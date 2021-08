ถอนงานวิจัย “สารสกัด” ที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน “คำนวณผิด” หรือ “เลือกรายงานผลผิด” !? / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

พบว่าภาวะปอดอักเสบของทั้งสองกลุ่ม ไม่ต่างกันในทางสถิติ ที่ค่า p = 0.112 ในขณะที่ผู้วิจัยสรุปในรายงานว่า อัตราการเกิดปอดอักเสบต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.03





อย่างไรก็ตาม ขนาดผลการรักษาที่ต่างกันถึง 10.7% (ช่วงเชื่อมั่น 95% = -22.2%, 0.7%) น่าจะมีนัยสำคัญทางคลินิก (Clinical significance) ถึงแม้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งขึ้นกับขนาดตัวอย่างมากๆ

ดังนั้นเราควรพิจารณาผลการศึกษานี้ ประกอบกับผลข้างเคียงของยาฟ้าทะลายโจร เช่น พิษต่อตับหรือไต ความสามารถเข้าถึงยา ที่ผลิตได้เองในประเทศไทย ตลอดจนราคายาที่ไม่แพง มากกว่าให้ความสนใจไปที่นัยสำคัญทางสถิติ

ต่เกิดความผิดพลาดที่ผู้วิจัยได้หยิบผลค่า p-value ของการวิเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่การเปรียบเทียบเทียบอัตราการเกิดภาวะปอดอักเสบ เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง ในความผิดพลาดครั้งนี้ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย





อย่างไรก็ตาม ทางภาควิชาฯเห็นว่า เราไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลผิด แต่เป็นความไม่รู้และทำงานไม่เป็นระบบ หากทีมนักวิจัยช่วยกันตรวจสอบรายงานอย่างถี่ถ้วนจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

จะชื่นชมมากขึ้นหากแจ้งเหตุผลให้เหมาะสม เช่นมีความผิดพลาดในการรายงานผล





“ขนาดผลการรักษาเรื่องปอดอักเสบที่ต่างกันถึง 10.7% (ช่วงเชื่อมั่น 95% = -22.2%, 0.7%) น่าจะมีนัยสำคัญทางคลินิก (Clinical significance) ถึงแม้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

“เราควรพิจารณาผลการศึกษานี้ ประกอบกับผลข้างเคียงของยาฟ้าทะลายโจร เช่น พิษต่อตับหรือไต ความสามารถเข้าถึงยา ที่ผลิตได้เองในประเทศไทย ตลอดจนราคายาที่ไม่แพง มากกว่าให้ความสนใจไปที่นัยสำคัญทางสถิติ”[4]

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เผยแพร่ “รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโรคระบาดนี้” ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับไตรมาสแรก (มกราคม-เมษายน 2564) ซึ่งสรุปความได้ว่าสำหรับตัวเลขดังกล่าวนั้นมีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่นั้นรายงานฉบับดังกล่าวนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสถิติที่แสดงผลอย่างมีนัยสำคัญ ความว่า= 7.32 หมายถึงการให้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยในโรคระบาดนี้ ทุกๆ 8 คน จะสามารถลดการเกิดเป็นภาวะปอดอักเสบ ได้ 1 คน และ RR = 0.057 (0.018-0.183) p < 0.001” [1]แต่เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าคณะวิจัยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับนักวิชาการคณะหนึ่ง ได้ทำการถอนงานวิจัยอีกฉบับหนึ่งก่อนการตีพิมพ์ อันเป็นการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจรสกัดในผู้ป่วยที่เป็น Covid-19 อาการไม่รุนแรง และเป็นการศึกษาเปรียบเทียบอย่างสุ่ม (Efficacy and safety of Andographis paniculata extract in patients with mild Covid-19: A randomized controlled trial)โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ถอนจาก medRᵪiv โดยทีมวิจัยเองด้วยเหตุผลที่ว่ามีความผิดพลาดในการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งสามารถทำให้เข้าใจผิดพลาดได้ (This manuscript has been noticed and error of statistical analysis which could be misleading) [2]โดยในเวลาต่อมาวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายผ่านเว็บไซต์ไทยพีบีเอสความตอนหนึ่งว่า“สำหรับผลการทดลอง พบว่าในกลุ่มได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร จำนวน 29 คน ไม่พบอาการปอดอักเสบทั้งหมด แต่พบในกลุ่มยาหลอก 3 คนจาก 28 คน คิดเป็น 10.7% เมื่อคำนวณทางสถิติแล้ว มีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.112 ในจุดนี้มีการคำนวณคลาดเคลื่อน ในการรายงานครั้งแรกทีมวิจัยคำนวณค่านัยสำคัญอยู่ที่ p=0.03”[3]โดยได้ระบุต่อว่าจะการปรับปรุงและส่งกลับไปตีพิมพ์ในวารสารเดิมต่อไป ความว่าสำหรับค่า “นัยสำคัญทางสถิติ” นั้นในทางระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นการใช้โปรแกรมสูตรคำนวณ โดยมีความหมายว่าถ้ามีนัยสำคัญนั้นจะต้องเหมือนการทดลอง 100 ครั้ง จะพบว่าโอกาสได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่น้อยกว่า 95 ครั้ง หรือโอกาสที่ผลจะไม่เหมือนเดิม 5 ครั้ง ตรงนี้เรียกว่าค่า p หรือ p-value จึงกำหนดว่าจะต้องน้อยกว่า 0.05 จึงจะถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติปัญหาในประเด็นนี้จึงมีอยู่ว่า ถ้าเป็นการคำนวณผิดค่า p-value จาก 0.03 ซึ่งมีความหมายว่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งแปลว่ามีนัยสำคัญ ซึ่งความจริงแล้วเมื่อคำนวณถูกต้องเป็นค่า p-value =0.112 แปลว่าเกินกว่า 0.05 แปลว่าแตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมีคำถามอยู่ว่างานระดับที่ป้อนข้อมูลและใช้การคำนวณโดยโปรแกรมเช่นนี้ เกิดความผิดได้อย่างไร? จนถึงขั้นแปลผลผิดจากแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลายเป็น แตกต่างกันแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติโดยการแถลงข่าวในครั้งนั้นไม่ได้ระบุว่า “ใครเป็นผู้คำนวณคลาดเคลื่อน” แต่ในทีมผู้วิจัยที่ทำหน้าที่คำนวณอาจจะเข้าใจผิดหรือถูกว่าคำแถลงนี้กำลังกล่าวถึงใครที่ทำให้เกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊กของ Ramathibodi Clinical Epidemiology & Biostatistics หรือ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้โพสต์ข้อความของหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายในหัวข้อ “ความจริงที่ต้องชี้แจง ประเด็นการถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจร” ความตอนหนึ่งว่า“ ทางภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เข้าไปเกี่ยวข้องงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากอดีตหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ได้ขอความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะทีมผู้วิจัยไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ได้มีการประชุมรับฟังวัตถุประสงค์ และรูปแบบวิธีวิจัย ซึ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและทางเราได้ทักท้วงเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่พอแก้ไขได้ ณ เวลานั้น โดยเฉพาะการวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบที่อาจเน้นหรือต่างเวลากันระหว่างสองกลุ่ม และได้แนะนำให้ผู้วิจัยทบทวนรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการวินิจฉัยดังกล่าว เพื่อลดความเอนเอียงในการวัดตัวผลลัพธ์ที่ทำต่างเวลากันระหว่างสองกลุ่ม เหล่านี้จะช่วยให้ข้อมูลมีความเหมาะถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งเรื่องการขออนุมัติทำวิจัยในคนให้ถูกต้องต่อมาผู้วิจัยได้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว ทางเราได้ทำหน้าที่ตามที่ร้องขอ และได้ย้ำกับผู้วิจัยว่าความถูกต้องของข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง สถิติไม่สามารถช่วยให้ผลออกมาดีได้หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทั่วไปของการศึกษาแบบสุ่มควบคุม โดยเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย ตลอดจนอัตราการเกิดปอดอักเสบระหว่างทั้งสองกลุ่ม (pneumonia) ที่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ พบว่า เกิดภาวะปอดอักเสบ 10.7% และ 0% ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มฟ้าทะลายโจรตามลำดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้ Fisher’s exactและบ่อยครั้งที่การศึกษาที่มีตัวอย่างขนาดใหญ่ได้ขนาดผลการรักษาขนาดเล็กมาก ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ (Statistical significance) แต่ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิกทีมนักสถิติของภาควิชาฯ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล และแนะนำการแปลผล พร้อมทั้งส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้วิจัย โดยเป็น print out ของโปรแกรมสถิติ STATA ซึ่งมีผลการวิเคราะห์หลากหลาย รวมทั้งตาราง 2x2 ของการเปรียบเทียบ Fisher’s exact test นี้ด้วย และได้ย้ำผู้วิจัยแล้วว่าให้ใช้ค่าไหนสาหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ แประกอบกับ ทีมของภาควิชาฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายงาน อาจมีการถามบ้างอย่างประปรายในระหว่างเขียน แต่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งตีพิมพ์ เนื่องจากทางทีมวิจัยไม่ได้ส่งมาให้ตรวจสอบดังนั้นผู้วิจัยไม่ควรอย่างยิ่ง ที่ได้(อ้าง)ให้เหตุผลว่ามีความผิดพลาดในการวิเคราะห์ทางสถิติ ทำความเสียหายให้กับภาควิชาฯตลอดจนคณะฯ และอยากเห็นความรับผิดชอบของผู้วิจัย ในการให้ข่าวตามความเป็นจริง ขอชื่นชมที่ผู้วิจัยขอ (ไม่ใช่ถูก) ถอนงานวิจัยออกจาก medRᵪivจะทำให้บรรยากาศต่างๆ ดีขึ้น และหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขต่อไป”[4]อย่างน้อยที่สุดก็ยอมรับว่าซึ่งขึ้นกับขนาดตัวอย่างมากๆ” [4]ในการวิจัยลักษณะเช่นนี้ ระเบียบวิธีวิจัยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวิจัยแบบสุ่มที่กลุ่มตัวอย่างที่เลือกนั้นมีอาจข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้มีช่วงอายุของผู้สูงวัยมีอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคมากกว่าคนที่อายุน้อยกว่า ด้วยข้อจำกัดการวิจัยนี้ที่เลือกกลุ่มประชากรอายุ 39 + 11 ปี โดยจำกัดลักษณะดัชนีมวลกาย อาจจะไม่สะท้อนกลุ่มความแตกต่างและรุนแรงของโรคที่มีนัยยสำคัญที่สุดทางสถิติก็ได้เช่นกันทำยังไม่สำเร็จ วิจัยยังไม่บรรลุเป้าหมาย ก็ถอนออกมาและเดินหน้าแก้ไขต่อไปและขอแสงความเห็นด้วยกับ[1] อัมพร เบญจพลพิทักษ์ และคณะ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, รายงานสังเขปผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วย Covid-19, วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2564, หน้า 229-233https://www.dtam.moph.go.th/E-Book/DTAM_Journal/DTAM_Journal_19-1/index.html[2] Kulthanit Wanaratna, Pornvimol Leethong, Nitapha Inchai, Wararath Chueawiang, Pantitra Sriraksa, Anutida Tabmee, Sayomporn Sirinavin,Efficacy and safety of Andrographis paniculata extract in patients with mild COVID-19: A randomized controlled trial, medRᵪiv, (WITHDRAWN)https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21259912v2?fbclid=IwAR2iI3ZrVn2DEOCAwEu_rOHEZ1BXT4DrPHZTo27HeNVqzWCGjFRr4PnFdvs[3] Thai PBS, ไขปม! ถอนงานวิจัย “ฟ้าทะลายโจร” รักษาโควิดเหตุคำนวณเลขผิด, 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564, เผยแพร่เวลา 13.57 น.https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/6kYn09?utm_source=copyshare[4] เฟสบุ๊คของ Ramathibodi Clinical Epidemiology & Biostatistics, ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ความจริงที่ต้องชี้แจง ประเด็นการถอนงานวิจัยฟ้าทะลายโจร, 10 สิงหาคม 2564https://m.facebook.com/170705936309299/posts/4295648967148288/?d=n