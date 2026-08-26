เนเน่ รอยัล สาวน้อยร็อกไทยวัย 16 ปี สร้างประวัติศาสตร์บนเวที America's Got Talent คว้า Golden Buzzer ทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศทันที จุดกระแสโซเชียลถล่มทลาย ยอดค้นหาพุ่งทะยาน สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งชาติ "เนเน่" ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ Google Search ประเทศไทย
จากการตรวจสอบ Google Trend วันที่ 26 สิงหาคม 2026 พบคำว่า "เนเน่" มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้นมากกว่า 550% ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 1,900% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในสัปดาห์ที่แล้ว โดยพื้นที่ที่มีการพิมพ์ค้นหาหรือเสิร์ชชื่อ เนเน่ มากที่สุด 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ลำพูน อ่างทอง พัทลุง และอุทัยธานี
คำที่ถูกนำมาเสิร์ช มีทั้งชื่อ "เนเน่" และคำว่า "เนเน่ รอยัล" รวมถึง "เนเน่ ล่าสุด", "น้อง เนเน่ AGT" "เพลง เนเน่" ไปจนถึง "ถ่ายทอดสด เนเน่" โดยคำที่มีแนวโน้มค้นหามากขึ้นต่อเนื่องคือคำว่า "black hole sun เน เน่" และ "golden buzzer" ซึ่งแสดงถึงความต้องการทราบรายละเอียดการแสดงสดครั้งล่าสุดของสาวน้อยวัย 16 ปีคนนี้
สำหรับยอดชมบน YouTube คลิปการแสดงสดของเนเน่มียอดชมสูงโดดเด่นกว่าผู้เข้าแข่งขันรายอื่นในรายการ AGT โดยคลิปของเนเน่ รอยัล ในช่องรายการ America's Got Talent นั้นมียอดวิวมากกว่า 810,000 ครั้งในช่วง 4 ชั่วโมงแรก ขณะที่วิดีโอส่วนใหญ่ในกลุ่มมียอดชมต่ำกว่า 5 หมื่นครั้ง
ด้านโปรไฟล์ Nene Royal บน Facebook ปัจจุบันมีผู้ติดตาม 3.1 ล้านคน โดยโพสต์ภาพชุดสำหรับการแสดงล่าสุดได้รับไลฟ์มากกว่า 1.3 แสนครั้ง มีการแสดงความคิดเห็น 7,400 ครั้งและถูกส่งต่อ 1,400 ครั้งซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงโดดเด่นเมื่อเทียบกับโพสต์อื่นของเนเน่ ที่ได้รับไลค์ประมาณ 20,000 - 60,000 ครั้งเป็นส่วนใหญ่
สำหรับปรากฏการณ์โซเชียลบูมทั้งยอดวิว การกดไลก์ และเอ็นเกจเมนต์พุ่งกระฉูดนี้เกิดขึ้นเมื่อ “เนเน่ รอยัล” หรือ รัตติกาล “แพรว” อำลอย นักร้อง-มือกีตาร์วัย 16 ปีจากภูเก็ต คว้า Live Golden Buzzer จากเมิล บี (Mel B) กรรมการรายการ America’s Got Talent Season 21 หลังโชว์พลังร็อกสุดจัดในเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden ในรอบ Quarterfinals
เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังคลิปอย่างเป็นทางการขึ้นยูทูบและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ยอดวิวทะลุหลักแสนอย่างรวดเร็ว ขณะที่โพสต์แรกของเนเน่บนเฟซบุ๊กถูกกดไลก์กว่า 4 หมื่นครั้งภายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แฮชแท็ก #NeneRoyal พุ่งขึ้นอันดับ 1 เทรนด์โซเชียลไทย ท่ามกลางแฟนคลับชาวไทยและนานาชาติแห่แสดงความยินดี
ก่อนหน้านี้ การออดิชันด้วยเพลง “Zombie” ของ The Cranberries มีรายงานว่าสร้างยอดวิวเกิน 40 ล้านครั้งทั่วแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ AGT ภายในเวลาอันสั้น กลายเป็นคลิปออดิชันที่มียอดวิวสูงสุดของซีซันนี้ และผลักดันให้ยอดติดตามของเนเน่บนอินสตาแกรมและติ๊กต็อกพุ่งเกินหลักล้านไปเรียบร้อย.