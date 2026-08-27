ส่องทัพ AIoT Xiaomi ครึ่งปีหลัง 2569 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น-สมาร์ทวอทช์

เสียวหมี่ (Xiaomi) เดินหน้ารุกตลาดบ้านอัจฉริยะ ด้วยการเปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์กลุ่ม AIoT ครอบคลุมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์สวมใส่ ผ่านการเชื่อมต่ออีโคซิสเตมส์แบบไร้รอยต่อ พร้อมจัดโปรโมชันราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2569 ผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ
สำหรับผลิตภัณฑ์เรือธงในกลุ่มทำความสะอาด เสียวหมี่เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ชูจุดเด่นการออกแบบยืดขยาย 3 ทิศทางด้วยแขนกล 3 แขน ช่วยกวาด ดูด และถูพื้นที่เข้าถึงยากและขอบผนังได้อย่างทั่วถึง พร้อมแผ่นถูพื้นแบบยืดได้สำหรับบริเวณรอบขาเฟอร์นิเจอร์
ทั้งนี้ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยระบบจดจำภาพเต็มรูปแบบผ่านกล้อง 3 ตัวและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถจำแนกคราบเปียกและแห้งได้ถึง 47 ชนิด เช่น ทรายแมว อาหารสัตว์ และนม เพื่อปรับรูปแบบการทำความสะอาดและหลีกเลี่ยงการลากคราบสกปรก พร้อมจำแนกสิ่งกีดขวางได้มากกว่า 200 รายการ และเฟอร์นิเจอร์กว่า 80 ชนิด
ด้านขุมพลังการทำงาน มอบแรงดูด 35,000Pa ทำงานร่วมกับระบบขาคู่ Bionic ก้าวข้ามสิ่งกีดขวางความสูงไม่เกิน 6 ซม. เสริมด้วยระบบเซนเซอร์วัดระยะ LiDAR แบบพับเก็บได้อัตโนมัติ และเรดาร์ dToF (Direct Time-of-Flight) ช่วยให้ตัวเครื่องลอดเข้าทำความสะอาดใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงจำกัดเพียง 9.3 ซม. ได้อย่างแม่นยำ
ขณะที่แท่นชาร์จอเนกประสงค์รองรับการซักแผ่นม็อบด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 85°C อบแห้งด้วยลมร้อน 50°C และมีระบบเก็บฝุ่นอัตโนมัติรองรับการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 วัน เพื่อลดภาระการบำรุงรักษาของผู้ใช้งาน
โซลูชันดูแลเสื้อผ้าและคุณภาพอากาศในที่พักอาศัย
ขณะเดียวกัน ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ ได้เปิดตัวเครื่องซักอบผ้าฝาหน้า Mijia Front Load Washer Dryer Pro 12.5kg รองรับความจุซัก 12.5 กิโลกรัม และอบแห้ง 8 กิโลกรัม ชูระบบ Dual Auto Dosing ที่คำนวณและจ่ายน้ำยาซักผ้าพร้อมน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติตามน้ำหนักผ้าเพื่อลดความสิ้นเปลือง
ตัวเครื่องมีโปรแกรม Smart Wash ซักเสร็จใน 32 นาที และ Quick Wash ใน 12 นาที พร้อมระบบ Hygiene Care ใช้พลังไอน้ำอุณหภูมิสูงเพื่อกำจัดแบคทีเรียได้สูงสุด 99.99% ตามผลการทดสอบ ตัวเครื่องควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัส และรองรับการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Xiaomi Home และระบบ HyperOS Connect
กลุ่มเครื่องฟอกอากาศ Mijia Smart Air Purifier 6 Plus ออกแบบด้วยใบพัดและไส้กรองแบบคู่ ให้ค่า CADR สูง ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 91 ตารางเมตร ทำงานร่วมกับระบบปล่อยไอออนลบความเข้มข้นสูง ระบบกรอง 5 ขั้นตอนสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM1 กรองสารก่อภูมิแพ้ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารฟอร์มาลดีไฮด์
พร้อมติดตั้งโมดูลแสง UVC และเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ 5 จุด โดยระบุประสิทธิภาพการกำจัดไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 ได้ 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมงจากการทดสอบ
รุกตลาดสวมใส่เพื่อสุขภาพ
ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ เสียวหมี่เปิดตัวสมาร์ทวอทช์ REDMI Watch 6 Lite หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.96 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 1,500 nits ขอบจอบาง 2.8 มิลลิเมตร พร้อมโหมด Always-on Display รองรับโหมดออกกำลังกายมากกว่า 150 โหมด
มากับระบบระบุตำแหน่ง GNSS 5 ระบบ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 9 แกน ฟังก์ชันติดตามการว่ายน้ำขั้นสูง รวมถึงระบบตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) และระดับความเครียด โดยแบตเตอรี่รองรับการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 18 วัน
สรุปข้อมูลราคาจำหน่ายและโปรโมชันช่วงเปิดตัว
- Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ราคาพิเศษ 36,999 บาท (ปกติ 47,999 บาท) เฉพาะช่องทางออนไลน์ (Shopee, Lazada, TikTok Shop, mi.com) โดย 200 สิทธิ์แรกรับฟรีเครื่องฟอกอากาศ Mijia Smart Air Purifier 6 มูลค่า 8,499 บาท
- Mijia Front Load Washer Dryer Pro 12.5kg ราคาพิเศษ 19,990 บาท (ปกติ 29,990 บาท)
- Mijia Smart Air Purifier 6 Plus: ราคาพิเศษ 13,990 บาท (ปกติ 19,990 บาท)
- REDMI Watch 6 Lite (สี Black, Steel Gray) ราคาพิเศษ 1,999 บาท (ปกติ 2,990 บาท)
- REDMI Watch 6 Active (สี Midnight Black, Matte Silver, Sunset Orange) ราคาพิเศษ 1,490 บาท (ปกติ 1,990 บาท)
- Xiaomi Smart Band 11 Active (สี Black, Gray, Pomelo Pink) ราคาพิเศษ 999 บาท (ปกติ 1,499 บาท)
- REDMI Headphone Neo (สี Mist Blue): ราคา 1,990 บาท
- Mijia Front Load Washer 8kg ราคาพิเศษ 9,990 บาท (ปกติ 15,990 บาท)
- Xiaomi Robot Vacuum 6 ราคา 21,999 บาท
- Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro ราคาพิเศษ 29,999 บาท
- ทีวี Xiaomi TV X Mini LED Series รุ่น 75 นิ้ว ราคาพิเศษ 26,990 บาท (ปกติ 29,990 บาท), รุ่น 65 นิ้ว ราคาพิเศษ 19,990 บาท (ปกติ 23,990 บาท), รุ่น 55 นิ้ว ราคาพิเศษ 14,990 บาท (ปกติ 17,990 บาท) และรุ่น 43 นิ้ว ราคาพิเศษ 11,990 บาท (ปกติ 14,990 บาท)