“กัญชา” กับ “เนเธอร์แลนด์โมเดล” ลดปัญหาอาชญากรรม “เรือนจำร้าง”จนต้องนำเข้านักโทษจากต่างประเทศ!? / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

ปัญหาประการหนึ่งที่สำคัญของในความเชื่อแต่เดิมว่าเป็นยาเสพติดร้ายแรงนั้น ยังคงเป็นทัศนคติในทางการแพทย์และสังคมทั่วไป แต่ความจริงกลับปรากฏต่อมาจากงานวิจัยพบว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่[1] โดยการติดกัญชาอยู่ในระดับเดียวกับการติดกาแฟเท่านั้นจากงานวิจัยในวารสารทางด้านการเสพติดชื่อ Drug and Alcohol dependence ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่าการสูบกัญชาเสพติดยากกว่าการติดเหล้าและติดบุหรี่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการใช้ โดยบุหรี่มีโอกาสเสพติดได้มากที่สุดร้อยละ 67.5, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโอกาสเสพติดร้อยละ 22.7, ในขณะที่กัญชามีโอกาสเสพติดได้เพียงร้อยละ 8.9 เท่านั้น[1]บางประเทศเห็นโอกาสที่ใช้กัญชาที่เสพติดยากกว่าและมีฤทธิ์ไปในทางกดประสาท เพื่อไปลดปัญหายาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทอย่างรุนแรงและก่ออาชญากรรม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศ และให้ไปพร้อมกับการทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำความคิดใช้กัญชาเพื่อลดปัญหายาเสพติดรุนแรงนี้ ไม่ได้มีอยู่ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในอดีตของการแพทย์แผนไทยเองได้มีตำรับยาที่ใช้เพื่อลดการเสพติดยาที่รุนแรงและเลิกยาก ดังเช่น ตำรับยาอดฝิ่น นั้นได้มีการใช้ “กัญชา” และ “กระท่อม”เข้าในตำรับเพื่อช่วยบำบัดและลดการเสพติดฝิ่นได้ปรากฏตามคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณเล่ม 3 ของ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำพัน กิตติขจร) กำหนดตำรับยา” ความว่า“ยาทำให้อดฝิ่น เอาขี้ยา 2 สลึง เถาวัลย์เปรียงพอประมาณ กันชาครึ่งกรัม ใบกระท่อม เอาให้มากกว่ายาอย่างอื่น ต้มกิน ให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝิ่น เมื่อกินไป 1 ถ้วย ให้เติมน้ำ 1 ถ้วย ให้ทำดังนี้จนกว่าจะจืด เมื่อกินจนน้ำจืดแล้วยังไม่หาย ให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไป”[2]ส่วนกรณีศึกษาหนึ่งที่น่าสนใจที่จะนำเสนอในบทความนี้คือประเทศ “เนเธอร์แลนด์” ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการแบ่งแยกกัญชาซึ่งเสพติดที่ไม่รุนแรง ให้กลายเป็นสิ่งที่แยกออกมาจากยาเสพติดที่รุนแรง แล้วใช้กัญชาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรง ส่งผลทำให้ลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างมีนัยสำคัญ นักโทษน้อยลง จนเรือนจำร้างและต้องนำเข้านักโทษจากต่างประเทศมี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ได้เดินทางไปดูงานในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยาเสพติดที่เนเธอร์แลนด์ ได้บันทึกเอาไว้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี 2564 ความตอนหนึ่งว่า :“อัมสเตอร์ดัมในช่วงปี 70s – 80s (พ.ศ. 2513- พ.ศ.2522) ถือเป็นเมืองที่มีอัตราอาชญากรรมสูงที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ส่วนมากเป็นคดีชิงทรัพย์ ลักขโมย ทะเลาะวิวาท เมื่อสืบเสาะไปยังอาชญากรที่โดนจับกุมบ่อยๆ ก็พบว่าปัจจัยหนึ่งที่อาชญากรมีร่วมกันคือ “โดยแนวคิดเรื่องการทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมายและลดทอนโทษทางอาญาได้เกิดขึ้น คือการแก้ปัญหาโดยยึดหลักมนุษยธรรมโดยพิจารณาคุณค่าในตัวปัจเจกผู้ที่ใช้สารเสพติดคือการแยกพิจารณาสารเสพติดรุนแรงและไม่รุนแรงออกจากกัน และหาทางป้องกันไม่ให้ใช้สารเสพติดรุนแรงภายหลังจากการจับกุมและระดมทุกภาคส่วนกับปัญหายาเสพติดรุนแรงได้ทำให้เกิด 3 ทางเลือกหลัก คือ1.พยายามเลิกใช้สาร (สำหรับกลุ่มที่ติดน้อย)2.สำหรับผู้ใช้สารที่ไม่มีงานทำ ก็หางานให้ทำที่เหมาะสม โดยเทศบาลเป็นผู้จัดหางานให้ แต่ระหว่างรับงานก็อนุญาตให้ใช้สารเสพติดได้ และหวังว่าการทำงานจะลดปริมาณและความถี่ในการใช้ยาลงไปเรื่อย ๆ3.จำคุกเนื่องจากประวัติอาชญากรรมมากเกินไป หรือ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้สารได้ผลจากการทดลองแก้ปัญหาวิธีนี้ทำให้เทศบาลเมืองอัมสเตอร์ดัมลดปัญหาอาชญากรรมไปได้มาก ผู้ใช้สารเสพติดก็ลดปัญหาการใช้สารของตัวเองได้ดีขึ้นแนวทางแก้ไขปัญหาสารเสพติดของเนเธอร์แลนด์จึงเป็นต้นแบบของประเทศที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการแก้ปัญหาสารเสพติด มองผู้ใช้สารเป็นมนุษย์ แม้จะใช้สารเสพติดบ้าง แต่หากสามารถทำงานได้ปกติ ไม่ก่อกวนสังคมก็ควรอนุญาตให้ใช้ต่อไปได้ หลักคิดนี้ประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก คือการลดทอนโทษทางอาญา (Decriminalization) ซึ่งเชื่อว่า การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงผลการใช้สารเสพติดที่ไม่รุนแรงว่าไม่ได้ส่งผลร้ายทั้งต่อตัวผู้ใช้และสังคมอย่างควบคุมไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ใช้สารเสพติดกลุ่มนี้จึงไม่ใช่อาชญากร เราไม่ควรพิจารณาโทษของผู้ใช้สารเสพติดที่ไม่รุนแรง ประหนึ่งเขาได้ทำอาชญากรรมร้ายแรงการทำให้ถูกกฎหมาย (Legalization) ซึ่งเบื้องหลังของแนวคิดนี้มาจากความคิดที่ว่า เมื่อสารเสพติดชนิดไม่รุนแรงอันตรายทั้งต่อตัวผู้ใช้และสังคมไม่มากแล้ว ทำไมเราถึงต้องทำให้มันผิดกฎหมาย และ ผลักให้มันไปอยู่ในตลาดมืดทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้และควบคุมปัญหาได้ยากการที่ทำให้ถูกกฎหมาย ก็เพื่อควบคุมตลาด ควบคุมผลกระทบที่จะตามมาจากการใช้ได้ เอาขึ้นจากที่ลับมาที่แจ้ง คงเป็นผลดีกว่า”[3]โดยในปี พ.ศ. 2515 ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้มีการจัดแบ่งประเภทยาเสพติดที่รุนแรงกับไม่รุนแรงออกจากกัน ซึ่งกัญชาได้ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ไม่รุนแรงหรือน้อยกว่า[4] โดยปรากฏในเว็บไซต์ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์อธิบายความว่ายาที่ไม่รุนแรง (Soft drugs) หมายถึง กลุ่มยาที่มีความรุนแรงน้อยกว่าในการใช้ยาที่รุนแรง ได้แก่ กัญชา ยานอนหลับ และยาสงบประสาท[5] จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันในขณะที่ยาที่มีความรุนแรง (Hard drugs) ไม่ว่าจะเป็นมิติในอันตราย หรือความง่ายต่อการเสพติด รวมถึงผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในสังคม ได้แก่ เฮโรอีน โคเคน ยาบ้า แอลเอสดี (ยาหลอนประสาทรุนแรง) และยาอี[5]อีก 4 ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2519 เนเธอร์แลนด์ได้ให้กัญชาถูกนำมาใช้ในการ “(recreational use)” ได้เป็นครั้งแรก โดยให้มีการบริโภคหรือสูบกัญชาและซื้อขายได้เฉพาะใน(Coffee Shop) ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น[6]ดังนั้นการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการใช้กัญชาสำหรับนันทนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ย่อมเป็นตัวอย่างสำหรับการใช้เป็นบทเรียนที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 46 ปีแล้วสำหรับการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เปิดให้ใช้กัญชาเพื่อ “(Recreation)ใน “” นั้นได้กำหนดการควบคุมหลายประการ ดังตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่อนุญาตให้มีการครอบครองกัญชาอย่างจำกัด ได้แก่ ประชาชน 1 คนจะครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน 5 กรัม และครอบครองต้นกัญชาได้ไม่เกิน 5 ต้น (แต่ห้ามปลูก) [7]สำหรับ “มีการจัดระเบียบหลายเงื่อนไข เช่น จะต้องไม่ก่อเหตุความรำคาญ, ห้ามขายยาเสพติดอื่นที่รุนแรง, ห้ามโฆษณา, ห้ามขายกัญชาเกิน 5 กรัมต่อครั้งสำหรับผู้บริโภคทุกราย[7] และในปี พ.ศ. 2556 ยังมีการกำหนดสาร THC ไม่เกินร้อยละ 15 อีกด้วย[8] จึงเท่ากับเป็นการควบคุมปริมาณและความเข้มข้นในการใช้นันทนาการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการจำหน่ายกัญชาในท้องถิ่นตัวเองหรือไม่และจะจำกัดจำนวน “” ให้มีเท่าไหร่และอย่างไรในท้องถิ่นตัวเอง และยังสามารถมีการประกาศบังคับใช้กฎระเบียบอื่นๆ เพิ่มเติมของแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย[7]การต่อสู้กับการก่อความรำคาญ กับ อาชญากรรมในที่จำหน่ายกัญชานั้น รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ทำการกวาดล้างการใช้กัญชาในที่เปิดโล่งแจ้งตามนโยบายของ” ที่ต้องใช้ในที่ปิดเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดการก่อความรำคาญหรืออาชญากรรมที่อาจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ”[7] และประการสำคัญคือมีมาตรการห้ามการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ใน “โดยเด็ดขาด[9]” จะต้องมีขนาดเล็กลงและมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ นโยบายนี้เป็นไปเพื่อลดการดึงดูดผู้ติดยาเสพติดจากต่างประเทศให้น้อยลง[7]มาตรการทำสงครามกับยาเสพติด การก่อความรำคาญ และอาชญากรรมนั้น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมว่า ชาวเนเธอร์แลนด์ใครพักอาศัยอยู่ที่ใดให้ลงทะเบียนในการใช้และซื้อกัญชาในเขตนั้น เพื่อทำให้เกิดการตรวจสอบดูแลได้ง่ายขึ้นตามมาตรการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[7]ป็นหน้าที่ของ “”ผู้จัดจำหน่ายกัญชาจะต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องในร้าน รวมถึงการซื้อขายกัญชาในร้าน โดยจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารอายุผู้ที่ซื้อกัญชาที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีอย่างเคร่งครัด[7]ประการที่หกเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์เพราะถือว่ามีเจตนาในการค้าขายหรือทำธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยถ้าเพาะปลูกไม่เกิน 5 ต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปยึดของกลาง แต่ถ้ามีการปลูกเกินกว่า 5 ต้น ก็จะมีการถูกลงโทษตามกฎหมาย[7]นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีอีกหลายมาตรการ เช่น การบูรณาการมาตรการป้องกันการติดยาเสพติดเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียนทั้งแอลกอฮอล์และกัญชา มีกระบวนการให้ข้อมูลให้ความรู้ พร้อมไปกับมาตรการเครือข่ายทางสังคม มาตรการบำบัดผู้ติดยา และมาตรการบรรเทาความเสียหายของสุขภาพจากการติดยา[10] อีกทั้งยังมีการเปิดให้ทดลองการปลูกสำหรับเพื่อส่งให้”ให้มีการนันทนาการเพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัย[11]ผลจากการปรับนโยบายเรื่องนี้ ทำให้เนเธอร์แลนด์ลดปัญหาอาชญากรรมไปได้มาก โดยเฉพาะคดีลักทรัพย์ และ ทะเลาะวิวาท เรือนจำที่เคยขังผู้ต้องหาจนล้นคุก ตอนนี้กลายเป็นคุกร้าง และต้องปิดตัวลงไปหลายแห่ง และได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นโรงแรม ภัตตาคาร ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ ฯลฯ[12]-[13]การขาดแคลนนักโทษในเรือนจำของเนเธอร์แลนด์นั้น เป็นผลทำให้มีการนำเข้านักโทษจากต่างประเทศ เช่น เบลเยี่ยม นอร์เวย์ ซึ่งนักโทษล้นคุก[14]-[15] โดยประเทศเนเธอร์แลนด์ได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่าคุกจากประเทศเหล่านั้นตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เผยแพร่บทความกรณีศึกษาของเนเธอร์แลนด์ในเว็บไซต์ศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด กรณีศึกษของการใช้กัญชาในเนเธอร์แลนด์ ความตอนหนึ่งว่า:“ตัวเลขของผู้ใช้สารเสพติดประเภทรุนแรงลดลง ปัญหาจากการใช้สารเสพติดประเภทรุนแรงเช่น การติดเชื้อ HIV จากการใช้เข็มร่วมกันลดลง 15 เท่าในรอบ 10 ปีหลังสุด ประเทศสามารถจัดเก็บภาษีจากร้าน coffee shop ได้ปีละ 400 ล้านยูโร[3] (ประมาณ 14,800 ล้านบาท-ผู้เขียน)และแม้ตัวเลขของผู้ใช้กัญชาจะสูงถึง 15% ของประชากร แต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปแล้วไม่ได้แตกต่างมากนัก รัฐบาลเองก็ไม่ได้หวังว่าจะมีคนใช้กัญชาน้อยลง แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อลดการใช้สารเสพติดรุนแรงอื่นๆ และประสบความสำเร็จ ซึ่งจากสถิติดังกล่าวทำให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จของประเทศที่ดำเนินแนวทาง “เสรียาเสพติด””[3]หลายคนอาจมีคำถามตามมาว่าเมื่อกัญชาใช้กันอยู่ทั่วไปในเนเธอร์แลนด์มาตั้ง 49 ปีแล้ว เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวจะมีระดับสติปัญญาโง่ลงหรือไม่?ข้อเท็จจริงปรากฏการวัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) ในรายงานเมื่อปี 2565 โดยการรวบรวมของเว็บไซต์ Worldpopulationreview พบว่า ค่าเฉลี่ยไอคิวของชาวเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 100.74 ถือว่าเป็นประเทศที่มีระดับสติปัญญาที่สูงมาก เพราะอยู่ติดอันดับที่ 10 ของโลกเทียบเท่ากับชาวเยอรมันจากการวัดทั้งหมด 199 ประเทศ[16]ในขณะที่ประเทศไทยระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) อยู่ที่ระดับ 88.87 อยู่ในอันดับที่ 64 ของโลก[16]ไม่เพียงแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น แม้แต่ผลการศึกษาการวิจัยที่ได้มีการสำรวจในแคนนาดาระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 พบว่ากัญชามีบทบาทประมาณร้อยละ 25 ในการช่วยการลดยาเสพติดที่เป็นอันตรายร้ายแรง (Harm Reduction) เช่น เฮโรอีน ฝิ่น โคเคน ยาบ้า และติดแอลกอฮอล์ด้วย[17]สอดคล้องไปกับการนำเสนอของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในงานมหกรรม” จัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสรุปกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่า“มีผู้ป่วยที่ติดยาบ้าจังหวัดขอนแก่น มีอาการทางจิตประสาทถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายมารดาตัวเอง แต่สามารถหายจากการติดยาบ้าด้วยการสูบกัญชา และหยุดใช้กัญชาด้วยในเวลาต่อมา และยังชวนเพื่อนให้หยุดยาบ้าได้อีก 5 คน และกลายเป็นคนที่ปลูกผักไร้สารพิษ และเป็นวิทยากรสอนตามโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย”[18]แต่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีความห่วงใยต่อเยาวชนมากที่สุด ซึ่งเห็นว่าข้อมูลกลุ่มเยาวชนจากพื้นที่ซึ่งมีการใช้กัญชาในประเทศอื่นนั้นจะเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศไทยได้ดังนี้รายงานผลการศึกษาของมลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมลรัฐโคโรลาโดได้มีการใช้กัญชาอย่างต่อเนื่องและมีการทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ซึ่งผลสำรวจตัวอย่างในกลุ่มเยาวชนและคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้กัญชามากที่สุด แต่กลับทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ลดลงโดยประชากรเยาวชนวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ในรอบ 30 วัน มีการใช้กัญชาจากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 7.6% เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มาเป็น 9.8% [19]การดื่มสุราของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 18.2% “ลดลง”ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 10.7%[19]การสูบบุหรี่ของกลุ่มคนอายุ 12-17 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 14.2% “ลดลง” ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 4.1%[19]ส่วนคนหนุ่มสาวที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี ในรอบ 30 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ใช้กัญชาสูงที่สุดในมลรัฐโคโรลาโด พบว่ามีการใช้กัญชาจากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 21.2 เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2562 มาเป็น 34.4%[19]การดื่มสุราของกลุ่มคนอายุ 18-25 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 68.7% “ลดลง”ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 62.5%[19]การสูบบุหรี่ของกลุ่มคนอายุ 18-25 ปี จากปี พ.ศ. 2548 ที่ร้อยละ 45.9% “ลดลง”ในปี พ.ศ. 2562 เหลือ 26.2%[19]ดังนั้นความเชื่อที่ว่ากัญชาจะเป็นทางไปสู่ยาเสพติดอื่นๆ นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไป เพราะทั้งเนเธอร์แลนด์ แคนนาดา และมลรัฐโคโรลาโด “กัญชา” กลับมีบทบาทสำคัญไม่เพียงลดปัญหายาเสพติดรุนแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าของเยาวชนอีกด้วยบุหรี่และเหล้าได้ถูกประกาศโดย(The International Agency for Research on Cancer (IARC)) ภายใต้องค์การอนามัยโลกได้ประมวลงานวิจัยสารก่อมะเร็งจากทั่วโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 57 ปี พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นสาเหตุของมะเร็งประเภทที่ 1 ได้หลายอวัยวะ[20]ในขณะที่ “กัญชา”แม้จะมีสารที่เกิดการเผาไหม้บางชนิดจากการสูบที่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อพิจารณาวิจัยอย่างรอบด้านและตัดปัจจัยอื่นที่เป็นตัวแปรกวนผลแล้ว สำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศก็ยังไม่เคยให้ “กัญชา” อยู่ในบัญชีสารก่อมะเร็งของสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศตลอด 57 ปีจนถึงปัจจุบันเช่นกัน[20]อ่านมาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านลองพิจารณาดูว่าจะมีกลุ่มทุนใดที่เสียผลประโยชน์บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ยากแก้ปวด ยาลดการอักเสบ ยานอนหลับ ยาลดความเครียด ยาแก้โรคลมชัก ยาพาร์กินสัน ฯลฯ กลุ่มยาเสพติดรุนแรงทั้งยาบ้า เฮโรอีน โคเคน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มธุรกิจเหล้าและบุหรี่ รวมถึงกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากงบประมาณที่ได้จากภาษีสุราและบุหรี่ ตลอดจนกลุ่มทุนที่ต้องการผูกขาดธุรกิจกัญชา ดังนั้นยิ่งประชาชนสามารถพี่งพาตัวเองได้มากขึ้น ก็ย่ิงมีแรงต้านขย่มจากกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์มากขึ้นเป็นธรรมดาคำถามสำคัญที่ตามมา คือเด็กเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงการศึกษาในมลรัฐโคโรลาโดที่มีการใช้กัญชามากขึ้นและนานขนาดนี้จะโง่หรือไม่?คำตอบแรกก็ต้องกลับไปดูที่ผลการวัดระดับสติปัญญา หรือ ไอคิว (I.Q.) ประจำปี 2565 นั้นปรากฏว่ามลรัฐโคโรลาโดวัดได้ที่ระดับ 101.1 มีระดับสติปัญญามากกว่าแต่ใกล้เคียงกับเนเธอร์แลนด์ ก็คือมีระดับสติปัญญาติดอันดับต้นๆของโลกเช่นกัน และมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ที่ระดับ 99.6 อยู่ในอันดับที่ 13 ของสหรัฐอเมริกา จากทั้งหมด 50 รัฐ[20]คำตอบที่สองก็ต้องดูอัตราการจบการศึกษาและการลาออกจากการศึกษาในมลรัฐโคโรลาโดนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่?ปรากฏในรายงานว่าในปี พ.ศ. 2550 พบว่า อัตราการ “ลาออก” จากการเรียนอยู่ที่ 3.8% แต่ในปี 2563 อัตราการลาออกจากการเรียน “ลดลง” เหลือเพียง 1.8% เท่านั้น[19]ในทางตรงกันข้าม ปี 2550 พบว่า อัตราการ “สำเร็จการศึกษา” อยู่ที่ 73.9% แต่ในปี 2563 อัตราการสำเร็จการศึกษา “เพิ่มขึ้น”เป็น 81.9%[19]ในสถานการณ์ “ศึกรอบด้านของกัญชา” เช่นนี้ คงต้องอาศัย “สติ” และใช้ “ปัญญา”ในการพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรจริง อะไรเท็จ และจะใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดได้อย่างไร และจะลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเท่านั้นคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย 