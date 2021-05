แนวรบตะวันออกกลางกับการปะทะทางอารยธรรม

กันมาประมาณ 7 วัน หรือครบรอบสัปดาห์เข้าไปแล้ว สำหรับการระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ นอกจากบ้านเมือง ตึกราม อาคารพังพินาศเสียหายด้วยกันทั้งสองฝ่าย กระทั่งที่ตั้งสำนักข่าวฝรั่งอย่างหรือสำนักข่าวอาหรับอย่างในฉนวนกาซาก็พลอยไปด้วย และเล่นเอาบรรดาชาวปาเลสไตน์ถึงกับต้องเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปแล้วไม่น้อยไปกว่า 149 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ถึง 41 ราย ส่วนชาวยิวในอิสราเอล เห็นว่าตายไป 10 เป็นเด็กเล็กๆ ประมาณ 2 รายด้วยกัน...และยังไงๆ...ก็คงต้องกันไปอีกนานนั่นแหละทั่น!!! ไม่ว่าแนวโน้มของความรุนแรงจะยกระดับ หรือลดระดับกันไปในลักษณะไหนก็ตาม เพราะการสังหาร พร่าผลาญใครก็ตามที่ไม่ได้มีเชื้อชาติ สัญชาติเดียวกันกับตัวเอง หรือไม่ใช่ของแท้และดั้งเดิม ในพื้นที่ดินแดนหรือในอาณาบริเวณดังกล่าว คงต้องยอมรับว่า...มันมีมานับเป็นพันๆ ปี หรือนับแต่ยังทรงไม่ได้ถือกำเนิดเอาเลยก็ว่าได้ ชนิดถึงกับถือเป็นเป็นวันสำคัญ ที่ต้องหยิบมารำลึกนึกถึง ในประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา ของบรรดาชาวอิสราเอล จนตราบเท่าทุกวันนี้ เอาเลยถึงขั้นนั้น...นั่นก็คือ(Purim) อันมีที่มา-ที่ไป...ตั้งแต่ยุคที่บรรดาลูกหลานกษัตริย์ดาวิดและโซโลมอน ยังต้องตกเป็นของกษัตริย์อิหร่าน หรือกษัตริย์เปอร์เซีย ไม่เหลือประเทศ ไม่เหลืออาณาจักรใดๆ ของตัวเองอยู่ในแผนที่โลก แผนที่ประวัติศาสตร์เอาเลยด้วยซ้ำ ต้องสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน มาตั้งแต่สมัยกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนกวาดล้างทำลายอาณาจักรอิสราเอลซะเกลี้ยงไปเป็นแผงๆ แล้วกวาดต้อนบรรดาชาวอิสราเอลมาเป็นเชลย จนกลายเป็นมรดกตกทอดมาถึงสมัยกษัตริย์เปอร์เซีย อย่างกษัตริย์ตามชื่อเสียง เรียงนาม ซึ่งถูกบันทึกไว้ในภาคพันธสัญญาเก่านั่นเอง...ถ้าย้อนกลับไปถึงช่วงจังหวะนั้น...การฆ่าใครก็ตาม เพื่อนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่ของชาวยิว แม้กระทั่งความยิ่งใหญ่ในระดับของผู้ที่เป็นเพียงแค่ก็ยังกลายเป็นเรื่องที่ถือเป็นที่น่ายกย่อง สรรเสริญ เป็นอย่างยิ่ง ดังข้อความ รายละเอียด ที่ถูกสาธยายไว้ในประมาณว่า อันเนื่องมาจากกษัตริย์เปอร์เซียรายที่ว่านี้ ดันไปทะเลาะกับหรือพระราชินีผู้มีนามกรว่าในเรื่องที่ไม่ถึงกับน่าจะเป็นเรื่องมากมายสักเท่าไหร่ แต่ก็ทำให้กษัตริย์พระองค์นี้ เกิดความปรารถนาและต้องการ หรือทรงอยากที่จะหาก็เลยประกาศให้ใครที่มีลูกสาวสวยๆ ส่งลูกสาวในแต่ละรายเข้าประกวด จึงกลายเป็นจังหวะและโอกาส ให้ชาวยิวรายหนึ่งผู้มีชื่อว่าส่งลูกสาวบุญธรรม หรือลูกของลุง ผู้มีชื่อว่านางเข้าไปเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ประกวดทั้งหลาย จนสามารถยกระดับตัวเองขึ้นเป็นแทนที่และทำให้เชลยชาวยิว อย่างที่ไม่เคยมีบทบาทอำนาจใดๆ มาก่อนเลย สามารถยกระดับตัวเองกลายเป็นใหญ่ในพระราชสำนักของกษัตริย์ไปด้วยประการละฉะนี้...และด้วยความขัดแย้งภายในราชสำนัก ระหว่างข้าราชบริพารรายอื่นที่ไม่ใช่ชาวยิว อย่างผู้ที่มีชื่อว่าชาวที่คงไม่ต่างอะไรไปจากชาวปาเลสไตน์ในทุกวันนี้นั่นแหละ รวมทั้งความถูกเนื้อ ต้องใจ ของกษัตริย์เปอร์เซียที่มีต่อพระราชินีส่งผลให้ชาวยิวอย่างได้รับความไว้วางใจ ถึงขั้นได้รับพระบรมราชานุญาต ให้มีในการทำร้าย ทำลาย ใครก็ตาม เหมือนอย่างที่คุณพ่ออเมริกาในทุกวันนี้ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนประเทศอิสราเอลในทุกๆกรณี ไม่ว่าคิดจะฆ่าใคร ทำร้ายใคร ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ ฯลฯ ไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหน แต่ถือเป็นหรือที่ต้องสนับสนุนอิสราเอลเอาไว้ก่อน แบบที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ(Lloyd Austin) ได้ออกมาพูดเอาไว้เมื่อวัน-สองวันนี้นั่นเอง...หรือทำให้ข้อความในถึงกับระบุไว้ว่า...และนั่นเองที่ทำให้ข้อความต่อมาในจึงระบุเอาไว้ว่า...หรือกลายมาเป็นไปด้วยประการละฉะนี้...แล...คือต้องเรียกว่า...ของชาวยิวในลักษณะเช่นนี้ ออกจะเป็นอะไรที่เหี้ยมโหดอำมหิตมาตั้งแต่แรก เพราะถึงขนาดพร้อมที่จะใครต่อใคร ชนิดรวดเดียว 75,000 คน พอๆ กับการยุคเอาเลยก็ว่าได้ แถมยังถือเป็นสิ่งที่น่ายินดี น่ารื่นเริงบันเทิงใจซะอีกด้วยต่างหาก กรณีการที่เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นอีกนับเป็นพันๆ ปี ไม่ว่า(Deir Yassin Massacre) ช่วงปี ค.ศ. 1948 หรือ(Sabra and Shatila Massacre) ช่วงปี ค.ศ. 1982 ต่อบรรดาผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ ที่ยกตัวอย่างให้เห็นไปเมื่อวันวานที่ผ่านมา จึงถือเป็นเรื่องหรือกระทั่งเป็นเรื่องในแง่วัฒนธรรม ประเพณี ของบรรดาชาวยิวเอาเลยด้วยซ้ำ!!!อันนี้นี่แหละ...ที่เลยทำให้การบรรดาชาวปาเลสไตน์ในแถบฉนวนกาซาช่วงระหว่างนี้ ต้องถือเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเป็นอย่างยิ่ง เพราะแค่ตายไปประมาณร้อยกว่าๆ เท่านั้นเอง ยังไม่ถึงกับเป็นหมื่นๆ หรือถึงระดับ 75,000 คนอย่างเมื่อยุคอดีต กระบวนการขับไล่ กดดัน ผลักดัน ให้บรรดาชาวปาเลสไตน์ทั้งหลาย ต้องออกไปจากพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ตามการรับรองและสนับสนุนจากคุณพ่ออเมริกา จึงคงต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ชนิดอาจถึงขั้นต้องย้าย(Al-Aqsa) หรือ(Dome of The Rock) ศาสนสถานสำคัญอันดับ 3 ของชาวมุสลิม ไปสร้างใหม่ไว้ที่ซาอุดีอาระเบีย ตามข่าวล่า-มาเรือ หรือตามคำร่ำลือก่อนหน้านั้น ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ไม่มากก็น้อย...ปัญหาขณะนี้...จึงอยู่ที่ว่า บรรดาชาวอาหรับ หรือบรรดาชาวโลกมุสลิมทั้งหลายจะมีแบบไหน? อย่างไร? ต่อความพยายามที่จะสร้างและฟื้นฟู ประเทศอิสราเอลให้กลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ในระดับกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในเมื่อมหาอำนาจสูงสุดแห่งโลกอย่างคุณพ่ออเมริกา ไม่ว่าในยุคหรือยุคได้แสดงท่าทีให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ยังไงๆ...คงต้องยืนเคียงข้าง เคียงบ่าเคียงไหล่อย่างอิสราเอลเอาไว้ก่อน หรือถือเป็นเอาเลยด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะแสดงให้เห็นถึงการกันในระดับร้ายกาจ ร้ายแรง ยิ่งกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดินแดนซินเกียงของประเทศมหาอำนาจคู่แข่งอย่างคุณพี่จีนก็ตาม และโดยของบรรดาชาวอาหรับ หรือชาวโลกมุสลิมทั้งหลายในเรื่องนี้นี่แหละ ที่จะเป็นตัวกำหนดถึงการปะทะขัดแย้งกันในระดับโลก ระดับหรือระดับที่อดีตนักคิดชาวอเมริกันเชื้อสายยิว อย่าง(Samuel Huntington) เรียกขานเอาไว้ในนาม(The Clash of Civilization) นั่นเอง...