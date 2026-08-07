'ดีอี' ปั้น Tech Forces เริ่ม ก.ย.69 อัปสกิลทหารอาสา 2.5 หมื่นคน รับเงิน 1.5 หมื่นบาท

'ดีอี' จับมือกลาโหมปั้น Tech Forces Program เริ่มเดือน ก.ย.69 อัปสกิลดิจิทัลทหารอาสาปีละ 25,000 คน ฝึกเทค 4 สัปดาห์ รับ 15,000 บาทต่อเดือน ต่อยอดอาชีพหลังพ้นประจำการ
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.69 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย น.ส.แนน บุณยิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี หารือร่วมกับ พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ Tech Forces Program ยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับทหารและทหารอาสา โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองกระทรวงเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงดีอี
นายไชยชนก กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนากำลังพลให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และหลังพ้นจากการเป็นทหาร พร้อมวางแนวทางให้ผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านได้รับการฝึกและจัดไปปฏิบัติงานในหน่วยที่สอดคล้องกับความสามารถมากขึ้น
เบื้องต้น กระทรวงดีอีและกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตร รูปแบบการฝึก และการนำทักษะไปใช้ โดยตั้งเป้าเร่งจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.69 ขณะที่กระทรวงดีอีจะรับผิดชอบประสานองค์ความรู้และหน่วยงานที่เหมาะสมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพิจารณาหลักสูตรจากหน่วยงานในสังกัด เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า
"เราอยากจะให้น้องๆ พลทหารทุกคนที่เข้ามา ตั้งแต่การคัดเลือกเข้ามา มี Skill set ที่เจาะจง ได้รับการคัดเลือกและมีการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรงจุดมากขึ้น และก็มีเส้นทาง หรือ Career path หลังจากที่จบการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้มีความชัดเจนมากขึ้น" นายไชยชนก กล่าว
นอกจากการเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการทำงานแล้ว โครงการยังครอบคลุมการสร้าง Digital Resilience หรือภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลให้กับพลทหารในวงกว้าง เพื่อเตรียมรับมือความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ โซเชียลมีเดีย ข่าวปลอม และ AI ซึ่งนายไชยชนก กล่าวว่า เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อทั้งความคิดและสภาวะจิตใจของเยาวชน โดยแนวทางดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะกำลังพลที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ต้องการให้พลทหารทุกคนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต
ส่วนรูปแบบการฝึก นายไชยชนก กล่าวว่า แนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือ ผู้เข้าร่วม Tech Forces จะฝึกทหารใหม่ตามปกติในช่วง 6 สัปดาห์แรก ก่อนแยกฝึกทักษะเฉพาะอีก 4 สัปดาห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจัดเข้าประจำการในหน่วยที่เหมาะกับทักษะของแต่ละคน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดต้องรอข้อสรุปจากคณะทำงานร่วมอีกครั้ง
ด้าน พล.อ.อ.สุชาติ กล่าวว่า โครงการนี้จะนำร่องกับทหารอาสา ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงกลาโหม โดยโครงการทหารอาสามีกำหนดเริ่มประจำการประมาณเดือน ก.ย.69 รับปีละ 25,000 คน ภายใต้สัญญา 4 ปี และผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสเพิ่มทักษะเพื่อนำไปใช้ต่อยอดการทำงานหลังพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
สำหรับผู้ที่อยู่ครบสัญญา 4 ปี กระทรวงกลาโหมจะมีเส้นทางความก้าวหน้าให้สามารถสมัครสอบเป็นนายสิบหรือนายทหารประทวนตามคุณวุฒิ รวมถึงสามารถต่อสัญญาได้ ขณะที่ค่าตอบแทนทหารอาสาอยู่ที่เดือนละ 15,000 บาทรวมเบี้ยเลี้ยง สูงกว่าพลทหารปัจจุบันซึ่งได้รับเงินเดือนรวมเบี้ยเลี้ยงประมาณ 11,000 บาทต่อเดือน
นายไชยชนก กล่าวว่า การสมัครเข้าร่วมในอนาคตอาจเพิ่มส่วนให้ผู้สมัครระบุทักษะที่มีอยู่ เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าสู่ Tech Forces และจัดการฝึกให้สอดคล้องกับความสามารถ ขณะที่รายละเอียดด้านทักษะเฉพาะที่กระทรวงกลาโหมต้องการ รวมถึงหลักสูตรและหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมฝึก จะสรุปหลังคณะทำงานกำหนดกรอบโครงการชัดเจนแล้ว