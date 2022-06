ความจริงอีกด้าน! หลังปลดล็อกกัญชา-กระท่อม จำนวนบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดลงทั่วประเทศ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

นับตั้งแต่ที่กัญชาได้ถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดและมีผลทางกฎหมายมาตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ผ่านมา 7 วันได้เกิดปรากฏการณ์ที่มีประชาชนเข้ามาชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ”มากกว่า 38 ล้านครั้ง และมีผู้จดแจ้งเพื่อการปลูกสำเร็จกว่า 8 แสนราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีประชาชนได้รู้สรรพคุณของกัญชา และเป็นความต้องการของคลื่นมหาชนที่จะปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังได้พบว่ามีประชาชนที่ใช้กัญชาหรือปลูกกัญชาใต้ดินอยู่แล้วเป็นจำนวนมากได้เข้ามาจดแจ้งกับทาง องค์การอาหารและยา (อ.ย.) กระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการโอกาสที่จะได้เข้าสู่ระบบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้า จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ทำให้การแอบปลูกและการใช้กัญชาที่อยู่ใต้ดินได้สามารถถูกเก็บข้อมูลและบันทึกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องกัญชาและลดปัญหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องกัญชาต่อไปในระหว่างการรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ….แล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยได้เดินทางมาสู่การปลดล็อกกัญชาจุดนี้ได้นั้น ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยพรรคภูมิใจไทยเพียงพรรคเดียวหากแต่เป็นความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากการประชุมร่วมรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ตลอดจนสมาชิกวุฒิสภา จนได้มาซึ่งพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการแก้ไขทำให้กัญชาและ กระท่อมพ้นออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามมาตรา 29 (5) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด[1]โดยการตัดทั้งกระท่อมและกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามมาตรา 29 (5) ของประมวลกฎหมายยาเสพติดนั้น ไม่มีการแก้ไขหรือทักท้วงจากการประชุมสมาชิกรัฐสภาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 แม้แต่คนเดียว[2]โดยต่อมาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 หลังจากพิจารณารายมาตราเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ลงมติเห็นชอบกับประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นถึง 467 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้านเลยแม้แต่คนเดียวเช่นกัน[3]และด้วยเจตนารมณ์ของสมาชิกรัฐสภาอย่างท่วมท้น จึงส่งผลทำให้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน)ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ต้นกัญชาทั้งต้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอีกต่อไป[4]แต่ให้คงเหลือสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 ของนำ้หนักเป็นยาเสพติด (ตามมติขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562) โดยให้มีผลบังคับใช้ 120 วันนับตั้งแต่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา[4]อย่างไรก็ตามแม้กัญชาจะออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 แล้ว แต่ประเทศไทยก็มีพันธะต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ดังนั้นแม้จะไม่เรียกว่ากัญชาว่าเป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ก็ยังคงต้องมีการ “ควบคุม”ตามมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศอยู่เช่นเดียวกันสำหรับประเทศไทยได้อาศัย[5]ขึ้นมาเพื่อควบคุมแลกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง โดยเชื่อในเวลานั้นว่าพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. ที่จัดทำขึ้นอย่างเร่งด่วนในทันทีนั้น น่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน 120 วัน ก่อนที่กัญชาจะถูกปลดล็อกในวันที่ 9 มิถุนายน 2565แต่ทว่าขั้นตอนของนั้น ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นกฎหมายทางการเงิน จึงต้องผ่านขั้นตอนความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน จึงทำให้เสียเวลายืดออกไป และต่อมาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตราพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565[6] ทำให้ร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. [5]จึงไม่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ทันและกว่าจะมีการเรียกการประชุมรัฐสภาอีกครั้งก็เป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2565[7] ซึ่งยังต้องมีวาระการอภิปรายและลงมติงบประมาณประจำปี 2566 ด้วยจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นผลทำให้ ร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. [5] ได้เข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งกว่าที่จะผ่านวาระที่ 2 และ 3 ย่อมไม่มีทางที่จะได้ทันวันปลดล็อกกัญชา วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้ในสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยองค์การอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อใช้กฎหมายหรือเครื่องมือ “เท่าที่มี” เพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในช่วงการรอร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…. ให้แล้วเสร็จให้ได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นมาตรการการลงทะเบียนจดแจ้ง หรืออาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดการทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชากัญชง[8], การอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื่อประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม[9] เพื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชา กัญชง เป็นพืชควบคุม ที่ห้ามจำหน่ายหรือใช้โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, ไม่อนุญาตให้สูบในที่สาธารณะ และห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร[10]ส่วนที่หลายคนกังวลว่าช่วงเวลาสุญญากาศนี้ จะทำให้ประเทศไทยถูกมาตรการลงโทษจากนานาชาติที่ฝ่าฝืนต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษนั้น ก็ต้องย้อนกลับไปดูการนิรโทษกรรมช่วงเปลี่ยนผ่าน ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ของผู้ที่ครอบครองกัญชาก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ให้มาขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยา (อ.ย.)ภายใน 90 วัน[11] ก็สามารถผ่านช่วงเวลาสุญญากาศดังกล่าวมาได้แล้ว และก็ไม่มีการแพร่ระบาดจนเกิดวิกฤติชาติบ้านเมืองแต่ประการใด และไม่ได้มีการถูกมาตรการลงโทษจากนานาชาติด้วยเช่นกันดังนั้นในเวลานี้จึงควรให้กำลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความตั้งใจและกล้าหาญจะใช้ทุกวิถีทางที่ให้ประชาชนให้สามารถเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพ และเศรษฐกิจโดยไม่ต้องถูกไล่จับติดคุกเหมือนที่ผ่านมานั้น ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงสุญญากาศนี้ไปได้เช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องกัญชาที่ท่านผู้อ่านควรจะทราบและตระหนักเพื่อความเข้าใจบางประเด็นดังต่อไปนี้1.จากงานวิจัยในวารสารทางด้านการเสพติดชื่อ Drug and Alcohol dependence ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 พบว่าการสูบกัญชาเสพติดยากกว่าการติดเหล้าและติดบุหรี่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการใช้ โดยบุหรี่มีโอกาสเสพติดได้มากที่สุดร้อยละ 67.5, เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสพติดร้อยละ 22.7, ในขณะที่กัญชามีโอกาสเสพติดได้เพียงร้อยละ 8.9 เท่านั้น[12]2.การเริ่มใช้กัญชาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้มีโอกาสที่จะเสพติดกัญชามากกว่าเริ่มใช้กัญชาตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยหากเริ่มเสพกัญชาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก่อนอายุ 20 ปี ความน่าจะเป็นในการเสพติดกัญชาจะเพิ่มขึ้นเป็น 17%[13],[14]ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้อาศัย พระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 44 และ 45[9] เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ให้เข้าถึงกัญชา อีกทั้งยังไม่ให้มีการสูบกัญชาในที่สาธารณะอีกด้วย[10] หากมีการกระทำความผิดย่อมมีการบังคับใช้กฎหมายและมีโทษทางอาญาด้วยเช่นกัน3.นับตั้งแต่เริ่มให้มีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ในปี 2562 ได้ปรากฏจากระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราการบำบัดและฟื้นฟูจากยาเสพติดโดยภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 ซึ่งเป็นเวลาก่อนปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ มีผู้ที่ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยามากถึง 244,124 ราย แต่ในปี 2564 ลดลงเหลือ 174,432 ราย[15] ในจำนวนนี้ได้รวมถึงจำนวนผู้ติดยาที่เข้าสู่การบำบัดลดลงในยาเสพติดหลายประเภท ได้แก่ ยาบ้า ฝิ่น สารระเหย กัญชา และกระท่อมสอดคล้องกับการวิจัยที่ได้มีการสำรวจในแคนนาดาระหว่าง พ.ศ. 2559-2561 พบว่ากัญชามีบทบาทประมาณร้อยละ 25 ในการช่วยการลดยาเสพติดที่เป็นอันตรายร้ายแรง (Harm Reduction) เช่น เฮโรอีน ฝิ่น โคเคน ยาบ้า และติดแอลกอฮอลด้วย[16]ส่วนกรณีศึกษาล่าสุดได้ถูกนำมารายงานโดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในงานมหกรรมจัดโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า“มีผู้ป่วยที่ติดยาบ้าจังหวัดขอนแก่น มีอาการทางจิตประสาทถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายมารดาตัวเอง แต่สามารถหายจากการติดยาบ้าด้วยการสูบกัญชา และหยุดใช้กัญชาด้วยในเวลาต่อมา และยังชวนเพื่อนให้หยุดยาบ้าได้อีก 5 คน และกลายเป็นคนที่ปลูกผักไร้สารพิษ และเป็นวิทยากรสอนตามโรงเรียนต่างๆอีกด้วย” [17]4.จากข้อมูลของศูนย์กลางฐานข้อมูลสาธารณสุข (HDC) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผลอาการข้างเคียงในการใช้กัญชาที่ต้องได้รับการบำบัดในโรงพยาบาลได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสูงสุดเดือนมิถุนายน ปี 2562 กว่า 200 ราย ลดลงเหลือเพียงประมาณ 50 รายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ข้อมูลนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและความเข้าใจในการใช้กัญชาอย่างปลอดภัยดีขึ้นเป็นลำดับ[18]5. กัญชาและกระท่อมได้ถูกนำมาใช้ในตำรับยาไทยสำหรับบำบัดการ “อดฝิ่น” ซึ่งเป็นยาเสพติดง่ายและมีอันตราย ปรากฏในคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณเล่ม 3 ของ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำพัน กิตติขจร) กำหนดตำรับยา “อดฝิ่น” ความว่า“ยาทำให้อดฝิ่น เอาขี้ยา 2 สลึง เถาวัลย์เปรียงพอประมาณ กันชาครึ่งกรัม ใบกระท่อม เอาให้มากกว่ายาอย่างอื่น ต้มกิน ให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝิ่น เมื่อกินไป 1 ถ้วย ให้เติมน้ำ 1 ถ้วย ให้ทำดังนี้จนกว่าจะจืด เมื่อกินจนน้ำจืดแล้วยังไม่หาย ให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไป”[19]6.หมอแพทย์แผนไทยไม่สูบกัญชา โดยพระยาพิศณุประสาทเวช ผู้จัดการโรงเรียนเวชสโมสร เมื่อ 114 ปีก่อนคือ พ.ศ. 2451 ได้เขียนตำราเวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขปในหัวข้อเรื่อง “แพทยาลังการว่าด้วยคุณธรรมอันเป็นเครื่องประดับหมอ” ข้อ 12 ความว่า“ข้อ 12 ไม่เป็นคนมีสันดานอันประกอบด้วยความมัวเมา เป็นต้นว่าเสพสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น หรือมัวเมาละเลิงหลงไปในการเล่นเบี้ย เล่นการพนันต่างๆ อันเป็นทางที่จะทำตนให้ได้ความเดือดร้อนรำคาญ เพราะความประพฤติอันเป็นข้าศึกกับคุณวิชชาของตน เพื่อหลีกเลี่ยงไปพ้นผิดมิให้พัวพัน มีสันดานตั้งมั่นในทางสุจริตดังนี้ จัดเป็นคุณธรรมเครื่องประดับของหมอประการหนึ่ง”[20]7. การสูบช่อดอกกัญชาเมื่อได้รับความร้อน สารที่ไม่เมา THCA จะเปลี่ยนเป็นสารเมาชื่อ THC และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ออกฤทธิ์เร็ว 10 -30 นาที และหมดฤทธิ์ภายใน 3 ชั่วโมง ในขณะที่ดื่มกินกัญชา THC จะถูกเมทาบอไลท์ที่ตับ เปลี่ยนเป็น 11-Hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol ฤทธิ์แรงกว่า THC 3-7 เท่าตัว แต่ใช้เวลาในการออกฤทธิ์ช้า ผู้ใช้จะรู้สึกได้ช้าหลังจาก 30-90 นาที และเกิดอาการเมาค้างอยู่นานประมาณ 6 ชั่วโมงจุดเด่นของ “การสูบ” กัญชาคือการออกฤทธิ์เร็วจึงทำให้รู้ขนาดของการใช้ว่าเกินพอดีเร็วกว่าการรับประทาน ย่อมมีผลต่อการรักษาที่เป้าหมายเรื่องความเร็วในการออกฤทธิ์ของ THC หากสูบเกินจะเกิดอาการมึนเมา และต้องนอนหลับเร็ว แต่มีการออกฤทธิ์ทางยาน้อยกว่าการกิน จึงหวังผลการรักษาได้น้อยกว่าการกิน แต่มีผลเสียคือการเผาไหม้ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญของกลิ่นและควันรอบด้านแล้ว ยังมีผลต่อสุขภาพต่อทางเดินหายใจของผู้สูบอีกด้วยจุดเด่นของ “การกิน” กัญชาคือการออกฤทธิ์มากในกระแสเลือด จึงหวังผลทางการแพทย์และการรักษาได้มากกว่า ในตำรับยาไทยถ้าใส่กัญชาในปริมาณมากนั้นมักจะพบการใช้แต่ “ใบกัญชา”โดยส่วนใหญ่ หรือหากถ้าจะมีการใช้ “ดอกกัญชา” อยู่บ้างก็จะใส่ปริมาณน้อยมาก และด้วยการใช้ตำรับยาหรือตำรับอาหารรสร้อนที่มีการเข้ากัญชา จึงมีพริกไทยหรือพริกล่อนที่จะเพิ่มฤทธิ์ทางยามาก การใส่กัญชาเพื่อการรับประทานทางยาจึงใส่ไม่มาก และต้องเป็นไปตามภูมิปัญญาเดิมเป็นหลักส่วนการทำอาหารสมัยใหม่ที่มีการใช้น้ำมัน น้ำซุปที่มีไขมัน ครีม เนย และมีการใช้ความร้อนจะทำให้สาร THC หรือ CBD ที่มีอยู่ในเนื้อของพืชกัญชาออกมาได้มาก เช่น การทำเบเกอรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกออล์ การทอดด้วยน้ำมัน ฯลฯซึ่งการกินกัญชาจะออกฤทธิ์ช้า แต่ออกฤทธิ์แรงกว่าการสูบ จึงควรปรุงอาหารอย่างระมัดระวังและใส่ให้น้อยที่สุดตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหากใส่ในปริมาณที่มากเกินก็อาจจะบริโภคไปโดยไม่รู้ตัวเพราะยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเกิดอาการเมาจาการบริโภคเกิน จะทำให้เกิดความหวาดกลัว ความดันลด น้ำตาลตก หัวใจเต้นเร็ว ทรงตัวไม่ได้ ฯลฯ จึงมีโอกาสเข็ดขยาดในการใช้กัญชาอีก และยังเสี่ยงอุบัติเหตุในการขับรถเพราะการออกฤทธิ์ช้าอีกด้วยดังนั้นไม่ว่าจะใช้กัญชาในรูปแบบใด จึงควรอยู่ในสถานะที่พร้อมจะนอนหลับได้หลังการบริโภค เช่น บริโภคหรือใช้กัญชาก่อนนอนเท่านั้น8. จากงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นิว อิงแลนด์ The New England Journal of Medicine พ.ศ. 2531 พบว่าในปริมาณการสูบ 1 มวนขนาดใกล้เคียงการสูบบุหรี่ การสูบกัญชาจะทำให้มีระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในกระแสเลือด (Carboxyhemoglobin) สูงกว่าการสูบบุหรี่ 5 เท่าตัว, มีสารน้ำมันดิน หรือทาร์ (Tar) สูบลึกเข้าไปมากกว่าการสูบบุหรี่ 3 เท่าตัว ทั้งนี้เพราะรูปแบบของการสูบของกัญชาในแต่ละคำมีขนาดใหญ่กว่าการสูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 66 ใช้แรงสูบลึกกว่าการสูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 33 และสูดคงค้างในทางเดินหายใจนานกว่าบุหรี่ 4 เท่าตัว จึงทำให้มีภาระต่อทางเดินหายใจมากกว่าบุหรี่[21]9.การสูบกัญชาด้วยการเผาไหม้อาจเพิ่มความเสี่ยงในโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและความเสี่ยงความเจ็บป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จึงเพิ่มความเเสี่ยงในอาการใดอาการหนึ่งหรือหลายอาการ เช่น ไอ ผลิตเสลดเพิ่มขึ้น รวมถึงการหายใจด้วยความยากลำบากขึ้น โดยเฉพาะหากใช้เป็นเวลานาน[22]10.บุหรี่และเหล้าได้ถูกประกาศโดย(The International Agency for Research on Cancer (IARC)) ภายใต้องค์การอนามัยโลกได้ประมวลงานวิจัยสารก่อมะเร็งจากทั่วโลกนับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 57 ปี พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เป็นสาเหตุของมะเร็งประเภทที่ 1 ได้หลายอวัยวะ[23]ในขณะที่ “กัญชา”แม้จะมีสารที่เกิดการเผาไหม้บางชนิดจากการสูบที่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อพิจารณาวิจัยอย่างรอบด้านและตัดปัจจัยอื่นที่กวนผลแล้ว สำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศก็ยังไม่เคยให้ “กัญชา” อยู่ในบัญชีสารก่อมะเร็งของสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศตลอด 57 ปีจนถึงปัจจุบัน[23]11.ตำรับยาไทยที่มีการเข้ากัญชาได้มีบทบาทในการช่วยนอนหลับ เจริญอาหาร ลดอาการอักเสบ และอาการปวด รวมถึงความผิดปกติของระบบประสาทได้ และกำลังมีการวิจัยเพื่อพิสูจน์ภูมิปัญญานี้อย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ[24] นอกจากนี้ยังจะมีผลการวิจัยอีกหลายตำรับ รวมถึงตำรับยาที่เกี่ยวกับน้ำมันกัญชาที่ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 