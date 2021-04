ทำไมธนาธรต้องไปจ้าง lobbyist ในสหรัฐอเมริกา ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหรือไม่?

เรื่องการจ้าง lobbyist ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องปกติ พวกบริษัทต่าง ๆ เวลาจะผ่านกฎหมายในรัฐสภา เช่นบริษัทยาจะต้องมีการจ้าง lobbyist ให้กฎหมายออกมาในทางที่เป็นคุณและทำให้บริษัทยาของตนเองได้ประโยชน์มากที่สุด เป็นการ lobby เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าหรือแม้กระทั่งทางการเมืองเองก็ตาม การเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นการเมืองแห่งการล็อบบี้ ตกลงกันก่อนจะโหวต และมีการรับทำอาชีพนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองก็กลัวมากว่าการล็อบบี้จะทำให้เกิดการแทรกแซงกิจการภายในประเทศ รวมถึงการเมืองจากต่างประเทศด้วย มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ต้องมีการรายงานหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ National Security Division (NSD) ในกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมาย The Foreign Agents Registration Act (FARA) ซึ่งประกาศใช้ในปี 1938 หรือเกือบ 80 กว่าปีมาแล้วFARA นี้กำหนดให้ตัวแทนของหน่วยงานต่างประเทศที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมอื่น ๆ ต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างประเทศนั้น ๆ เป็นระยะ ๆ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำร่วมกัน ใบเสร็จรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและประชาชนอเมริกันสามารถประเมินได้ว่าการทำงานดังกล่าวในฐานะของตัวแทนหน่วยงานของต่างประเทศ มีความโปร่งใส ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรบ้างกับการเมืองของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการบังคับใช้กฎหมาย FARA ก็คือ The FARA Unit of the Counterintelligence and Export Control Section (CES) ในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริก เวลาบริษัท lobbyist กรอกข้อมูลส่งจึงต้องกรอกแบบฟอร์มชื่อ NSD/FARA registration formแน่นอนว่ารัฐบาลหลายชาติก็จ้าง lobbyist เป็นตัวแทนประเทศของตน หรือแม้แต่นักการเมืองต่างชาติก็จ้าง lobbyist มาช่วย lobby ในรัฐสภาอเมริกันหรือไปเจรจากับนักการเมืองอเมริกันแทนตนเอง บริษัท lobbyist เหล่านี้มีอยู่มากมาย เปิดกิจการใหญ่โตและมีสาขากิจการไปทั่วโลก เพราะรับจ้างทำงาน lobby ให้กับรัฐบาลต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติเป็นต้น ผมเองก็เคยได้ยินมาว่า นช.ทักษิณ ชินวัตรก็ว่าจ้าง บริษัท lobbyist เหล่านี้เข้ามาช่วยในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ผ่านทางนักการเมือง สื่อ หรือ Council of Foreign Relations (CFR) อันทรงอิทธิพลยิ่ง และมีนาย Joshua Kurlantzick เป็น Senior Fellow อยู่ โดยที่เป็นสื่อมวลชนด้วย และมีงานเขียนที่เป็นปฏิกษัตริย์นิยม (Anti-royalist) ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างรุนแรง ยุทธการพวกนี้เราคงเคยได้ยินและเรียกกันว่า ป่าล้อมเมือง และโลกล้อมประเทศไทย ซึ่งน่าจะมีความมุ่งหมายในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและโจมตีรัฐบาลไทยด้วยเช่นกันเมื่อเร็วๆ นี้มีผู้ส่ง link การเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานต่างประเทศของบริษัท lobbyist ระดับโลกแห่งหนึ่ง ปรากฏว่ามีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเป็นลูกค้า บริษัทแห่งนี้ชื่อ APCO Worldwide มีสาขาทั่วโลก (โปรดดูได้จาก https://apcoworldwide.com/about/) และรายละเอียดแบบฟอร์ม NSD/FARA registration ที่กรอกมาโดย APCO worldwide ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://efile.fara.gov/docs/6582-Supplemental-Statement-20190930-2.pdfในหน้า 22 ของเอกสารดังกล่าว APCO ได้รายงาน NSD/FARA ว่าได้ลูกค้าใหม่ในรอบ 6 เดือน ชื่อ Thanathorn Juangroonruangkit พร้อมแสดงที่อยู่ในหน้า 23 ได้เขียนไว้ว่านายธนาธรได้จาก APCA ให้สร้าง engagement และบริการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานด้านต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา โดยต้องการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น (ไปในทางไหนกันแน่ - ผู้เขียน) เกี่ยวกับภูมิสภาพทางการเมืองและสังคมในประเทศไทยในเอกสารหน้า 25 ได้แสดงให้เห็นว่า APCO Worldwide ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น USAID กรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภา และ Department of State เพื่อจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิสภาพทางสังคมและการเมืองของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างในสหรัฐสำหรับ USAID นั้นคือหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (United States Agency for International Development) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา รับผิดชอบในการสนับสนุนระหว่างประเทศด้านพลเรือนและความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเป็นหลัก มีเงินจำนวนมากมายมหาศาลและเป็นกลไกสำคัญในช่วงสงครามเย็นเพื่อป้องกันการล่มสลายของประเทศต่าง ๆ ไปเป็นคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนและลัทธิแมคคาร์ธีย์ และยังทรงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างมากมายในปัจจุบันในขณะที่ Department of State รับผิดชอบด้านกิจการต่างประเทศทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นก็ได้มีการติดต่อสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกามากมาย ไม่ว่าจะเป็น New York Times หนึ่งในสองหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Bloomberg สำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐ NBC สถานีโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐ มีการติดต่อ NGO ที่ทำงานด้านเสรีภาพของสื่อคือ Freedom House https://freedomhouse.org/ ซึ่งจัดอันดับประชาธิปไตยและเสรีภาพของสื่อ มีการติดต่อ Clooney Foundations for Justice https://cfj.org/ ซึ่งเป็น NGOการติดต่อดังกล่าวมีทั้งการติดต่อทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ และการพบปะกันโดยตรง ทั้งนี้มีการแสดงรายละเอียดการติดต่อคือวันเวลาในการติดต่อ ในหน้า 27-46 แต่ไม่มีการระบุเนื้อหาที่ติดต่อว่าติดต่อแล้วส่งเผยแพร่เนื้อหาด้านใดออกไปบ้าง ซึ่งจะเป็นเนื้อหาชังชาติใส่ร้ายประเทศไทยหรือไม่ ใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหรือไม่ ก็อาจจะไปเช็คเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศต่าง ๆ หลังจากระยะเวลาที่ติดต่อไป ก็จะเห็นความเชื่อมโยงและการใช้ยุทธการ โลกล้อมประเทศไทยเพื่อใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศไทยอย่างไรบ้างได้โดยไม่ยากทั้งนี้เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับสังคมและการเมืองไทยในสื่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ไม่เป็นไปในทางบวกต่อทั้งประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อาจจะเกิดจากการ lobby ของธนาธร หรือไม่ ก็เป็นสิ่งที่สังคมอาจจะต้องคิดและวิเคราะห์ดูเพื่อเชื่อมโยงหลักฐาน ทั้งนี้แม้ไม่มีหลักฐานการเข้าพบหรือเนื้อหาที่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า “อธิบายความเป็นจริงของ สภาพภูมิรัฐศาสตร์ของไทยให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น” แต่การเข้าพบหรือล็อบบี้และสื่อสารดังกล่าว การพบปะพูดคุยกับนักการเมือง และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชั้นสูงของสหรัฐฯ สื่อมวลชน และ NGO ของสหรัฐดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเนื้อหาข้อความใดที่ธนาธรจ้าง lobbyist ไปสื่อสาร หรือแม้แต่การเข้าพบด้วยตนเองของนายธนาธร ซึ่งอาจจะมีมาแล้วเช่นกันในหน้า 51 มีการแสดงการจ่ายเงินของนายธนาธรให้กับ APCO บริษัทล็อบบี้ยิสต์ดังกล่าวผมมีคำถามจากการเห็นหลักฐานดังนี้ประการแรก ผมได้เคยสอบถามไปทางกระทรวงการต่างประเทศของไทย ว่าเราได้เคยจ้าง lobbyist แบบนี้ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ เท่าที่ได้ทราบข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่เคยทำเรื่องแบบนี้ ซึ่งผมกลับมีความเห็นว่า ควรต้องทำ ไม่เช่นนั้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยจะเสียหาย เพราะมีคนอย่างนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร เคยจ้างแบบนี้ และนี่ธนาธร ก็จ้างเช่นเดียวกัน การใช้เงินไปจ้าง lobbyist เช่นนี้ได้ผล ทำให้มีพื้นที่ข่าวใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยหรือไม่ประการสอง เนื้อหาใดที่ธนาธรไปจ้าง lobbyist สื่อสารกับนักการเมือง เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสหรัฐ สื่อมวลชน และ NGO คาดว่าจะเป็นเนื้อหาที่ชังชาติ ไม่เป็นคุณกับประเทศไทยหรือไม่ประการสาม การกระทำเช่นนี้ เป็นการชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน เป็นการเนรคุณแผ่นดินหรือไม่ประการสี่ การกระทำเช่นนี้ ที่เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกากระทำ ถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยหรือไม่ประการห้า คนที่สอนนายธนาธรทำเช่นนี้ ใช่นักโทษชายทักษิณ ชินวัตร ผู้เคยทำเช่นนี้และมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ (หรือว่านางสมพรเป็นคนสอนลูกชายก็ไม่แน่ใจ แต่ไม่น่าจะใช่ นางสมพรไม่น่าจะรู้เรื่อง lobbyist ในต่างประเทศดีขนาดนี้)ประการหก นายธนาธรยังได้จ้างบริษัท lobbyist อื่น ๆ อีกหรือไม่ และจ้างทำอะไรบ้างประการเจ็ด ถ้าหากมีการสืบสวน สอบสวนโดยฝ่ายความมั่นคงของไทย โดยใช้เอกสารนี้ อาจจะนำไปสู่การฟ้องธนาธร ในข้อหาการกระทำที่เป็นกบฏได้ อีกข้อหาหนึ่ง ก็เป็นได้