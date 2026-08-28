หัวเว่ย ส่ง HUAWEI MatePad Air เจาะตลาดคนทำงาน-นักศึกษา งบ 2 หมื่นต้น

หัวเว่ย รุกตลาดแท็บเล็ตเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง เปิดตัว HUAWEI MatePad Air ชู AI ช่วยยกระดับประสิทธิภาพเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC-Level Performance) ในระดับราคาจับต้องได้ช่วง 2X,XXX บาท มุ่งตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่และนักศึกษาที่ต้องการความคล่องตัว ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคต่างมองหาความคุ้มค่าสูงสุดต่อการลงทุนด้านอุปกรณ์ไอที
ทั้งนี้ หัวเว่ยได้วาง 3 ไฮไลท์ฟังก์ชัน AI สำคัญเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนและตอบสนองการใช้งานแบบรอบด้าน ดังนี้
1. ผสาน WPS AI ทำงานเอกสารระดับมืออาชีพ
เพื่อลดความซับซ้อนของงานออฟฟิศ ตัวเครื่องมาพร้อมสิทธิ์การใช้งาน WPS AI Membership ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 4,675 บาท) ครอบคลุมเครื่องมืออัจฉริยะ ทั้ง AI สรุปและวิเคราะห์เอกสาร PDF (AI PDF Summarizer) สำหรับสกัดใจความสำคัญและโครงสร้างจากไฟล์ขนาดยาว, ระบบ AI อธิบายเนื้อหา (AI Explanation), ระบบช่วยคิดและเขียนร่างเอกสาร (Smart Capture & AI Writing), ระบบจัดการข้อมูลตาราง (AI Sheet Assistant) ที่รองรับคำสั่งภาษาธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ (Predictive Analysis) ตลอดจน AI เนรมิตสไลด์ (AI Generate Slides) ที่เปลี่ยนเนื้อหาเอกสารเป็นงานนำเสนอได้ในเวลาอันสั้น
2. ฟังก์ชัน AI Study Efficiency ยกระดับการเรียนและการประชุม
สำหรับกลุ่มนิสิต นักศึกษา และผู้บริหารที่ต้องเข้าประชุมเป็นประจำ ตัวเครื่องผสานฟังก์ชัน AI เข้ากับแอปพลิเคชัน HUAWEI Notes โดยมีระบบ AI Study Efficiency ทำหน้าที่ถอดเสียงพูดจากการบรรยายหรือสัมภาษณ์เป็นข้อความแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วย AI Tutor ช่วยสรุปบทเรียนและถอดสูตรคำนวณ นอกจากนี้ยังมีระบบซิงค์ลายมือเข้ากับเสียงบันทึก การจัดหมวดหมู่โน้ตแบบลากและวาง (Drag and Drop) รวมถึงการนำเข้าไฟล์ PPT และ DOC เพื่อเปิดอ่านและเขียนทับบนเอกสารได้ทันที
3. รวมฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม ตอบโจทย์ทั้งงานครีเอทีฟและบันเทิง
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ตัวเครื่องมาพร้อมหน้าจอ Ultra-clear OLED PaperMatte ขนาด 12 นิ้ว ความละเอียด 2.8K อัตรารีเฟรชเรต 144Hz ความสว่างสูงสุด 1,200 nits ผิวสัมผัสแบบกระดาษลดแสงสะท้อน พร้อมเครื่องมือ AI Creative Studio บนแอปพลิเคชัน GoPaint รองรับงานแอนิเมชัน Frame-by-Frame และแปรงสี 3 มิติ
ขณะที่ระบบเสียงติดตั้งลำโพง 6 ตัว พร้อมระบบปรับเสียงเบสแบบเรียลไทม์ (AI Dynamic Bass Enhancement) ภายใต้ตัวเครื่องที่มีความบางเพียง 5.3 มิลลิเมตร น้ำหนัก 509 กรัม แบตเตอรี่ความจุ 10,100 mAh รองรับการใช้งานสูงสุด 16 ชั่วโมง พร้อมเทคโนโลยีชาร์จไว 66W และรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi 7
สำหรับ HUAWEI MatePad Air วางจำหน่ายในรุ่น WiFi ความจุ 16GB (8+8) + 256GB มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีฟ้า (Airy Blue) และสีขาว (White) โดยจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 ถึง 10 กันยายน 2569 ผ่านช่องทางหน้าร้าน HUAWEI Experience Store, ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ
พร้อมกันนี้ ยังมอบสิทธิประโยชน์และของสมนาคุณครบชุด อาทิ เคสคีย์บอร์ด HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (6,990 บาท), ปากกา HUAWEI M-Pencil Pro (5,490 บาท), บริการคุ้มครอง HUAWEI Care+ (4,990 บาท) และสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันระดับโปร รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับรอบพรีออเดอร์ที่ได้รับเมาส์บลูทูธและหูฟังไร้สาย HUAWEI FreeBuds SE 2 เพิ่มเติม ตลอดจนโปรโมชันนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ (Trade-in) พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 3,000 บาท
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมบริการหลังการขายด้วยการรับประกันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC Warranty) บริการทำความสะอาดหน้าจอ PaperMatte เชิงลึกฟรี 2 ครั้งใน 1 ปี และบริการคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนด