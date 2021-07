ไม่ต้องรอใคร “ใบต้นสด” ฟ้าทะลายโจร พึ่งพาตัวเองได้ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

“สารสำคัญ”อย่างน้อย 4 ชนิดรวมกัน ไม่ใช่แค่สารแอนโดรกราโฟไลด์อย่างเดียว

หลักคิดในธรรมชาติมีอยู่ว่า สมุนไพรใดก็ตามที่เคยใช้แบบ “แล้วได้สรรพคุณยาในทางใดแล้ว แสดงว่าสมุนไพรเต็มส่วนนั้นมีสารสำคัญหลายอย่างทำงานร่วมกัน ไม่ใช่สารเดี่ยวตัวใดตัวหนึ่งแต่หากจะมีการสกัดสารสำคัญออกมาตัวใดตัวหนึ่ง หรือมีการสกัดสารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไป หลายครั้งจะพบว่ามีประสิทธิภาพด้อยลง หรือไม่ก็มีความเป็นพิษมากขึ้น คือยิ่งสกัดเข้มข้นเท่าใดก็ยิ่งไม่เหมือนสรรพคุณเดิมเท่านั้นตัวอย่างที่สมุนไพรที่มีสรรพคุณดีอยู่แล้ว ต่อมามีความพยายามสกัดสารสำคัญออกมาแล้วปรากฏว่าสู้สรรพคุณสมุนไพรเต็มส่วนไม่ได้ เช่น กัญชา สะเดา และขี้เหล็ก สมุนไพรเหล่านี้เมื่อสกัดสารสำคัญตัวใดตัวหนึ่งออกมา ไม่สามารถจะมีประสิทธิภาพเท่ากับสารสำคัญหลายชนิดในสมุนไพรเต็มส่วนชนิดนั้น ในทางตรงกันข้ามยิ่งสกัดสารสำคัญออกมากลับยิ่งเป็นพิษมากยิ่งขึ้นฟ้าทะลายโจรก็เช่นเดียวกัน เราเคยใช้กันมาหลายสิบปีในรูปแบบผงหยาบ ในโรคเจ็บคอ โรคหวัด เป็นไข้ มีขนาดยาอย่างชัดเจน ปรับลดได้ตามเด็กผู้ใหญ่ ขนาดน้ำหนัก อาการมากหรือน้อยดังที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เคยวิจัยในหลอดทดลองในหลอดทดลองกับเชื้อโรคนี้ พบว่า สารสกัดรวม ซึ่งเป็นตัวแทนผงหยาบฟ้าทะลายโจร สามารถยับยั้งเชื้อนี้ดีกว่าสารสกัดเดี่ยวแอนโดรกราโฟไลด์ ถึง 15.6 เท่าตัว และไม่เป็นพิษต่ออวัยวะใด ตรงกันข้ามกับสารสกัดเดี่ยวของแอนโดรกราโฟไลด์หากใช้มากจะเป็นพิษต่อเซลล์หลายอวัยวะได้สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายคลัสเตอร์ที่ใช้” หรือ “ฟ้าทะลายโจรแล้ว เมื่อใช้ในปริมาณที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่180 มิลลิกรัมต่อวัน ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเสนอออกมา ในอัตราการหายป่วยดีกว่า อัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า เช่น เรือนจำกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่ วัดสะพานเขตคลองเตย ฯลฯ[2] ข้อสำคัญคือปริมาณที่ใช้ฟ้าทะลายโจรที่หายป่วยได้ในโรคร้ายนี้ยังน้อยกว่าของฟ้าทะลายโจร 6 กรัมต่อวันในโรคหวัดธรรมดาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยซ้ำไปรวมถึงยังมีคนอีกจำนวนมากที่ “หายป่วยด้วยการใช้ “ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีในตลาดมากกว่า “สารสกัด” โดยไม่ต้องใช้ปริมาณสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ให้ถึง 180 มิลลิกรัมต่อวันด้วยด้วยที่มนุษย์และโรคมีความหลากหลาย ซึ่งย่อมมีการใช้ฟ้าทะลายโจรที่หลากหลายอย่างน้อย 6 ประการจำนวนเชื้อของแต่ละคนไม่เหมือนกันชนิดของเชื้อที่กลายพันธุ์ตลอดเวลามีความรุนแรงไม่เหมือนกันภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันอายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วยไม่เท่ากันการรับอาการข้างเคียงในการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยมีไม่เท่ากันสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีคุณภาพไม่เท่ากันดังนั้นคนโบราณในอดีตที่ได้ใช้สมุนไพรมาหลายร้อยปีโดยไม่เคยต้องตรวจสารสำคัญ ด้วยเหตุว่า 6 ปัจจัยสามารถนำมา “ปรับ”ให้สามารถรักษาให้หายป่วยได้ ก็เพราะการปรับไปตามสภาพข้อเท็จจริงจำเป็นต่อความหลากหลายในธาตุของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มหรือลดจำนวนที่ให้ปริมาณของสมุนไพร หรือปรับแต่งปรุงด้วยสมุนไพรอื่นๆกลายเป็นตำรับยาเพื่อลดผลเสียของแต่ละคนที่แตกต่างกันตัวอย่างหนึ่ง สมมุติว่าเด็กตัวเล็กๆที่มีน้ำหนักตัวอยู่ที่ 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม หากป่วยเป็นโรคร้ายชนิดนี้ขึ้นมา ถามว่านักวิจัยจะส่งเสริมให้เด็กๆเหล่านี้ต้องกินฟ้าทะลายโจรมากถึงในปริมาณที่มีสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน เพียงตัวเลขเดียว สมเหตุสมผลหรือไม่?เมื่อบัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดในโรคหวัดธรรมดาว่าสามารถใช้ผงหยาบฟ้าทะลายโจรต่ำสุดได้ที่ 6 กรัมต่อวัน (15 แคปซูลต่อวันในขนาดแคปซูล 400 มิลลิกรัม) และสูงสุด 12 กรัมต่อวัน (30 แคปซูลต่อวันในขนาดแคปซูล 400 มิลลิกรัม)แปลว่าเราสามารถปรับได้ตามสภาพแต่ละบุคคลได้ และด้วยการยืนยันที่ เรือนจำกรุงเทพ เรือนจำเชียงใหม่ และวัดสะพานเขตคลองเตย ซึ่งพบว่าใช้น้อยกว่านี้ก็ยังหายป่วยมาแล้วจำนวนมาก และอัตราการตายต่ำมากด้วย ดังนั้นจึงมีคำถามว่าเหตุใดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่หันมาวิจัยปรากฏการณ์ใช้ “ผงหยาบ”น้อยกว่าหรือเท่ากับไข้หวัดธรรมดาแล้วหายป่วยจากโรคร้ายนี้ได้ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดือดร้อน และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ จริงหรือไม่ทั้งนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มีพื้นฐาน 6 กรัมต่อวัน ก็มาจากการทดลองฐานการวิจัยจากสัตว์ทดลอง สู่การเทียบย้อนคำนวณกลับมา ใช้ในมนุษย์น้ำหนัก 50 กิโลกรัม ซึ่งหมายความว่าสามารถปรับใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนไปถึงผู้ใหญ่ได้ดังนั้น การยึดเอาแต่เรื่องสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แต่เพียงอย่างเดียวสำหรับโรคร้ายนี้ อาจจะทำให้หลงทางที่ต้องพึ่งการสกัดจากโรงงานบริษัทยาเพียงไม่กี่แห่ง โดยไม่สามารถแก้วิกฤติชาติได้เพราะแม้วันนี้แม้แต่ผงหยาบฟ้าทะลายโจร ก็ยังขาดตลาดเลย เหตุใดจึงจะยึดมั่นถือมั่นในอัตตาที่ตัวเลขสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมแต่เพียงอย่างเดียว แล้วทำให้เกิดการปั่นป่วนสังคมไปยิ่งกว่านี้ และพาลจะทำให้แอลกอฮอล์ราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะมามัวเสียทรัพยากรและเสียต้นทุนเอาไปสกัดฟ้าทะลายโจรให้เสียเวลาโดยใช่เหตุทั้งนี้ ในความเป็นจริงแล้ว สารสำคัญในฟ้าทะลายโจรไม่ได้มีแต่แอนโดรกราโฟไลด์อย่างเดียวในการจัดการกับโรคร้ายนี้ หากแต่งานวิจัยยังพบว่ามีสารสำคัญอีก “หลายชนิด” ที่ทำงานร่วมกันใน “ผงหยาบ”ฟ้าทะลายโจรโดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้ปรากฏว่าวารสารทางด้านชีวโมเลกุลและพลวัตรที่ชื่อว่า Journal of Biomolecular Structure and Dynamics ได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนและอินเดียที่ทำงานร่วมกัน พบว่าฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานเอนไซม์และโปรตีนหนามของเชื้อโรคร้ายนี้ด้วยการทำงานของอันได้แก่สารแอนโดรกราโฟไลด์ หรือ AGP 1, สาร 14-deoxy 11,12-didehydro andrographolide หรือ AGP2 รวมทั้งสารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neoandrographolide) หรือสาร AGP3 และสาร 14-deoxy andrographolide หรือสาร AGP4 ซึ่งได้ทำหน้าที่ร่วมกันในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 [3]โดยเฉพาะสารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neoandrographolide) หรือสาร AGP3 หรือสาร AP3 ที่มีบางบริษัทสกัดทิ้งออกไปนั้น กลับมีส่วนสำคัญเข้าไปสู่เป้าหมาย 4 ตำแหน่งของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่เอนไซม์ 3 L main protease หรือ 3CLpro, Papain-like proteinase หรือ PLpro, RNA-directed RNA polymerase หรือ RdRp และโปรตีนของหนามโควิด (spike protein) ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 [3]โดยในงานวิจัยดังกล่าวยังยกย่องสารสำคัญชื่อสาร AP-3 ซึ่งมีชื่อว่า สาร “นีโอ”แอนโดรกราโฟไลด์ด้วย ว่ามี “ประสิทธิภาพมาก”ในการยับยั้งเชื้อโรคร้ายนี้ด้วย ซึ่งมีบางบริษัทสกัดสารนี้ทิ้งไป เพราะหวังทำการตลาดว่าเพื่อลดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งๆที่สารสำคัญชนิดนี้ทำงานร่วมกับสารสำคัญอีกหลายชนิดจึงจะมีประสิทธิภาพ และทำให้ลดความดัน พักผ่อนนอนหลับและทำให้ไม่เป็นพิษต่อตับ เมื่อทำงาน “ร่วมกัน” แล้วจะมีกลไกการทำงานถึง 5 ประการคือออกฤทธิ์จับกับตัวรับไวรัสที่เซลล์ปอดทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมได้ยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ไวรัสเพิ่มจำนวนและแบ่งตัวยับยั้งเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคไม่สามารถสร้างสำเนาตัวใหม่ได้กลไกลที่ห้า จับกับตัวโปรตีนของหนามส่วนของของเชื้อโรค ที่จับกับเซลล์นี่แค่ตัวอย่างของการทำงาน “ร่วมกัน” ของสารสำคัญที่มีอยู่ใน “ผงหยาบ” ฟ้าทะลายโจรเมื่อดูกลไกทั้ง 5 ดังที่กล่าวมมาข้างต้นแล้ว แม้ฟ้าทะลายโจรจะไม่ถึงการป้องกันได้ แต่สามารถลดความสามารถของเชื้อโรคร้ายนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยเฉพาะที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเท่านั้น เนื่องด้วยกลไกของฟ้าทะลายโจรมีมากขนาดนี้ยังมีมากกว่าฟาวิพิราเวียร์เสียด้วยซ้ำ เหตุใดจึงไม่บูรณาการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับการรักษาผู้ป่วยอาการหนักไปด้วยอย่างไรก็ตาม กลไกดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการยึดเอาสารสำคัญเพียงสารเดียวคือ “แอนโดรกราโฟไลด์” นั้น คือการหลงทาง เพราะนั่นคือการละเลยสารสำคัญอีก 3 ชนิดใน “ผงหยาบ” ฟ้าทะลายโจรซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า สารสำคัญ 4 ชนิดตามงานวิจัยนี้ ไม่ได้ทำหน้า “ฆ่าเชื้อโรคนี้” แต่ทำหน้านี้เพียง “มัดตรึง” การทำงานของเชื้อโรคนี้ ทุกงานวิจัยในหลอดทดลองจึงใช้คำว่า “ยับยั้ง” ไม่ได้ฆ่าเชื้อเพราะในความเป็นจริงแล้วตัวที่ฆ่าเชื้อโรคที่แท้จริงคือ “เม็ดเลือดขาว” ในระบบภูมิคุ้มกันตัวมนุษย์ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มี “อย่างน้อย” อีก 2 อย่างที่ อยู่ในผงหยาบฟ้าทะลายโจร “เต็มส่วน”คือโดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 วารสารทางด้านจุลชีววิทยา ชื่อ microorganisms ได้รายงานพบว่าคณะวิจัยชาวออสเตรียได้พบว่ากลุ่มอาหารที่เรียกว่า “ไฟเบอร์” มีผลต่อ จุลชีพในลำไส้ และเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แม้กระทั่งเมื่อถูกจุลชีพย่อยไปแล้วก็จะกลายเป็น “ซึ่งจะช่วยการทำงานภูมิคุ้มกันให้สมดุลต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ [4]และนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงเหตุผลว่า ทำไมคนกินผงหยาบจึงหายป่วยได้ในโรคหวัดมานานแสนนาน โดยไม่ต้องทำเป็นรูปสารสกัดอะไรเลยคือสารสีเขียวที่ชื่อว่าซึ่งอย่างน้อยมีงานตีพิมพ์ 2 ฉบับแล้ว ที่ระบุว่าคลอโรฟิลล์มีผลต่อการต้านเชื้อ และเสริมภูมิคุ้มกันโดยวันที่ 12 มีนาคม 2564 วารสารได้รายงานเผยแพร่บทความทางวิชาการของนักวิจัยชาวออสเตรเลียพบว่า ในคลอโรฟิลล์มีแร่ธาตุชนิดหนึ่งคือหรือทองแดง ช่วยจัดการการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ในการจัดการกับโรคร้ายนี้ได้ [5]ในขณะที่วารสารอีกฉบับหนึ่งชื่อ Frontiers in Plant Science ได้รายงานเมื่อวันทร์ 14 สิงหาคม 2563 ว่าแร่ธาตุในคลอโรฟิลล์ ชื่อ ซิงค์ ฟีโอฟอร์ไบด์ Zinc pheophorbide a (ZnPh) มีศักยภาพที่อาจจะมาช่วยในการบำบัดเชื้อโรคนี้ได้ โดยไม่มีอันตรายที่จะต้องทำการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป [6]นี่คือเหตุผลว่าเหตุใดจึงควรสนับสนุน “ผงหยาบ” มากกว่า “สารสกัด” เพราะไม่เพียงจะคุณภาพดีตามธรรมชาติโดยไม่ต้องสกัดแล้ว แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน แม้แต่วิสาหกิจชุมชน จะได้มีส่วนร่วมต่อการแปลงวิกฤติให้เป็นโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำของคนไทยไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปที่ภูมิปัญญาชาวบ้าน เราจะเห็นว่าชาวบ้านเข้าใช้ใบสด หรือต้มจากต้นสดในการกินบำบัดรักษาเลย โดยไม่ต้องตากแห้ง ไม่ต้องบรรจุแคปซูล (ที่กำลังขาดตลาดด้วย)ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ ต้นสด หรือ ใบสด มีเอนไซม์จากพืชธรรมชาติ ที่ผงหยาบ หรือ สารสกัดไม่มี และยังไม่มีใครวิจัย หรือไม่ต้องการวิจัย ว่าถ้าใช้ต้นสดแล้วจะใช้น้อยเหลือเท่าไหร่ เพราะทำการค้าไม่ได้แต่น่าสังเกตได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน เขาใช้ใบสด 2-3 ใบเท่านั้น เคี้ยวสด ก็หายเจ็บคออย่างรวดเร็วภูมิปัญญาชาวบ้านเขาใช้ใบสด 5-10 ใบต้มใบสด กินเป็นชา ได้เพื่อใช้รสขมนำเจริญน้ำดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะสารสำคัญในกลุ่มแลคโตนรวมละลายในน้ำได้ดังนั้นเมื่อป่วยหนักก็สามารถใช้ใบ หรือ ลำต้นเหนือดินเต็มหรือเกิน 1 กำมือ ลงในหม้อ ใช้น้ำ 3 ลิตร ต้มเหลือ 1 ลิตร ดื่มเสริมภูมิครั้งละ 30 ซีซีเช้าเย็น แต่ถ้าป่วยมากกว่านั้นก็กินจนไข้ลด และปรับตามสภาพการป่วยของแต่ละคนแต่ความสำคัญคือต้นฟ้าทะลายโจรเร่ิมมีตัวยามากเมื่อเวลาผ่านไป 90 วัน และมีตัวยาเยอะที่สุดอยู่ที่ 4 เดือน หากแก่กว่านั้นจนออกออกไปเยอะมากแล้ว ตัวยาจึงจะไม่เหลือ ดังนั้น ใครมีฟ้าทะลายโจรอายุถึง 4 เดือนแล้ว ก็ควรจะเก็บเกี่ยวมาเพื่อสะสมเป็นยา หรือไม่ก็ต้องกินเป็นยาไว้ก่อนกล่าวโดยสรุปถึงวิธีการใช้ใบสดคือเมื่อฟ้าทะลายโจรอายุ 4 เดือนแล้ว ให้เก็บเกี่ยวลำต้นเหนือดิน หรือเฉพาะใบซึ่งมีตัวยามากที่สุด ตากให้แห้งสนิท บดเป็นผง หรือนำไปปั่นจนละเอียด เก็บใส่ถุงสุญญากาศ แลใส่สารกันชื้นเอาไว้ เพราะนั่นคือการสะสมตัวยาฟ้าทะลายโจรที่มีตัวยามากที่สุด เก็บไว้ใช้เมื่อป่วย 1-2 ช้อนชา ชงน้ำร้อนดื่ม เช้า-กลางวัน-เย็น ก่อนนอนอายุฟ้าทะลายโจรอายุ 45-120 วันมีตัวยาอยู่ที่สามารถใช้ได้ ถ้ากินเมื่อเจ็บคอให้สามารถใช้ใบสด 2-3ใบเคี้ยว แต่ถ้าทนความขมไม่ได้ ก็ให้ผสมน้ำผึ้งมะนาวไปเล็กน้อย 2-3 ครั้งต่อวัน จนกว่าจะหายหรือถ้าเคี้ยวไม่ได้ให้ใช้ใบสด 4-5 ใบ ต้มเป็นชาดื่มตลอดทั้งวัน จนอาการดีขึ้นเมื่อป่วย เป็นไข้มาก เลือกฟ้าทะลายโจรอายุ 90-120 ให้ใช้ส่วนใบ 1 กำมือเต็มเท่าที่จะหยิบได้ ใช้น้ำ 3 ลิตร ต้มจนเหลือน้ำ 1 ลิตร ดื่มครั้งละอย่างน้อย 30 ซีซี หรือ 2 ช้อนโต๊ะ ทุก 4 ชั่วโมง จนกว่าไข้ลดลง ภายใน 1 วันถ้ายังไม่ดีขึ้น ให้เพิ่มเป็น 60 ซีซี หรือ 4 ช้อนโต๊ะ หรือเพิ่มจนไข้ลดลงให้ได้ใน 4 วันแรกหากกินฟ้าทะลายโจรแล้วมีอาการท้องอืด ลมตีขึ้น เมื่อไม่มีไข้แล้ว ให้ดื่มน้ำต้มขิงตลอดทั้งวันประกบไปด้วยฟ้าทะลายโจรที่อายุเกิน 4 เดือนและออกดอกเต็มแล้ว ตัวยาจะลดลงอย่างมาก ให้พิจารณาปักชำเพื่อรอเมล็ดในการเร่งปลูกโดยเร็ว หรือรอเมล็ดเพื่อปลูกต้นใหม่เป็นยาในรอบต่อไปมาร่วมกันทำให้ประชาชนกลายเป็นหมอเพื่อดูแลตัวเอง มาเปลี่ยนผืนดินให้เป็นโรงงานผลิตยาพร้อมใช้ 