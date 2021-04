โควิดโคม่า223ราย คลอดแบบวัคซีนพาสปอร์ต - ออกหมายเรียกเจ้าของ”คริสตัล”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1,443 ราย เสียชีวิต 4 ราย อาการหนัก 223 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 55 ราย พบผู้ป่วยเชื่อมโยงสถานบันเทิงกระจาย 71 จังหวัด กทม.มากสุด 40% "ประยุทธ์" เผยพร้อมให้ปชช.ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 1 พ.ค.นี้ เร่งเพิ่มสต็อกยาฟาวิพิราเวียร์ 3.5 ล้านเม็ด แจงไทม์ไลน์วัคซีน เจรจาซื้อ "ไฟเซอร์" 5-10 ล้านโดส "อนุทิน" ยันการผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นไปตามมาตรฐานและแผนที่วางไว้ คลอดแบบ “วัคซีนพาสปอร์ต” รองรับเดินทางระหว่างประเทศ พบ 6 รายเกิดอาการอัมพฤกษ์ หลังได้รับการฉีดวัคซีน นครบาลออกหมายเรียกเจ้าของ'คริสตัล-เอมเมอรัลด์' เข้าให้ปากคำวันที่ 3 พ.ค.นี้



วานนี้ (20 เม.ย.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 1,443 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 171 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 223 ราย และผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ 55 ราย ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 45,185 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 28,958 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 16,119 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 108 ราย



นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จากรายงานการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ พบผู้ป่วยยืนยันที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงถึง 71 จังหวัด โดยระหว่างวันที่ 1-19 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อในกทม.ที่เชื่อมโยงสถานบันเทิงถึง 1,583 ราย หรือคิดเป็น 40% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในกทม. ขณะที่จังหวัดอื่นๆ มี 3,104 ราย หรือคิดเป็น 25% พบมากสุดคือ นักเที่ยว พนักงานในร้าน



นายกฯ เผย 1 พ.ค.ลงทะเบียนฉีดวัคซีน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึง การเข้าถึงวัคซีนของประชาชน ว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มให้มีการลงทะเบียนในวันที่ 1 พ.ค. เนื่องจากจะต้องมีการเตรียมการมากพอสมควร เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั้งประเทศได้โดยเร็ว เดิมมีการนำข้อมูลมาจากผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้มาจำนวนหนึ่ง แต่ที่เหลือก็ต้องหาเพิ่มเติมว่าคนทั้งประเทศมีความต้องการจะฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเท่าไหร่อย่างไร



กางไทม์ไลนจัดหาวัคซีน



สำหรับการเข้ามาของวัคซีนย้อนไปเดือน ก.พ. รวมเข้ามา 317,000 โดส แบ่งเป็น ซิโนแวค 200,000 โดส แอสตราเซเนกา 117,000 โดส เดือนมี.ค. ซิโนแวค เข้ามาอีก 800,000 แสนโดส เดือนเม.ย. ซิโนแวคเข้ามาอีก 1ล้านโดส รวมเข้ามาแล้ว 2,117,000 โดส ตอนนี้โรงพยาบาลเอกชน ก็พร้อมยินดีช่วยฉีด ได้มีการหารือกันแล้วว่าจะทำอย่างไรให้รวดเร็วขึ้น



ในส่วนของวัคซีนที่ประมาณการไว้ที่จะเข้ามาและติดต่อไว้ในขณะนี้ ในวันที่ 24 เม.ย. ซิโนแวค จะเข้ามาอีก 5 แสนโดส เดือน พ.ค.ซิโนแวคเข้ามาอีก 1 ล้านโดส แต่ในส่วนของ 1 ล้านโดสตรงนี้ ต้องรอนโยบายของรัฐบาลจีนด้วย เพราะการนำออกจากประเทศจีน ต้องขออนุมัติรัฐบาลจีนก่อน



ทั้งนี้ ในส่วนของแอสตราเซเนกา ที่ผลิตในประเทศไทย จะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่ เดือนมิ.ย.ไปจนถึงสิ้นปี 64 จนครบ 61 ล้านโดส เมื่อบวกกับที่เราจะจัดหาเพิ่มเติม เป็นวัคซีนทางเลือก ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอ ขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กำลังเจรจากับไฟเซอร์ ประเทศอังกฤษ มีความเป็นไปได้ส่งให้ได้ช่วงเดือนก.ค. ถึงสิ้นปี 64 ประมาณ 5-10 ล้านโดส กำลังรอใบเสนอราคา และเงื่อนไขอยู่ และมีหลายยี่ห้อที่อยู่ในขั้นตอนการติดต่อ



สต๊อกยาฟาวิพิราเวียร์ 3.5ล้านเม็ด



สำหรับในส่วนของยา ฟาวิพิราเวียร์ หลายคนเข้าใจว่า เราขาดแคลน แต่รัฐบาลก็ได้มีการจัดเตรียมแผนสำรองในการจัดหาไว้แล้วโดยสธ. ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่ใช่ยาที่กินแล้วป้องกันโควิด-19 ส่วนวัคซีน ก็เป็นวัคซีนที่สร้างภูมิต้านทานในตัวเราให้เข้มแข็งขึ้น และไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่น โดยแผนจัดหาและสต๊อกยาฟาวิพิราเวียร์ จะเริ่มระหว่างเดือนเม.ย.จนถึงก.ค.รวม 3.5 ล้านเม็ด ซึ่งเพียงพอในขั้นต้นที่จะใช้ในการรักษา สต๊อกต่างๆ ที่เตรียมไว้หากสถานการณ์เร็วร้ายมากขึ้น ก็ต้องเพิ่มไปอีก



พิจารณาโทษตำรวจที่หละหลวมแล้ว



ส่วนการดำเนินคดีเอาผิดเจ้าหน้าที่ เครือข่ายที่เป็นสาเหตุแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโควิด ตั้งแต่ขบวนการลักลอบค้าแรงงาน กรณีบ่อนพนัน และกรณีผับ บาร์ เลาจน์ ซึ่งหนึ่งในนายตำรวจที่ดูแลพื้นที่ สน.ทองหล่อ คือหลานเขย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายกฯ กล่าวว่า ตนได้กำกับดูแล กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ให้มีการพิจารณาโทษ และลงโทษไปบ้างแล้ว และให้ตรวจสอบไปถึงเจ้าของที่แท้จริงของสถานบริการต่างๆ ในการดำเนินคดีต่อไป



"อนุทิน" มอบ อภ.จัดหา "ยาฟาวิพิราเวียร์" เพิ่ม



นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอยืนยันว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 มีเพียงพอ สามารถบริหารจัดการได้ แม้อัตราการใช้อยู่ที่ 10,000 กว่าเม็ดต่อวัน ก็มีการจัดหาเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีประมาณ 5 แสนเม็ด จึงได้สั่งการ มอบนโยบายให้ทางองค์การเภสัชกรรม จัดหามาเพิ่มอีก 1 ล้านเม็ด คาดว่าจะส่งมอบในเม.ย.นี้



ส่วนความคืบหน้ามาตรฐานการผลิตหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ภายในสัปดาห์นี้จะมีการส่งเอกสารต่างๆ ให้สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.) เพื่ออนุมัติให้บริษัทสยามไบโอไซน์เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าที่ถูกต้องตามขั้นตอนมีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน



สุราษฎร์ฯ ออกประกาศใครไม่สวมแมสก์ปรับ 2 หมื่น



ขณะที่นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 2594 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงหัวหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง เรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน หากไม่ปฎิบัติ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.เป็นต้นไป



“น้าค่อม” เชื้อลงปอด ถูกส่งเข้าห้อง ICU



“หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผ่านรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ว่าอาการ “น้าค่อม ชวนชื่น” ตอนนี้เชื้ได้ลงปอดแล้ว ทำให้ต้องส่งเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU เป็นการด่วน ด้านภรรยาของตลกดังผลตรวจล่าสุดติดเชื้อโควิดเช่นเดียวกัน



คลอดแบบ “วัคซีนพาสปอร์ต”



วานนี้ (20 เม.ย.) วันนี้ (20 เม.ย.) ราชกิจจานุเบกษาตีพิมพ์เอกสาร 2 ฉบับ เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือ วัคซีนพาสปอร์ต (Vaccine Passport) ได้แก่ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 และ คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 587/2564 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอกสารทั้งสองฉบับลงนามโดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค



สาระสำคัญคือ ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดทำวัคซีนพาสปอร์ต โดยมีหน้าปกระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH THAILAND” (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เครื่องหมายตราครุฑ ระบุข้อความ “COVID-19 CERTIFICATE OF VACCINATION” (หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) พร้อมเลขที่หนังสือ ขึ้นต้นด้วย ค.ศ. ด้านล่างระบุว่า Issue to ... (ออกให้กับ) Passport No. ... (เลขที่หนังสือเดินทาง) or National identification ... (หรือ เลขประจำตัวประชาชน)



เนื้อหาในหนังสือรับรอง จะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขคือ เอกสารรับรองนี้ เป็นการรับรองเฉพาะการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยยาของราชอาณาจักรไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก จะต้องมีลายมือชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ออกเอกสารรับรอง พร้อมประทับตราหน่วยงานของผู้ที่ออกเอกสารรับรองนั้น เจ้าหน้าที่อาจไม่รับพิจารณาเอกสารรับรองที่มีรอยแก้ไข ขูดลบ ขีดฆ่า หรือมีข้อความไม่สมบูรณ์



6 รายมีอาการอัมพฤกษ์ หลังฉีดวัคซีน



ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ปรากฏการณ์หลังฉีดวัคซีนเชื้อตาย Sinovac เกิดอัมพฤกษ์ขึ้นหกรายที่จังหวัดระยอง และยังมีอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชาซึ่งคุณหมออภิวุฒิ เกิดดอนแฝก ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท ให้ยาละลายลิ่มเลือดและกลับมาเป็นปกติ ยืนยันด้วย MRI ซึ่งทางระบาดของโรงพยาบาลได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วทั้งนี้ ลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นเฉพาะลอตของวัคซีน และไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนทั้งหมด ซึ่งประกาศตามของกระทรวงสาธารณสุข



ออกหมายเรียกเจ้าของ'คริสตัล-เอมเมอรัลด์'



กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดีร้านคริสตัล คลับ และร้านเอมเมอรัลด์ ว่า จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนิติบุคคล พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเกียรติพงษ์ คำต่าย ในฐานะกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลร้านคริสตัลคลับ และนายเดชา พิลาลี ในฐานะกรรมการผู้จัดการนิติบุคคลร้านเอมเมอรัลด์ ในข้อหา "ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานบริการ และฝ่าฝืนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" เข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สน.ทองหล่อ ในวันที่ 3 พ.ค. เวลา 10.00 น.



ทั้งนี้ เหตุที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในข้อหา พ.ร.บ.สถานบริการ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพียง 2 ข้อหา เนื่องจาก บช.น.รับผิดชอบการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สถานบริการ จึงมีข้อมูลในเรื่องสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ในส่วนของความผิดตามกฎหมายอื่นๆ จะต้องมีการรวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานที่ การประกอบกิจการต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตนั้น มีจำนวนหลายหน่วยงาน หากพนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานที่ใด ไม่มีการขออนุญาตดำเนินกิจการต่างๆ ที่ถูกต้อง ก็จะได้ประสานผู้รับผิดชอบมาให้ข้อมูล ร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนต่อไป