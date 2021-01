ทุกข์สุขของประชาชน : ตัวชี้วัดคุณภาพของการปกครอง

“มองในน้ำจะเห็นเงา มองที่ประชาชน ย่อมจะรู้ว่าการปกครองดีหรือไม่” นี่คือพระราชดำรัสของกษัตริย์ซังทัง แห่งราชวงศ์อิน (จากหนังสือเพลงกระบี่สี จิ้นผิง ซึ่งชาญ ธนประกอบ แปลจากหนังสือ Philosophy of Xi Jinping Inspired from Ancient Wisdom of China ซึ่งเรียบเรียงโดย People Daily Pressประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้นำสองประโยคข้างต้น มาอ้างอิงในการปราศรัยต่อที่ประชุม แนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ด้านการศึกษาสำหรับมวลชน สรุปกิจกรรมครั้งที่ 1 และการเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้ ได้อธิบายขยายความ 2 ประโยคข้างต้น ว่า “ประชาชนมักถูกเปรียบเสมือนน้ำที่รองรับเรือ เปรียบเสมือนผืนดินรองรับเมล็ดพันธุ์ และเป็นรากฐานของลำต้นและกิ่งใบ สำหรับผู้บริหารประเทศแล้ว การเปรียบเทียบความสำคัญของประชาชนเช่นนี้ ไม่เกินเลยแม้แต่น้อย”จากแนวคิดในเชิงปรัชญาการปกครองข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็ว ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็ด้วยการที่ผู้นำจีนได้นำความคิดของนักปราชญ์โบราณมาประยุกต์ใช้กับการปกครองในปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน จึงทำให้ประเทศจีนก้าวหน้าในทุกด้าน ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันประเทศไทย และคนไทยมีรากเหง้าความเป็นไทยของชนชาติมายาวนาน จะเห็นได้จากการมีภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยมีพระพุทธศาสนาและสถาบันกษัตริย์เป็นแกนกลางของความเป็นไทย ทั้งนี้อนุมานจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้1. พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นพุทธมามกะ จึงเป็นแกนกลางหรือเป็นจุดรวมศูนย์แห่งความสามัคคีของคนในชาติ2. คำสอนของพุทธศาสนา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุ และด้านจิตใจควบคู่กันไป ดังนั้น จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศโดยรวม และในการพัฒนาบุคคลอันเป็นปัจเจกในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการปกครองเศรษฐกิจ และสังคม จะเห็นได้จากคำสอนดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง1. ในด้านการปกครอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับอธิปไตย 3 ประการคือ1.1 อัตตาธิปไตย คือ การถือตนเองเป็นใหญ่ เปรียบได้กับระบอบเผด็จการ1.2 โลกาธิปไตย คือ การถือกระแสโลกเป็นใหญ่ เปรียบได้กับระบอบประชาธิปไตย1.3 ธัมมาธิปไตย คือ การถือธรรมหรือความจริง ความถูกต้องเป็นใหญ่ ซึ่งไม่มีอยู่ 100% ในโลกของปุถุชน แต่จะถูกนำมาผสมกับข้อที่ 12. เพื่อกำกับการใช้อำนาจ และอธิปไตยไม่ให้เอนเอียงจนก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมนอกจากนี้แล้ว พระพุทธองค์ยังสอนหลักการปกครองที่ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อม 7 ประการที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงกระทำ3. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ ถือปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้4. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นว่า ถ้อยคำท่านเหล่านั้นเป็นสิ่งควรรับฟัง5. บรรดากุลสตรี กุมารีที่ยินยอมให้อยู่โดยดี ไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ6. เคารพสักการบูชาเจดีย์ของชาววัชชีทั้งหลาย ทั้งภายใน ภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้ เคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นหายไป7. จัดให้ความรักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแก่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ผู้ครองแคว้นโดยสามัคคีธรรม