HUAWEI Pura 90s รองรับ 5G-ADVANCED ในไทย จองผ่าน AIS รับส่วนลดสูงสุด 30,400 บาท

AIS เปิดให้ลูกค้าเป็นเจ้าของก่อนใคร กับ HUAWEI Pura 90s Series ได้แก่ HUAWEI Pura 90s Pro Max และ HUAWEI Pura 90s Pro สมาร์ทโฟนเรือธงที่พร้อมพาทุกคนเข้าสู่ “New Era of Intelligent Photography” หรือยุคใหม่แห่งการถ่ายภาพอัจฉริยะ ด้วยระบบกล้องระดับเรือธงและฟีเจอร์ AI เก็บครบทุกสีสันและรายละเอียด ที่ช่วยให้การถ่าย จัดองค์ประกอบ และแต่งภาพสวยแบบมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายขึ้น
พร้อมยกระดับทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์บนเครือข่ายมาตรฐานใหม่ AIS 5G-ADVANCED ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มประสิทธิภาพการอัปโหลดให้แรงขึ้น ต่อเนื่องขึ้น และลื่นไหลมากขึ้น ตั้งแต่การถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ ไลฟ์ ไปจนถึงการแชร์ผลงานความละเอียดสูง
โดยเปิดให้เป็นเจ้าของก่อนใคร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 วางมัดจำเพียง 1,000 บาท พร้อมข้อเสนอสุดคุ้ม ทั้งส่วนลดค่าเครื่อง, สิทธิ์เก่าแลกใหม่, เอไอเอส พอยท์, ของพรีเมียม และบริการดูแลเครื่อง โดยผู้สั่งจองสามารถรับเครื่องได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
ปลดล็อกพลัง 5G-ADVANCED ให้ทุกการสร้างคอนเทนต์ไปได้ไกลกว่า HUAWEI Pura 90s Series รองรับการเชื่อมต่อ 5G และการใช้งานบนเครือข่ายอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ที่ไม่ได้เพียงรับชมคอนเทนต์ แต่ยังถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ ตัดต่อ ไลฟ์ และแชร์ผลงานได้จากทุกที่ เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการรวมพลังคลื่น 2CC และการบริหารจัดการทรัพยากรเครือข่ายด้วย AI ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว การเชื่อมต่อที่นิ่งและเสถียรในพื้นที่หนาแน่น ค่าความหน่วงต่ำเพื่อการตอบสนองแบบเรียลไทม์ รวมถึงการโทรผ่านเครือข่าย 5G ด้วยเทคโนโลยี VoNR ที่ให้เสียงคมชัดระดับ HD และเชื่อมต่อสายได้รวดเร็ว
จองก่อนคุ้มกว่าที่ AIS จัดเต็มข้อเสนอและสิทธิพิเศษ โดยลูกค้าที่สั่งจอง HUAWEI Pura 90s Series กับ AIS ระหว่างวันที่ 7–13 สิงหาคม 2569 รับข้อเสนอพิเศษ ดังนี้
- เครื่องพร้อมแพ็กเกจ ลดรวมสูงสุด 30,400 บาท
- รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 17,400 บาท เมื่อใช้หรือสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามเงื่อนไข
- นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7,000 บาท
- ลูกค้า AIS Serenade ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท ในอัตราพิเศษตามเงื่อนไข
เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา ลดรวมสูงสุด 12,000 บาท*
- ลูกค้า AIS Serenade ใช้เอไอเอส พอยท์ แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท ในอัตราพิเศษตามเงื่อนไข
- เก่ามาแลกเครื่องใหม่ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท
พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ
- ผู้สั่งจอง HUAWEI Pura 90s Pro Max รับของพรีเมียมและบริการมูลค่าสูงสุด 8,979 บาท สำหรับเครื่องพร้อมแพ็กเกจ หรือสูงสุด 25,969 บาท สำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา พร้อมรับ HUAWEI MatePad Mini Standard Edition ตามเงื่อนไข
- ผู้สั่งจอง HUAWEI Pura 90s Pro รับของพรีเมียมและบริการมูลค่าสูงสุด 8,179 บาท สำหรับเครื่องพร้อมแพ็กเกจ หรือสูงสุด 15,669 บาท สำหรับเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา พร้อมรับ HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ตามเงื่อนไข
- รับอะแดปเตอร์ HUAWEI SuperCharge ตามรุ่น HUAWEI FreeBuds SE 2 และบริการดูแลเครื่องจาก HUAWEI อาทิ HUAWEI Care+ ระยะเวลา1 ปี
- บริการเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอ และการรับประกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
- สิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์ อาทิ Grab Unlimited นานสูงสุด 12 เดือน Spotify Premium 4 เดือน และ YouTube Premium 2 เดือน ตามเงื่อนไขและจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด
สัมผัสยุคใหม่แห่งการถ่ายภาพอัจฉริยะ พร้อมประสบการณ์เชื่อมต่อที่เร็วแรง ลื่นไหล และมีประสิทธิภาพมากขึ้นบน AIS 5G-ADVANCED กับ HUAWEI Pura 90s Series เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2569 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ AIS Online Store เพื่อเลือกรับเครื่องที่บ้าน หรือรับเครื่องได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.ais.co.th/HuaweiPura90Series