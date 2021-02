ชงผ่อนคลายโซนคุมโควิด-พบนศ.แพทย์มธ.ติดเชื้อ

ผู้จัดการรายวัน360- ศบค.รายงาน ผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 72 ราย ติดในประเทศ 69 ราย เดินทางจาก ตปท. 3 ราย เตรียมเสนอ ชงผ่อนคลายมาตรการนั่งดื่มในร้าน-เข้าสนามกีฬา และเปลี่ยนสีพื้นที่ควบคุมให้ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา 22 ก.พ.นี้ พบนศ.แพทย์มธ. รังสิต ติดเชื้อโควิด นายกฯ สั่งคุมเข้มลูกเรือต่างชาติ สกัดโควิดสายพันธุ์แอฟริกา วอนปชช.อย่าตื่นตระหนก หลังเจอเพิ่ม 2 ราย รวม 3 ราย



วานนี้ (16ก.พ.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 72 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 69 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 3 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม



ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศ ติดเชื้อในประเทศไปพื้นที่เสี่ยง 21 ราย มากสุดที่ จ.สมุทรสาคร 16 ราย สมุทรปราการ 2 ราย นครปฐม 1 ราย ปทุมธานี 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย การคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน 48 ราย มากสุด ปทมุธานี 47 ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3 ราย



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่เริ่มคลี่คลาย ศบค. ได้มีการหารือถึงข้อเสนอผ่อนคลายมาตรการใน 2 รูปแบบ คือ ผ่อนคลายกิจกรรมโดยเฉพาะ เช่น การแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม การเปิดกิจการ/สถานที่ การค้าขาย หรือการดื่มแอลกอฮอล์ กับ เปลี่ยนสีพื้นที่ควบคุม เนื่องจากการผ่อนคลายบางกิจกรรมจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ซึ่งที่ประชุมมีแนวโน้มในการเปลี่ยนสีพื้นที่มากกว่า



อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 ก.พ. โดยคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ จะประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในด้านข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสรุป ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ในวันที่ 22 ก.พ.นี้



นศ.แพทย์มธ.รังสิต ติดเชื้อโควิด



วันเดียวกันนี้ เพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( มธ.) “Thammasat TODAY” โพสต์ข้อความระบุว่า "นักศึกษาแพทย์ มธ. ศูนย์รังสิต ติดเชื้อโควิด-19 โดยล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่า“ติดจริง” โดยพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิด 47 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 รายและสัมผัสเสี่ยงต่ำ 27 ราย ทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งผลตรวจไม่พบเชื้อ 42 ราย อีก 5 รายรอผลตรวจ



ไทยตรวจพบโควิด สายพันธุ์แอฟริกาใต้เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 3ราย



ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวเสวนาในหัวข้อ โควิด-19 กลายพันธุ์มีความน่ากังวลแค่ไหน (SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC): What is the concern? ) ว่า ในปัจจุบันโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ด้วยปัจจัย เช่น ตัวไวรัส สิ่งมีชีวิต และการรักษา มีผลทำให้เกิดการติดเชื้อและการแพร่กระจายที่เร็วขึ้น และบางสายพันธุ์อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้วัคซีนลง



ล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา พบคนที่ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.351 จำนวน 3 ราย แบ่งเป็น 1 ราย เดินทางมาจากประเทศแทนซาเนีย และในวันนี้จะมีการรายงานพบอีก 2 ราย เป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ดังนั้นต้องมีมาตรการควบคุมอบย่างเข้มงวดไม่ให้สายพันธุ์นี้กระจาย



นายกฯสั่งสกัดโควิดสายพันธุ์แอฟริกา-วอนปชช.อย่าตื่นตระหนก



พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์การตรวจพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกา จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยมอบหมายให้หน่วยงานของ กอ.รมน.ภาค และกอ.รมน.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล บูรณาการประสานงานร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตรวจสอบพื้นที่ท่าเรือ,เรือสินค้า รวมถึงลูกเรือที่เดินทางมาจากแถบพื้นที่แอฟริกา ในการผ่านเข้า-ออกให้ครอบคลุมทุกช่องทาง



นอกจากนั้น ขอให้ติดตามสถานการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบในข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก



"บินไทย"ขนวัคซีน 2 แสนโด๊สลอตแรกถึงไทย 24 ก.พ.นี้



พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานในที่ประชุมคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย ได้รับมอบภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกของประเทศไทย จำนวน 200,000 โด๊ส จาก บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้า เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 24 ก.พ.64 เวลา 06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ