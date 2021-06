ทัพกะเหรี่ยงโหดสังหารหมู่25ศพอ้างเป็นทหารพม่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - โหดเหี้ยม! ทหารจาก KNDO ปฎิบัติการสังหารหมู่ 25 คนงานสร้างสะพานในพื้นที่บ้านวาเลย์ เมียวดี หลังลักพาคนงาน ก่อนนำศพมาทิ้งกองอยู่กลางป่า ด้าน KNDO แจงเหตุ อ้างเป็นทหารพม่าปลอมตัวเป็นคนงานเข้ามาอยู่ในพื้นที่



วานนี้ (14 มิ.ย.) The Global New Light of Myanmar สื่อทางการพม่า รายงานสถานการณ์ในประเทศพม่าว่า ได้เกิดการสังหารหมู่คนงานก่อสร้างสะพานข้ามลำธารอู บนเส้นทางจากบ้านกะแนเล มายังบ้านมอคี ตำบลวาเลย์ อำเภอซูกะลี จังหวัดเมียวดี ที่อยู่ตรงข้ามอำเภอพบพระ จังหวัดตาก การสังหารครั้งนี้ เป็นฝีมือของทหารจากองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNDO) เป็นอีกกองทัพหนึ่งที่อยู่ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ทำงานเคียงคู่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ที่กำลังสู้รบกับกองทัพพม่าในบริเวณจังหวัดผาปูน ตรงข้ามอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางทหาร KNDO ภายใต้การนำของ ร.อ.ซอ บ่าวา ได้นำกำลังประมาณ 30 นาย บุกเข้าไปยังแคมป์คนงานและลักพาคนงานและครอบครัว รวม 47 คน ประกอบด้วยผู้ชาย 31 คน ผู้หญิง 6 คน และเด็กเล็กอีก 10 คน ไปกักขังไว้ ต่อมาช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทหารจากหน่วยรักษาความมั่นคงในพื้นที่ สามารถช่วยตัวประกันออกมาได้ 22 คน เป็นเด็ก 10 คน ผู้หญิง 6 คน และคนงานชายที่บาดเจ็บอีก 6 คน โดยหน่วยทหารเสนารักษ์ได้เข้ารักษาพยาบาลแล้ว และในวันที่ 11 มิ.ย. มีการพบศพคนงานก่อสร้าง 7 รายถูกทิ้งไว้ห่างจากไซต์ก่อสร้างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1,300 เมตร



และหลังการสังหารหมู่แพร่สะพัดออกไป ทางร.อ.ซอ บ่าวา ได้ชี้แจงและยอมรับผ่าน KNDO News Media ได้สังหารคนงานทั้ง 25 คนจริง เนื่องจากสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่หวงห้าม และ 25 คนงาก่อสร้าง เป็นทหารพม่าที่ปลอดตัวมา ซึ่งตรวจพบเครื่องแบบทหารพม่าและป้ายชื่อ เครื่องหมายชั้นยศ ภายในแคมป์ที่คนงานเหล่านี้พักอาศัย ส่วนตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิง ได้ปล่อยตัวในภายหลัง



มีรายงานว่า คณะกรรมการกลางของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) รับรู้การสังหารหมู่ของ KNDO ทั้งหมดแล้ว