ่งที่มีผลต่อสติปัญญาความคิดมากกลับเป็นปัญหาเรื่องรหัสพันธุกรรมมากกว่า เมื่อพิจารณาไปพร้อกับงานวิจัยก่อนหน้านี้จึงมีคำแนะนำว่ากัญชาอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการลดลงในความสามารถในกระบวนความคิดและสติปัญญาสำหรับผู้ใช้กัญชาทั่วไป[11]นอกจากนั้นหากย้อนกลับไปที่ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อินเดียตะวันตก West Indian Medical Journal เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยได้มีการศึกษาติดตามผล 5 ปี ของประชาชนท้องถิ่นในประเทศจาไมกาโดยสำรวจเด็กชาวจาไมกา 59 คนที่มารดาใช้กัญชาระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า เด็กทารกที่เกิดจากมารดาที่สูบกัญชาในระหว่างการตั้งครรภ์มีสมองและพัฒนาการที่ดีกว่ากลุ่มที่มารดาไม่ได้ใช้กัญชา[12]ต่อมางานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางด้านจิตวิทยาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ด้วยการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบอย่างรอบด้านจำนวน 1,001 งานวิจัย พบว่า การใช้กัญชาในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ได้ทำให้เด็กมีปัญหาทางสมอง[13]อย่างไรก็ตามแม้ผู้เขียนจะไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้กัญชาในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีการใช้กัญชาในสตรีมีครรภ์ รวมถึงการใช้กัญชาในสตรีให้นมบุตร (ถ้าไม่ป่วย) เพราะอย่างน้อยก็เป็นการดำเนินรอยตามกฎกติกาในประเทศอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่า โดยเฉพาะการสูบกัญชาที่มีสารพิษหลายชนิดจากการเผาไหม้ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในระยะยาว อีกทั้งความจริงการบริโภคสิ่งที่มึนเมาได้ก็ไม่ควรจะให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้บริโภคอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงงานวิจัยที่ได้ถูกค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ ว่ากัญชาไม่ได้ก่อให้เกิดโทษมากดังที่มีการปั่นกระแสข่าว แต่กลับยังมีประโยชน์มากมายมหาศาลอีกด้วยจนมีการจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาในต่างประเทศแล้วจำนวนมาก รวมถึงการจดสิทธิบัตรด้านว่า” โดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศสหรัฐ ได้รับจดตั้งแต่ปี พ.ศ. 