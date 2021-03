วัคซีนต้านจีนจาก QUAD โลกนี้ไม่มีของฟรี

สหรัฐอเมริกาในยุคประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังกอบกู้ความเป็นผู้นำโลก และปรับปรุงความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่เสื่อมทรามลงในสมัยโดนัลด์ ทรัมป์ให้กลับคืนมา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้านอิทธิพลจีนที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกการประชุม The QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) หรือกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง 4 ฝ่ายครั้งล่าสุดวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม ผ่านระบบทางไกล เป็นการประชุมระดับ “ผู้นำ” เป็นครั้งแรก โดยมีโจ ไบเดน เป็นประธานการประชุมที่ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี นายกฯ ญี่ปุ่น โยชิฮิเดะ ซูงะ และนายกฯ ออสเตรเลีย สก็อตต์ มอร์ริสัน ประกาศว่า จะผนึกกำลังเพื่อปกป้องภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ให้คงความเสรีและเปิดกว้าง“เราจะฟื้นฟูเจตนารมณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าภูมิภาคแห่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ คงไว้ซึ่งค่านิยมสากล และปราศจากการข่มขู่คุกคาม” แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อจีน แต่คำแถลงของไบเดนดังกล่าว ชัดเจนว่า พุ่งเป้าไปที่จีน ซึ่งยึดหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ ที่เป็นข้อพิพาทกับหลายๆ ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยพลการ ด้วยการสร้างสนามบินบนเกาะ และส่งกองเรือลาดตระเวนในน่านน้ำทะเลจีนใต้วาระสำคัญในการประชุมนี้คือ การประกาศว่า จะส่งมอบวัคซีนต้านโควิด 1 พันล้านโดส ให้กับชาติสมาชิกอาเซียนภายในสิ้นปี 2022 เป็นวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ที่อินเดียจะเป็นผู้ผลิต ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ให้เงินทุน และออสเตรเลียรับปากว่า จะลงขัน 500 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง กระจายวัคซีนให้กับประเทศอาเซียนและหมู่เกาะแปซิฟิกนี่คือ การทูตวัคซีนแข่งกับจีนที่นำหน้าไปหลายช่วงตัวแล้ว ด้วยการแจกจ่ายวัคซีนของตนเองให้ประเทศกำลังพัฒนาในอาเซียน คือ กัมพูชา ลาว พม่า และประเทศในทวีปแอฟริกา ละตินอเมริกา หมู่เกาะแคริบเบียน อินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับสิทธิผลิตวัคซีน แอสตร้า เซนเนก้า ภายใต้ชื่อ “โควิดชีลด์” เป็นอีกชาติหนึ่ง ที่มอบวัคซีนให้กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ พม่า และประเทศในคาบสมุทรแคริบเบียน มหาสมุทรแปซิฟิก ด้วยเจตนาดีที่ต้องการช่วยเหลือ ปนๆ ไปกับ การหยิบยื่นไมตรีที่หวังผลเรื่องอื่นๆข้อเสนอให้วัคซีน 1,000 ล้านโดสของ QUAD น่าจะเป็นการริเริ่มและการผลักดันของสหรัฐฯ เพื่อถ่วงดุลกับจีน สหรัฐฯ และชาติตะวันตก ทุ่มเงินมหาศาลจับจอง กว้านซื้อวัคซีนต้านโควิดเป็นจำนวนมาก เพื่อฉีดให้พลเมืองของตน ไม่เหลือให้ประเทศอื่นๆ เลย ตรงข้ามกับจีนที่ทั้งแจกและทั้งขายวัคซีน ซิโนฟาร์ม และซิโนแวคของตนให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก รวมทั้งละตินอเมริกา ซึ่งเป็นหลังบ้านของสหรัฐฯ แท้ๆ ก็ยังต้องพึ่งวัคซีนของจีนสหรัฐฯ อังกฤษและอียู เพิ่งจะมาแสดงน้ำใจกับชาวโลก หลังจากที่ตุนวัคซีนสำหรับคนของตัวเองจนพอแล้ว การประชุมจี 7 ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไบเดน ประกาศว่า จะมอบเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์กับโครงการผลิตวัคซีนโควิดขององค์การอนามัยโลกกลุ่ม QUAD เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2004 หลังเหตุการณ์สึนามิถล่มหลายๆ ประเทศรอบๆ มหาสมุทรอินเดีย ญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งตัวตีประสานงานกับสหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบ ต่อมาในปี 2007 ชินโสะ อาเบะ ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครั้งแรก ได้เสนอแนวคิดเรื่องอินโด-แปซิฟิกเป็นครั้งแรก และพยายามรื้อฟื้น QUAD ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ปีถัดมาเขาพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งการเปลี่ยนผู้นำของออสเตรเลีย และสหรัฐฯ บทบาท QUAD จึงแผ่วไปยุคประธานาธิบดีทรัมป์ QUAD ถูกปัดฝุ่นใหม่พร้อมๆ กับแนวคิดอินโด-แปซิฟิก เพื่อสกัดจีน ซึ่งนำเสนอนโยบาย One Belt One Road ทั้งญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ต่างรู้สึกว่า ถูกคุกคามจากการขยายอิทธิพลในทุกด้านของจีน แต่ก็มีจุดยืนต่างจากสหรัฐฯ ที่ต้องการให้ QUAD เป็นเวทีร่วมมือในด้านความมั่นคงด้วย เพราะประเทศเหล่านั้น มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนด้วย จึงไม่ต้องการให้ QUAD ถูกใช้เป็นเครื่องมือของสหรัฐฯ ในการปิดล้อมจีน ขอเป็นแค่เวทีพูดคุย เพื่อถ่วงดุลกับจีนในบางสถานการณ์เท่านั้นการประกาศแจกวัคซีนให้ชาติอาเซียน คือ ตัวอย่างของการถ่วงดุลที่ว่านี้ เพราะอาเซียนคือ หลังบ้านของจีน มีความสำคัญต่อจีน ทั้งในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคง และในทางเศรษฐกิจ เพราะรวมๆ กันแล้ว อาเซียนมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่ 3 ของโลก เป็นฐานการผลิต และตลาดที่สำคัญของจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ