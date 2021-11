ต่อให้ฉีดวัคซีนจนแขนพรุน ก็ยังไม่สามารถป้องกันโควิดได้?/ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

แต่ถึงแม้ว่าวัคซีนอาจจะป้องกันการติดเชื้อยังไม่ได้ แต่มนุษยชาติก็ยังคงมีความหวังว่าอย่างน้อยก็ควรจะช่วยลดความรุนแรงของโรคให้น้อยลงได้

ในทางตรงกันข้ามทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน กลับมีอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 และอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 สูงเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนเสียด้วยซ้ำ

ซึ่งช่วงแรกของการระบาดพบความสามารถในการneutralization ของแอนติบอดีที่ถูกกระตุ้นโดยการฉีดวัคซีนลดลงอย่างมาก

เพราะในเวลานี้มีประชาชนจำนวนมากตื่นรู้ในการพึ่งพาตัวเองด้วยยาฟ้าทะลายโจร

โดยไม่ต้องรอตรวจด้วยซ้ำไป

จากกรณสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ซึ่งมีร้อยละของประชากรซึ่งฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มเร็วกว่าและมากกว่าประเทศไทย กลับมีอัตราการระบาดของโควิด-19 มากยิ่งกว่าประเทศไทยตลอดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 อีกทั้งกลับระบาดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของแต่ละประเทศอีกด้วยในขณะเดียวกันผลกับตรงกันข้ามสำหรับประเทศที่ฉีดวัคซีนน้อยกว่าประเทศไทยคือ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ กลับมีอัตราการระบาดของโควิด-19 น้อยกว่าประเทศไทยตลอดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 อีกด้วยมาถึงจุดที่ควรจะยอมรับกันได้แล้วหรือยังว่าในโลกของความเป็นจริงแล้ววัคซีนทุกยี่ห้อไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อได้จริงหรือไม่?เพราะต่อให้จะฉีดวัคซีนจนแขนพรุนในเวลานี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ด้วยข้ออ้างที่ว่าวัคซีนไล่ตามไม่ทัน2 ปีผ่านไปแล้ว ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ใช้วัคซีนแล้วจะหยุดการระบาดของโควิด-19 ได้ ไม่ว่าจะฉีดไปแล้ว 2 เข็ม หรือมากกว่านั้นก็ตาม จริงหรือไม่?คำถามในประเด็นที่สำคัญตามมาคือ นอกจากกลุ่มประเทศที่เริ่มฉีดวัคซีนจะกลับมาระบาดมากขึ้นแล้ว เหตุใดไวรัสโควิด-19 จึง “พร้อมใจกัน”การระบาดกลายพันธุ์เป็น “สายพันธุ์เดลต้า”เหมือนๆกันทั้งโลกนับตั้งแต่แต่ละประเทศฉีดวัคซีนทั้งๆที่ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศน้อยมาก !!?เริ่มแรกประชาชนคนทั้งโลกได้ถูกโฆษณาขู่ว่า ถ้าประเทศใดฉีดวัคซีนช้าแล้วจะเสี่ยงต่อการระบาดหนักของประชาชนจำนวนมากจะนำไปสู่การกลายพันธุ์ของไวรัสแต่เรื่องที่น่าตลกไปกว่านั้น คือประเทศที่ระดมฉีดวัคซีนเร็วและมากกลับเป็นผู้นำการกลายพันธุ์เสียเองทั้งสิ้น เพราะอะไร?แม้แต่ประเทศไทยซึ่งถือว่ามีการควบคุมการระบาดได้ดีมากแล้วในปี 2563 ก็บังเอิญเกิดการระบาดหนักของสายพันธุ์เดลต้า หลังเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเช่นกันตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนเร็วและมากในระดับต้นๆ ของโลก โดยประชาชนได้รับการบีบให้ฉีดวัคซีนไปจนครบ 2 เข็มแล้วมากถึงร้อยละ 80 สิงคโปร์กลับระบาดหนักมากที่สุดเป็นประวัติการณ์และยังไม่หยุดระบาดในขณะนี้ และเป็นสายพันธุ์เดลต้าร้อยละ 100 โดยไม่มีสายพันธุ์อื่นปนเลยข้อสำคัญคือการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าระลอกวิกฤตที่สุดครั้งหลังนี้ เกิดขึ้นกับประชากรในสิงคโปร์ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันในขณะที่ประเทศไทยเกิดสายพันธุ์เดลต้า “ครั้งแรก” ที่บ้านพักคนงานย่านหลักสี่ ข้อมูลผู้ติดเชื้อจากการรายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นเวลาหลังเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์2564 ประมาณ 4 เดือน จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไทยครบ 2 เข็มร้อยละ 44 ในปัจจุบันผู้ป่วยจากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าร้อยละ 92 ซึ่งยังน้อยกว่าสิงคโปร์คำถามคือการกลายพันธุ์มาเป็นเดลต้าก็ดี หรือล่าสุดเดลต้าพลัสก็ดี มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และสาเหตุใดที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์กันแน่ ในเมื่อการเดินทางไปมาข้ามประเทศยังเกิดขึ้นน้อยมากคือ การฉีดวัคซีนทำให้ “ลดความรุนแรง”ลง ทำให้ป่วยแล้วไม่รู้ตัว จึงไม่ระมัดระวังตัวแล้วแพร่ระบาดมากขึ้น (โดยเฉพาะฉีดวัคซีนแล้วการ์ดตก) เมื่อประชาชนติดเชื้อมากขึ้นแบบรวมหมู่ เชื้อจึงกลายพันธุ์ และเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สมมุติฐานนี้มาจากความเชื่อที่ว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อกันมากๆ ก็จะทำให้เชื้อกลายพันธุ์ได้คือ ไม่เกี่ยวกับวัคซีนหรือการติดเชื้อจำนวนมากใดๆ แต่เกิดจาก “วิวัฒนาการ”ของไวรัส ตามสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการของภูมิคุ้มกันในมนุษย์ โดยไวรัสจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ และหากเกิดการกลายพันธุ์เพียงเล็กน้อย วัคซีนซึ่งเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบ“จำเพาะเจาะจง” ก็จะมีประสิทธิศักย์ลดลงหรือใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิม และถ้าเป็นสมมุติฐานนี้หมายความว่าวัคซีนด้วยจำนวนเข็มที่มากขึ้น อาจจะไม่มีทางไล่ทันการกลายพันธ์ุของไวรัสได้ทันตลอดไปได้ด้วยทั้งนี้ไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) เหมือนไวรัสทั่วไป การกลายพันธ์ุ(mutation) มีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งการกลายพันธุ์เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย ส่วนใหญไม่สงผลให้พฤติกรรมของไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงการกลายพันธุ์เป็นอันตรายต่อตัวไวรัสเอง บางการกลายพันธุ์ช่วยไวรัสให้รอด (survive) จากการถูกกำจัดโดยสภาพแวดล้อมหรือภุมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ไวรัสกลายพันธุ์นี้สามารถเพิ่มจำนวนต่อไป จนกลายเป็นไวรัส่วนใหญ่ (dominant type)โดยบางการกลายพันธุ์ทำให้ไวรัสมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ติดเชื้อ มีอาการติดเชื้อรุนแรง อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น บางการ กลายพันธุ์ทำให้ไวรัสมีการแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น เมื่อการแพร่ ระบาดรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นเท่าไร โอกาสเกิดการกลายพันธุ์ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น[1]คือ วัคซีนทำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยสมมุติฐานนี้มาจากรายงานการศึกษาในวารสารทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องเซลล์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ข้อสงสัยการฉีดวัคซีนที่กระตุ้นกลายพันธุ์ของไวรัสเพื่อหลบภูมิคุ้มกันชนิดทีเซลล์ (T-Cell) ซึ่งสมมุติฐานนี้ได้ถูกนำมาอธิบายต่อปรากฏการณ์ของเชื้อไวรัสหลายชนิดที่ไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยวัคซีนมาก่อนหน้านี้ เช่น เอชไอวี (โรคเอดส์), โรคไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี [2]และไม่ว่าจะเป็นสมมุติฐานใดใน 3 สมมุติฐานนี้ ก็แปลว่าการไล่ฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆ เข็ม 3, 4, 5… ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหยุดโรคนี้ได้จริงๆโดยเฉพาะหากมาจากสมมุติฐานว่าไวรัสสามารถกลายพันธุ์ได้จากการฉีดวัคซีนด้วย โดยเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆด้วยแล้ว เราคงต้องฉีดกันไปตลอดชีวิตจนแขนพรุนกันไปก็ยังเอาชนะไวรัสไม่ได้ หรือไม่?โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะน้อยได้จนเพียงพอที่จะยอมรับได้ว่าโรคนี้ไม่มีความรุนแรงอีกต่อไป เราจึงจะอยู่กับมันได้โดยไม่ต้องทำลายเศรษฐกิจสิ่งที่เราทำได้ในเวลานี้คือถอดบทเรียนจากประเทศที่ฉีดวัคซีนเร็วกว่าและมากกว่าประเทศไทย และมีเผ่าพันธุ์และภูมิอากาศใกล้เคียงกับไทย อันได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของการฉีดวัคซีนมากๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เราได้เห็นพอเป็นกรณีศึกษาได้บ้างแต่เมื่อพิจารณาในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไนแล้ว เรายังคงไม่สามารถเห็นตัวเลขอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงได้ และเรายังคงไม่เห็นอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ต่อจำนวนประชากรลดลงได้ด้วยเช่นกันและถ้าเราจะโทษว่าเพราะไวรัสที่ระบาดในช่วงหลังเป็นสายพันธุ์เดลต้าด้วยแล้ว คำถามก็จะกลับมาวังวันในข้อแรกคือแล้วไวัรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นผลิตผลของการฉีดวัคซีนใช่หรือไม่ และถ้าใช่ก็แปลว่ามนุษยชาติกำลังติดกับดักวัคซีนเช่นกัน และถ้าใช่เราจะยังคงเดินรอยตามสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน ในการระดมฉีดวัคซีนอีกต่อไปหรือไม่?เพราะถ้าวัคซีนช่วยลดความรุนแรงได้จริง ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ดูเหมือนกับว่าสำหรับประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ยังมีการรายงานความจริงอีกด้านหนึ่งน้อยไปว่า ในทุกๆวันนี้ ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั้งๆที่ฉีดไปแล้ว 1 เข็มกี่ราย และ 2 เข็มกี่ราย?ทั้งนี้ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา (SARS- CoV-2 Delta Variant) หรือท่ีถูกเรียก “B.1.617.2” ในหมู่นัก ไวรัสวิทยาอุบัติข้ึนคร้ังแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563ท่ีประเทศอินเดีย ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 มีความสามารถในการแพร่ระ บาดเร็วกว่าสายพันธ์ุตั้งต้นโดยความเร็วในการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเท่ากับไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์อัลฟาต่อมาในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 สาธารณสุขของ ประเทศอังกฤษเริ่มพบว่ามีผู้เสียชีวิต 12 ศพ จาก 42 ศพ เกิดจาก การติดเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุสายพันธุ์เดลต้า[1]จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)จากสหรัฐอเมริกา ได้เคยเขียนบทความทางวิชาการในวารสาร Frontier in Immunology ฉบับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 [3] โดยได้อ้างถึงถึง “ความล้มเหลว” ของวัคซีนตระกูลโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาในสัตว์ทดลองที่ผ่านมาทั้งโรคซาร์ส[4] และโรคเมอร์ส[5] ด้วยเพราะกระตุ้นทำให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้มากขึ้นหรือทำให้เกิดอาการของโรครุนแรงขึ้นจากภาวะที่เรียกว่า Antibody-Dependent Enhancement (ADE) [3] อย่างไรก็ตาม ถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นใดรวบรวมได้ว่าจะเกิดภาวะดังกล่าวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จริงๆหรือไม่ และมากเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรวบรวมสถิติของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตซึ่งฉีดวัคซีนแล้วในโลกความจริงต่อไปอย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันที่มนุษยชาติจะจัดการกับโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้ เรากลับต้องเผชิญหน้ากับการกลายพันธุ์ของ “เดลต้าพลัส” ที่กำลังแพร่เชื้อระบาดในยุโรป (โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร) และกำลังถูกจับตาจากคนทั่วโลก เพราะการกลายพันธุ์ในครั้งนี้ทำให้แพร่เชื้อได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ลงปอดง่ายขึ้น หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิมอีกด้วย [6]โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น รวมถึงฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือน กลายเป็นปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจได้มากขึ้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศไทยย่อมมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีการตรวจเชิงรุกน้อยกว่าอีกหลายประเทศ จึงพบจำนวนผู้ป่วยต่อการตรวจสูงกว่าอีกหลายประเทศในเอเชีย สะท้อนให้เห็นว่าในโลกของความเป็นจริงน่าเชื่อได้ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากที่ไม่ได้รายงานตัวต่อภาครัฐแต่ประเทศไทยก็ยังมีความโชคดีอยู่เช่นกันที่ยังทำให้ประเทศไทยมีความแตกต่างจากอีกหลายประเทศ และเป็นผลตามมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ ทั้งที่มีผู้ติดเชื้อไม่รายงานตัวต่อภาครัฐจำนวนมากยา“ฟ้าทะลายโจร” อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและเป็นยาสามัญประจำบ้านมาอย่างยาวนานในการแก้โรคหวัด[7] และยับยั้งไวรัสโดยภาพกว้าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและถ้าเราจะอยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ต้องให้ประชาชนพึ่งพาโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด และพึ่งพาตัวเองไห้มากที่สุด ด้วยหลักการดังนี้ด้วยหลักฐานและข้อมูลการทดสอบในผู้ป่วยเบื้องต้น ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพบว่ายาฟ้าทะลายโจรช่วยลดภาวะการปอดอักเสบได้ร้อยละ 93 [8]หรือสถิติการใช้ยาฟ้าทะลายที่เรือนจำทั่วประเทศไทยแล้วพบว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวมกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยนอกเรือนจำทั้งประเทศ ตามที่มีการรายงานอยู่ทุกๆวันหรือข้อมูลเบื้องต้นในการให้ยาฟ้าทะลายโจรแล้วหายเร็วป่วยกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ 4 วัน ทั้งๆที่ใช้เพียง 4.8 กรัมต่อวันในเรือนจำกรุงเทพ(ซึ่งน้อยกว่าปริมาณยาในไข้หวัดธรรมดา)[9]รวมถึงอัตราการเสียชีวิตของวัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครที่ใช้ยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรหลายชนิดแล้วพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตต่ำมาก เพราะเสียชีวิตเพียง 1 คนเท่านั้น(ร้อยละ 0.02) จากผู้ป่วยโควิด-19 กว่า4,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นสถิติอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าแทบทุกประเทศที่เป็นต้นแบบของฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจากข้อมูลของซึ่งได้จัดทำโครงการแจกยาฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาคม 2564 กว่า 32 ล้านแคปซูล จึงทำให้ได้รับความจริงว่า มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากกำลังเป็น“กบฏฟ้าทะลายโจร” ด้วยการ “ไม่รายงานภาครัฐ” และเลือกหนทางในการพึ่งพาตัวเองด้วยการกินฟ้าทะลายโจรทันทีเมื่อมีอาการ แทนการไปโรงพยาบาลแล้วถูกกีดกั้นไม่ไห้ได้รับยาฟ้าทะลายโจร และหายป่วยไปแล้วจำนวนมาก และมีการบอกต่อๆกันไปแล้วทั่วประเทศเพราะเหตุที่ว่า ผลลัพธ์ที่ประเทศไทยยังคงระดับอัตราการเสียชีวิตที่ไม่สูง ไม่ล้นโรงพยาบาลแบบเดิมนั้น ก็เพราะประชาชนเร่ิมเรียนรู้ในการพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ ไปโรงพยาบาลน้อยลง และรู้จักยาฟ้าทะลายโจร ตำรับยาไทย วิตามิน ออกกำลังกาย รมควันด้วยสมุนไพร ฯลฯอ้างอิง[1] สิทธิชัย ตันติภาสวศิน ท.บ., ภัทิรา ตันติภาสวศิน ท.บ. ไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์ส ายใหม่กับประสิทธิวัคซีน และการรักษาในปัจจุบัน, บทความฟื้นวิชาการ (Review Article), Chonburi Hospital Journal Vol.46 No.2 May-Aug 2021, page 135-157[2] Andrew McMichael,T cell responses and viral escape.Cell. Vol. 93, 673–676, May 29, 1998, page : 673-676[3] Darrell O. Ricke, Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies, HYPOTHESIS AND THEORY articleFront. Immunol., 24 February 2021 |[4] Tseng C-T, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, Newman PC, Garron T, Atmar RL, et al. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus.PLoS ONE. (2012) 7:e35421. doi: 10.1371/journal.pone.0035421[5] Agrawal AS, Tao X, Algaissi A, Garron T, Narayanan K, Peng B-H, et al. Immunization with inactivated Middle East Respiratory Syndrome coronavirus vaccine leads to lung immunopathology on challenge with live virus.Hum Vaccin Immunother. 