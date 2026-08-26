ส่องผ้าลายไทย “เนเน่ รอยัล” ใส่ขึ้นโชว์ AGT พิชิต Golden Buzzer

ส่องผ้าลายไทย “เนเน่ รอยัล” ใส่ขึ้นโชว์ในรอบ Quarterfinals 2 จนกรรมการกด Golden Buzzer ในรายการ America's Got Talent
การขึ้นโชว์ในรอบ Quarterfinals 2 ของเนเน่ รอยัล ในรายการ America's Got Talent จนกรรมการกด Golden Buzzer ให้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 กันยายน 2569 นี้ .ซึ่งการแสดงโชว์ในรอบนี้ เนเน่ ใส่เสื้อยึดแบรนด์เนเน่ พร้อมกางเกงสีดำ แต่ในความธรรมดาเรียบง่ายของชุดที่ใส่แสดงโชว์นี้ เนเน่ ได้นำความเป็นไทยขึ้นมาโชว์ ด้วยการนำผ้าลายไทยสีทองสลับน้ำตาลมาคาดเอว เมื่อกระทบแสงไฟบนเวทีผ้าจะส่องประกายสีทองออกมาสวยงาม สะดุดตา
ทั้งนี้ ผ้าที่น้องเนเน่ผูกเอวผืนนี้คือผ้าถุงสำลีตกแต่งดิ้นทอง หรือ "ผ้าซัมปิง" (Songket Samping) ที่ใช้ลวดลายแบบผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกพิมพ์ทอง ซึ่งเป็นผ้าทออัตลักษณ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี รวมถึงในแถบคาบสมุทรมลายู
จุดเด่นและลักษณะการผลิตเทคนิคการผลิต เป็นงานพิมพ์ลายโบราณผสมผสานกับการลงตาดหรือเขียนลายเส้นทอง (Gold Block Print) ลงบนเนื้อผ้าคอตตอนหนาหรือผ้าไหมอินโดนีเซีย ทำให้เนื้อผ้าเกิดความเงางาม สะท้อนแสงไฟบนเวทีได้สวยงามเป็นพิเศษ
ผ้าซัมปิงมักถูกนำมาใช้เป็นผ้าคาดเอวหรือนุ่งทับกางเกงสำหรับบุรุษและสตรีในวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่าง แต่น้องเนเน่ได้นำมาผูกเฉียงพาดกับกางเกงยีนส์ย้อมสีเข้มอย่างลงตัว