อเมริกากับโครงการ “B3W”

ไหนๆ เมื่อวาน...ก็เปิดฉากด้วยการว่ากันถึงเรื่องการแบ่งพรรค-แบ่งพวก หาพรรค-หาพวก ของมหาอำนาจสูงสุดอย่างคุณพ่ออเมริกา ที่จะหาทางต่อต้าน เล่นงาน มหาอำนาจคู่แข่งอย่างคุณพี่จีนและคุณน้ารัสเซีย แบบชนิดดุเดือดเลือดพล่าน หรือแบบชนิดจนกลายเป็นกระแสครอบงำโลกทั้งโลก ให้ต้องตกอยู่ภายใต้บรรยากาศอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้...วันนี้...เลยคงต้องขออนุญาตลากต่อ ถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวทำนองนี้ ที่ออกจะน่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกัน นั่นก็คือข่าวคราวที่นักข่าวสตรีอาวุโสแห่งสำนักข่าวคุณ(Jennifer Jacobs) เธอได้รายงานเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาฯ ที่ผ่านมา (27 ก.ย.) ว่าด้วยเรื่องรัฐบาลอเมริกันของตัดสินใจส่งรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ(Daleep Singh) ออกไปเยี่ยมเยียนบรรดาผู้นำประเทศของอเมริกา หรือบรรดาผู้นำประเทศละตินอเมริกาทั้งหลาย พร้อมทั้งหนีบเอา(David Marchick) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านการเงิน ของหน่วยงานติดตัวไปด้วย คล้ายๆ การหนีบถุงเงิน ถือกระเป๋าเงิน ระหว่างไปเยือนหัวกระไดบ้านของบรรดาผู้นำละตินอเมริกาในแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดี(Ivan Duque Marquez) ของโคลัมเบีย ประธานาธิบดี(Guillermo Lasso) ของเอกวาดอร์ หรือรัฐมนตรีแรงงานปานามา(Rafael Sabonge) ฯลฯ เป็นต้น...คืองานนี้...ถ้าว่ากันตามน้ำเสียงในบทรายงานของนักข่าว “ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่า ความพยายามที่จะแบ่งพรรค-แบ่งพวก หรือหาพรรค-หาพวก เพื่อเอาไว้ต่อต้าน เล่นงาน อภิมหาโครงการเปลี่ยนโลก(Belt and Road Initiative) ของคุณพี่จีนอย่างเป็นการเฉพาะนั่นแล เพราะตั้งแต่ช่วงต้นปี หรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ระหว่างการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศผู้นำอเมริกาท่านได้พยายามชี้ชวน เชิญชวน ให้บรรดาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้ หันมารวมหัว รวมตัว ต่อต้านโครงการกันอย่างเป็นระบบและกิจการ จนเกิดการนำเสนออภิมหาโครงการที่เรียกกันสั้นๆ ย่อๆ ว่า( Build Back Better World Partnership) ขึ้นมาประชันขันแข่งกับของคุณพี่จีนแบบชนิดตรงไป-ตรงมา หรือแบบอะไรประมาณนั้น...ด้วยเหตุเพราะการลากเลื้อย ลอดเลื้อย โอบกระหวัดรัดพัน ตามแบบฉบับของคุณพี่จีน ในโครงการที่ว่าคงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้ว่า ออกจะเป็นอะไรที่เอามากๆ คือไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ยันไปถึงแอฟริกาและยุโรป โดยเฉพาะประเทศจนๆ ในยุโรปตะวันออกทั้งหลาย ไปจนถึงประเทศเกาะเล็ก เกาะน้อย ในมหาสมุทรแปซิฟิก ฯลฯ ต่างดูจะหรือไปด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้ง...ถ้าหากจะหันไปใช้แต่ความสูงส่ง วิเศษวิโส ของสิ่งที่เรียกว่าล้วนๆ แม้จะเป็นอะไรที่กินกะได้-ทากะได้ ผัวดม-เมียหาย พ่อตายใช้-แม่ยายฟื้น ฯลฯ ตามคำป่าวประกาศโฆษณาของบรรดาประเทศตะวันตกทั้งหลายมาโดยตลอด แต่ถ้าหากดันไม่มีซะอย่าง!!! โอกาสที่จะระดมประเภทพร้อมที่จะมันคงเป็นอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญ อยู่พอสมควรเหมือนกัน...ยิ่งโดยเฉพาะบรรดาประเทศของคุณพ่ออเมริกา...ที่แม้จะไกลแสนไกลแต่ยังหนีไม่พ้นต้องถูกลอดเลื้อยและโอบกระหวัดรัดพันหนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เคยว่าไว้แล้วเมื่อไม่นานมานี้นั่นแหละว่า ทันทีที่ประธานาธิบดีแห่งประเทศเวเนซุเอลา ตัดสินใจที่ยกเลิกการผูกขาดกิจการพลังงาน เอาไว้ในมือของรัฐ เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากต้องเจอกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นไปใกล้ดวงจันทร์ หรือดาวอังคาร ยิ่งเข้าไปทุกที อันเนื่องมาจากการถูกโดยคุณพ่ออเมริกาอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดเท่าที่เคยมีมา การประกาศเชิญชวนให้บรรดาเข้าไปลงทุนในกิจการประเภทนี้ สุดท้าย...ก็น่าจะเป็นอีกนั่นแหละ คือบริษัทหรือที่หอบหิ้วเงินหยวน เข้าไปลงทุนในกิจการพลังงานในเวเนซุเอลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่บรรดาบริษัทน้ำมันชาติต่างๆ ยังมัวแต่อื้อๆ อ้าๆ หรือยังเกรงใจคุณพ่ออเมริกา จนปล่อยให้โอกาสหลุดไม้ หลุดมือ เอาง่ายๆ...ไม่ต่างอะไรไปจากประเทศที่ได้ชื่อว่าอันเป็นแร่ที่ความสำคัญเอามากๆ ต่อผลิตภัณฑ์สินค้ายุคดิจิตอลทั้งหลาย เช่น ที่เอามาประกอบเป็นเป็นต้น อย่างประเทศโบลิเวีย แม้ว่าอดีตประธานาธิบดีคนก่อน อย่างจะถูกโค่นล้ม ชนิดไม่ต่างอะไรไปจากการรัฐประหาร โดยความร่วมมือของบรรดาประเทศสมุนและบริวารของคุณพ่ออเมริกา หรือบรรดาประเทศที่สังกัดอยู่ในกลุ่ม(Organization of America States)ทั้งหลาย แต่หลังจากหนีไปตั้งหลัก และหลังจากทายาททางการเมืองผู้ใกล้ชิด อย่าง(Luis Arce) สามารถผงาดกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกครั้งแบบชนิดถล่มทลาย ขณะที่รักษาการประธานาธิบดีหุ่นเชิดอย่างหรือ(Jeanine Anez) ต้องถูกจับไปติดคุก หวิดๆ จะฆ่าตัวตายคาคุกเอาเลยถึงขั้นนั้นอะไรต่อมิอะไรที่เคยมาในยุคของก็น่าที่จะถูกสานต่อ โดยประธานาธิบดีรายใหม่ อย่างไม่สะดุดหยุดกึก ไม่ต้องล้มคว่ำคะมำหงายแบบเดียวกับอีกต่อไปแล้ว และสิ่งนั้นก็คือ...การที่รัฐบาลตัดสินใจให้บริษัทวิสาหกิจแร่ลิเธียมของชาติ หรือบริษัทหรือร่วมลงทุนกับบริษัทหรือของจีน ในการสำรวจและผลิตแหล่งแร่ลิเธียม ในเขตและอันเป็นสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าตัวเองต้องถูกโค่นล้ม เพราะการตัดสินใจเช่นนี้นี่เอง...ดังนั้น...ด้วยการลอดเลื้อยของเข้ามาถึงของคุณพ่ออเมริกาในลักษณะเช่นนี้ ย่อมทำให้รัฐบาลหนีไม่พ้นต้องออกมาแจกจ่าย ตามโครงการกันอย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้จะเอาแต่ไว้ทา ไว้ดม เพียงอย่างเดียว...คงลำบาก!!! ภายใต้การประมาณการว่า บรรดาประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายในโลกใบนี้ ยังต้องการเงินลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 40 ล้านล้านดอลลาร์อเมริกัน ไปจนถึงปี ค.ศ. 2035 โน่นเลย การออกเดินสายไปเยี่ยมเยียนบรรดาผู้นำประเทศละตินอเมริกาถึงหัวกระไดบ้าน พร้อมกับข้อเสนอที่จะลงทุนในระบบชลประทานของประเทศเอลซัลวาดอร์ สร้างโรงงานเวชภัณฑ์และการวิจัยด้านแพทย์และเภสัชในประเทศแอฟริกาใต้ ลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศเคนยาสามารถสลัดตัวเองออกจากการวางระบบเครือข่ายสื่อสารของจีน ไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในประเทศบราซิล ฯลฯ ทั้งหลาย ทั้งปวง เหล่านี้ ก็มุ่งที่จะคุณพี่จีน ไม่ให้มีโอกาสออกฤทธิ์ ออกเดช ในอเมริกาได้โดยเด็ดขาด!!!แต่ก็นั่นแหละ...แม้ว่ากะตังค์ของจีน กับกะตังค์ของอเมริกา มันจะเป็นเหมือนกัน สามารถช่วยให้เกิดความคล่องเนื้อ คล่องตัว หรืออาจก่อให้เกิดได้ไม่ต่างไปจากกัน แต่โดยความทรุดโทรม เสื่อมโทรมของไปจนถึงความเสื่อมค่าของขณะที่กลับมาแรงแซงโค้ง ยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ต่างไปจากเงินหยวน หรือเงินที่สามารถปี้ใครต่อใครมาได้โดยตลอด ใครจะได้เปรียบ-เสียเปรียบ ใครจะแพ้-ใครจะชนะ คงต้องจับตากันไปเป็นเรื่องๆ อย่างมิอาจกะพริบตาได้โดยเด็ดขาด เพราะแม้ว่าการแบบในลักษณะเช่นนี้ อาจถือเป็นเพียงก็เถอะ!!! แต่ก็อย่างที่อดีตผู้นำแรงงานชาวอเมริกัน(Eugene Victor Debs) ได้เคยเอ่ยเอาไว้เป็นวาทะเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วประมาณว่า...หรือ...นั่นแล...