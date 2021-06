พูดแล้วไม่ทำหรือทำไม่ตรงกับพูด : เหตุแห่งวิกฤตศรัทธา

ประชาชนสร้างประวัติศาสตร์ การทำงานสร้างอนาคต งานคือพลังขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ ความสุขมิได้ตกลงมาจากฟากฟ้า ทั้งความฝันก็มิได้กลายเป็นความจริงโดยอัตโนมัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา และเพื่ออนาคตอันสดใส เราจะต้องร่วมมือกับประชาชนอย่างใกล้ชิด ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอ และทำด้วยความอดทน ซื่อสัตย์ และสร้างสรรค์บ่อยครั้งเราพูดว่า “การเอาแต่พูดแล้วไม่ทำ ทำร้ายประเทศ ในขณะเดียวกัน การทำงานหนักทำให้ประเทศประสบความสำเร็จ” นี่คือส่วนหนึ่งจากคำปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้แปลมาจากหนังสือ Xi Jinping the Governance of china ในหัวข้อ Hard Work Makes Dreams Come Trueจากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้นำจีนได้แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของการเป็นนักปกครองที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจในการทำงานรับใช้ประเทศ และประชาชนดังนั้น จึงไม่เป็นที่กังขาว่าเหตุใดประเทศจีน ภายใต้การนำของสี จิ้นผิง จึงเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในทุกด้านหันมาดูประเทศไทย ซึ่งมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของจีน 1,300 ล้านคนแล้วประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์กว่าๆ ซึ่งนับว่าน้อยมากประชากรส่วนใหญ่ของไทยนับถือพระพุทธศาสนา และพระสมณโคดมซึ่งเป็นศาสดาได้สอนเกี่ยวกับการพูด และการกระทำว่าจะต้องตรงกัน จะเห็นได้จากพุทธพจน์ที่ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต พูดอย่างใด ทำได้อย่างนั้น ทำได้อย่างใด ก็พูดได้อย่างนั้น เพราะเหตุที่พูดได้ตามที่ทำ ทำได้ตามที่พูด ฉะนั้นจึงเรียกว่า ตถาคตแต่นักการเมืองของไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อได้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศจะมีพฤติกรรมตรงกันข้ามคือ ไม่ทำตามที่พูด ไม่พูดตามที่ทำ หรือพูดเพียงบางส่วน และที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้1. เมื่อได้ดำรงตำแหน่งผู้นำทางการเมือง ซึ่งมีอำนาจในการให้คุณและให้โทษแก่นักการเมืองในฐานะปัจเจก และแก่พรรคการเมืองในฐานะเป็นองค์กร โดยเฉพาะในฝ่ายเดียวกัน ดังนั้น คำพูดของผู้นำจึงมีอิทธิพลต่อนักการเมือง และพรรคการเมือง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบแก่ตนเองด้วยเหตุนี้ เมื่อสิ่งที่ตนเองเคยพูดไว้ว่าจะทำ ถ้าทำตามนั้นแล้วจะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผู้ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนตนเองให้อยู่ในอำนาจ ก็จะไม่ทำหรือทำน้อยกว่าที่พูดไว้ จะเห็นได้ชัดเจนในการปราบการทุจริต คอร์รัปชัน ทุกรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายแถลงต่อสภาฯ แต่ในทางปฏิบัติ และไม่ทำอะไรหรือทำพอเป็นพิธีให้เห็นว่าได้ทำแล้ว โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับพรรคพวกของตนเอง2. ตัวผู้นำเองหรือคนใกล้ชิดแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น เรียกร้องผลประโยชน์เพื่อแลกกับการอนุมัติหรืออนุญาตการประกอบธุรกิจกับรัฐ เป็นต้น โดยที่การกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย แต่ก็ดำเนินการให้โดยไม่คำนึงถึงคำพูดที่เคยพูดไว้ด้วยเหตุปัจจัย 2 ประการนี้ ผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ประเทศ และประชาชน จึงเป็นผู้พูดอย่างทำอย่างเสมอเหมือนกันทุกคน และผู้ที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ ทุกคนจะจบชีวิตการเมืองด้วยการถูกขับไล่ และก่นด่าเข้าทำนองกฎแห่งกรรมที่ว่าสว่างมามืดไป