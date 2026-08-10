โมเดลจีนเข้าตา! 'ดีอี' ศึกษากม.คุมแพลตฟอร์ม สกัดสแกมเมอร์แบบไม่หักบิ๊กเทค

เล็งใช้ยาแรงคุมแพลตฟอร์ม! 'ไชยชนก' เผยกระทรวงดีอีอยู่ระหว่างศึกษากฎหมายโมเดลจีน เพิ่มความเข้มกำกับบิ๊กเทค-รับมือสแกมเมอร์ เปรยกลไกคล้าย AOC หวังหาทางออกโดยไม่ต้องหักกัน
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีกำลังศึกษาแนวทางกฎหมายของจีนในการกำกับแพลตฟอร์ม เพื่อนำมาพิจารณาความเหมาะสมกับประเทศไทย แนวทางดังกล่าวมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวด และมีลักษณะคล้ายการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) ที่เน้นรับมือปัญหาบนแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ
ทั้งนี้ การกำกับดูแลแพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และขณะนี้กำลังดำเนินการหลายแนวทางควบคู่กัน ทั้งการศึกษามาตรการทางกฎหมาย การประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศ และการหารือกับต่างประเทศ เพื่อหากลไกที่เหมาะสมในการรับมือปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยยังอยู่ในขั้นตอนศึกษารูปแบบและความเหมาะสม
"เราทำทุกวิถีทาง ทั้งการเตรียมกฎหมาย ขอความร่วมมือภายในประเทศ และขอความร่วมมือต่างประเทศ ก็กำลังนวดกันอย่างเต็มที่ เพื่อหาทางออกโดยไม่ต้องหักกัน" นายไชยชนก กล่าว
อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายไชยชนกเข้าหารือกับนางชนิดา คล้ายพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ TikTok บริษัท ติ๊กต๊อก เทคโนโลยีส์ จำกัด และคณะ ที่กระทรวงดีอี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านดิจิทัล ความปลอดภัยของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม และการต่อยอดความร่วมมือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์แก่ประชาชน
สำหรับการหารือกับ TikTok นายไชยชนกกล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่ต้องการเน้นคือการรับมือสแกมเมอร์และการกระทำผิดบนแพลตฟอร์ม โดยจากการประสานงานที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบสนองและให้ความร่วมมือกับภาครัฐได้รวดเร็วเมื่อพบกรณีการกระทำผิด
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ขณะที่ ความร่วมมือกับ Meta แม้บริษัทจะเพิ่มการดำเนินการเพื่อรับมือปัญหามากขึ้นแล้ว แต่รัฐบาลยังเห็นว่าสามารถทำได้มากกว่านี้ โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้างเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ แพลตฟอร์ม สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการโทรคมนาคม
"ฝั่งเอกชนเอง ไม่ว่าจะเป็น Meta หรืออื่นๆ คุณต้องพร้อมที่จะเสียส่วนที่เป็นประโยชน์ หรือส่วนที่เป็น Business Model ของคุณ และให้ความจริงใจในการรับมือเรื่องนี้จริงๆ" นายไชยชนก กล่าว
ขณะเดียวกัน การรับมืออาชญากรรมออนไลน์อาจทำให้แต่ละฝ่ายต้องยอมรับผลกระทบบางส่วน โดยรัฐบาลอาจต้องออกมาตรการที่กระทบต่อผู้บริสุทธิ์บางส่วน ขณะที่ธนาคารอาจต้องเพิ่มขั้นตอนจนลูกค้าได้รับความสะดวกน้อยลง ส่วนผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มก็ต้องพร้อมปรับมาตรการของตนเอง เพื่อให้สามารถนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการได้
นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยออนไลน์แล้ว กระทรวงดีอียังเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดเชื่อมบริการตั้งแต่ก่อนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ ระหว่างพำนักในไทย จนถึงเดินทางกลับ เพื่อเพิ่มความสะดวก ปรับบริการให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวแต่ละราย และยกระดับความปลอดภัย
แนวทางดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลและบริการจากหลายส่วน ทั้งระบบตรวจคนเข้าเมือง โรงแรม และการใช้จ่าย ขณะที่การเดินทางเยือนจีนก่อนหน้านี้ ฝ่ายไทยได้หารือกับ Alibaba Group และ Tencent เพื่อประสานความร่วมมือกับ WeChat และ Alipay ในการเชื่อมระบบเข้ากับบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย
นายไชยชนก กล่าวว่า แพลตฟอร์มเหล่านี้มีระบบจัดทำแผนการเดินทางและสามารถพัฒนา Mini App ภายในแอปได้อยู่แล้ว หากเชื่อมเข้ากับระบบของไทย จะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้มากขึ้น ขณะที่ไทยสามารถเชื่อมข้อมูลด้านบริการท่องเที่ยวกลับไปยังแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเสริมความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว