ผ่าเบื้องหลัง Kimi K3 เขย่าโลก AI จีน สู่ข้อกล่าวหาใช้ไทยเป็นฐานขโมยสมองสหรัฐ

ถ้าถามนักพัฒนา AI หรือผู้บริหารในซิลิคอนแวลลีย์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิง OpenAI หรือ Anthropic ในสังเวียน AI ระดับแนวหน้า คำตอบมักวนเวียนอยู่กับ Google, Meta หรืออาจจะเป็นสตาร์ทอัปอย่าง DeepSeek จนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2026 คำตอบนี้อาจเปลี่ยนไปอีกครั้ง หลังดาวรุ่งจากปักกิ่งนามว่า Moonshot AI ได้เปิดตัว "Kimi K3" โมเดล AI ขนาด 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์ ออกมาเขย่าหัวใจทุกคน
ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการเปิดเผยแบบ "Open-weight" ให้คนทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้งานได้ แต่ผลการทดสอบประสิทธิภาพยังขึ้นไปทาบรัศมี และล้มแชมป์ในบางหมวดของโมเดลชั้นนำระดับโลกอย่าง Claude Fable 5 และ GPT-5.6 Sol ได้อย่างน่าตกใจ
ข่าวนี้ทำให้หุ้นของบริษัท AI คู่แข่งในจีนร่วงระนาว และทำให้นักลงทุนในวอลล์สตรีทเริ่มตั้งคำถามถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเทคฯ อเมริกันที่ทุ่มเงินมหาศาลไปกับศูนย์ข้อมูล
อีกความน่าสนใจของ Kimi K3 คือทันทีที่แจ้งเกิดสู่สายตาชาวโลก ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ก็ออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่ ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากนวัตกรรมของจีน แต่อาจเกิดจากการ "ขโมยสมอง" AI ของสหรัฐฯ และที่น่าตื่นตะลึงที่สุดสำหรับคนไทยคือ การขโมยนั้นอาจเกิดขึ้นบน "เซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทย"
***ผ่าเบื้องหลัง Kimi K3
ภาพลักษณ์เด่นของ Kimi K3 สถาปัตยกรรม 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์จากบริษัท Moonshot AI หรือ 月之暗面 ในภาษาจีน คือการถูกยกให้เป็นโมเดล Open-weight ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใหญ่กว่า DeepSeek V4 Pro เกือบ 2 เท่าตัว
Moonshot AI นั้นก่อตั้งโดย หยาง จือหลิน (Yang Zhilin) อดีตนักศึกษาหัวกะทิจากมหาวิทยาลัยชิงหวา และจบปริญญาเอกจาก Carnegie Mellon University (CMU) ด้วยวัยเพียง 34 ปี หยางและทีมงานได้สร้างสิ่งที่บริษัทตะวันตกหลายแห่งต้องใช้เวลาและเงินมากกว่าหลายเท่า โดยสเปกสำคัญของ Kimi K3 คือสถาปัตยกรรม Mixture-of-Experts (MoE) ที่มีผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ทั้งหมด 896 ตัว แต่จะเปิดใช้งานเพียง 16 Experts ต่อ 1 โทเคน (พร้อมพารามิเตอร์ที่ถูกเปิดใช้งานรวมประมาณ 104 พันล้านพารามิเตอร์) จึงช่วยลดภาระการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการรันโมเดลได้อย่างมาก
โมเดลรองรับ Context Window ขนาด 1,000,000 โทเคน (1M) ทำให้สามารถวิเคราะห์โค้ดทั้งโปรเจกต์ หรือประมวลผลเอกสารขนาดหลายร้อยหน้าได้ภายในการป้อนคำสั่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับโมเดลชั้นนำที่รองรับบริบทยาว เช่น Claude Fable 5 และ Gemini 3.6 Flash
อีกหนึ่งจุดเด่นคือ Kimi Delta Attention (KDA) เทคโนโลยี Attention ที่ Moonshot AI พัฒนาขึ้น โดยบริษัทระบุว่าสามารถลดการใช้หน่วยความจำระหว่างการประมวลผลได้สูงสุด 75% และช่วยลดต้นทุนการประมวลผลงานที่มีบริบทยาวได้สูงสุด 6 เท่า เมื่อเทียบกับแนวทางเดิม ทำให้การใช้งานโมเดลกับข้อมูลขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น ทั้งหมดเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2569 ภายใต้เงื่อนไข Kimi K3 License
ในการทดสอบมาตรฐาน Kimi K3 โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจ บนกระดานจัดอันดับ Frontend Code Arena ความสามารถการเขียนโค้ดของ Kimi K3 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 1,679 แซงหน้า Claude Fable 5 (1,631) และ GPT-5.6 Sol (1,618) ส่วนบนกระดานวัดความฉลาดรวมอย่าง Artificial Analysis Intelligence Index น้องใหม่ Kimi K3 ยังทำคะแนนได้ 57 รั้งอันดับ 4 ของโลก โดยเป็นรองเพียง Claude Fable 5, GPT-5.6 Sol และ Qwen 3.8-Max (โมเดลจีนค่าย Alibaba ที่ยังไม่ปล่อย Open-weight)
นอกจาก Kimi K3 จะเป็นโมเดลที่เขียนโค้ดเก่งที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ แถมยังฉลาดเทียบเท่าโมเดลเรือธงของฝั่งตะวันตก ความเก่งกาจของ Kimi K3 ยังมีราคาที่ทำให้ความฉลาดของ AI กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ราคาไม่แพง โดย Kimi K3 ซึ่งมีความฉลาดเทียบเท่าหรือเหนือกว่าในบางจุดของ Fable 5 และ Sol กลับตั้งราคาในระดับเดียวกับรุ่นรองอย่าง GPT-5.6 Terra โดยเฉพาะหากมีการใช้ฟีเจอร์ Cache หรือการส่งข้อมูลเดิมซ้ำๆ เข้าไปในระบบ ราคาอินพุตของ Kimi K3 จะลดลงเหลือเพียง 0.30 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 บาทต่อล้านโทเคนเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่หุ้นชิปและบริษัท AI ในสหรัฐฯ สั่นคลอน เพราะนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่า หากจีนสามารถผลิต AI ระดับท็อปได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก แล้วโมเดลปิด (Closed Models) ของ OpenAI หรือ Anthropic จะมีใครยอมจ่ายในราคาพรีเมียมต่อไปได้อีกนานแค่ไหน
***เซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทย?
ย้อนไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 นายไมเคิล คราทซิโอส (Michael Kratsios) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งทำเนียบขาว (OSTP) ได้ออกมาทวีตข้อความที่กลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วโลกระบุว่ามีข้อมูลชัดเจนเรื่อง Moonshot AI ทำการสกัดข้อมูลหรือ (Distilled) จากโมเดล Fable ของ Anthropic เพื่อพัฒนาโมเดล K3 ของตัวเอง
"Model Distillation" คือการให้ AI ที่ฉลาดน้อยกว่า ไปเรียนรู้และลอกเลียนแบบคำตอบและวิธีคิดจาก AI ที่ฉลาดที่สุด ในกรณีนี้ ทำเนียบขาวกล่าวหาว่า Moonshot แอบเอาบัญชีปลอมหลายล้านบัญชี ไปป้อนคำถามให้ Claude Fable (Teacher) ตอบ แล้วเอาคำตอบเหล่านั้นมาสอน Kimi K3 อีกที ซึ่ง Anthropic เองก็ยืนยันว่าตรวจพบการเข้าถึงแบบสุ่มกว่า 3.4 ล้านครั้งจากบัญชีปลอมที่เชื่อมโยงกับพนักงานระดับสูงของ Moonshot
ตรงนี้เองที่ประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวโยงด้วย
ที่น่าตกใจที่สุดคือ ข้อกล่าวหาระบุว่า Moonshot AI ซึ่งโดนคว่ำบาตรไม่ให้ซื้อชิปประมวลผลขั้นสูงจากสหรัฐฯ กลับสามารถเลี่ยงบาลีด้วยการแอบเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่มีชิป NVIDIA GB300 (สถาปัตยกรรม Blackwell ขั้นสูงสุด) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานในการฝึก (Train) โมเดล Kimi K3
การใช้ Infrastructure ในไทยเป็น "ทางผ่าน" เพื่อหลบเลี่ยงการแบน และขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ ทำให้ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รมว.คลังสหรัฐฯ ออกมาขู่ว่าบริษัทต่างชาติที่มีส่วนร่วมอาจโดนมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรง
แน่นอนว่าสถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ทันทีว่าเป็น "เรื่องไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง"
ในขณะที่ยังขุ่นมัวว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ Kimi K3 เริ่มถูกมองว่ามีภาพลวงตาของ "Open-weight" ที่ไม่ได้อิสระอย่างที่คิด แต่ยังมาพร้อมเงื่อนไขที่ไม่ใช่ Open-source ที่แท้จริงตามนิยามมาตรฐาน Open Source Initiative หรือ OSI เพราะการตรวจสอบใบอนุญาต (License) อย่างละเอียดกลับพบว่า Kimi K3 ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับน้ำหนักโมเดลขนาดมหึมา (1.56 TB) ในวันที่ 27 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อสัญญาอนุญาต "Kimi K3 License" ไม่ใช่ MIT License หรือ Apache 2.0 โดยเงื่อนไขของไลเซนส์นี้อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ฟรี ยกเว้น 2 ข้อ
ข้อแรกคือผู้ให้บริการ Model-as-a-Service (MaaS) หากบริษัทใครเปิดให้บริการ API โดยใช้โมเดลนี้ และมีรายได้รวมเกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ก็ต้องไปทำข้อตกลงและจ่ายเงินให้ Moonshot AI ด้วย
และข้อที่ 2 คือแอปพลิเคชันระดับโลก โดยหากแอปที่ใครสร้างมีผู้ใช้เกิน 100 ล้านคนต่อเดือน (MAU) หรือมีรายได้เกิน 20 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ก็จะต้องติดป้ายบอกว่าใช้ "Kimi K3" และต้องขออนุญาตเป็นกรณีไป
นอกจากนี้ การจะรันโมเดลระดับ 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์ด้วยตัวเอง (Self-hosting) ยังต้องใช้ทรัพยากรมหาศาล โดยบริษัทวิจัย Yotta Labs และ Oflight Inc. ประเมินว่าจะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์แบบ Multi-node ที่มีหน่วยความจำ GPU รวมกันอย่างน้อย 1.6 TB (เช่น การใช้ NVIDIA H100 จำนวน 64 ตัว) ซึ่งสำหรับบริษัทส่วนใหญ่แล้ว คำว่า "Open-weight" ได้เป็นเพียงการตลาด เพราะท้ายที่สุด ก็หนีไม่พ้นต้องกลับไปใช้ผ่าน API ของ Moonshot หรือ Cloud Provider เจ้าใหญ่อยู่ดี
ถึงนาทีนี้ มีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจจากนักวิเคราะห์สายเทคโนโลยีฝั่งเอเชีย ว่าข้อกล่าวหาเรื่อง Model Distillation ของทำเนียบขาว อาจเป็นเพียงปฏิกิริยาตื่นตระหนก หรือ Panic ไปเอง และการหาข้ออ้างเมื่อถูกประเทศคู่แข่งไล่ตามทัน
ในความเป็นจริง "Model Distillation" ไม่ใช่ของใหม่ และบริษัทตะวันตกเองก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างโมเดลขนาดเล็ก (Small Language Models) จากโมเดลขนาดใหญ่กันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งการพิสูจน์ว่า Moonshot "ขโมย" หรือเพียงแค่ "เรียนรู้" จาก Output ที่ได้จ่ายเงินซื้อการเข้าถึงผ่านบัญชี ก็ยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากในทางกฎหมายลิขสิทธิ์ AI
นอกจากนี้ การกล่าวอ้างว่า Moonshot เก่งได้เพราะแอบใช้เซิร์ฟเวอร์ในไทย ก็อาจเป็นการมองข้าม "ความสามารถในการรีดประสิทธิภาพ (Efficiency Optimization)" ของวิศวกรจีน เพราะหยาง จือหลิน และทีมงาน อาจคิดค้นนวัตกรรมอย่าง KDA (Kimi Delta Attention) ขึ้นมาได้จริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยลดการพึ่งพากำลังประมวลผลมหาศาลแบบที่บริษัทตะวันตกคุ้นเคย
ที่สุดแล้ว ถือว่าเป็นไปได้สูงมากที่ Moonshot จะใช้ข้อมูลจากโมเดลของสหรัฐฯ ในช่วงแรกเพื่อเร่งการพัฒนา (Bootstrap) ซึ่งเป็นเรื่องที่สตาร์ตอัปทั่วโลกทำกัน แต่การจะสร้างระบบ Mixture-of-Experts ระดับ 2.8 ล้านล้านพารามิเตอร์ ให้เขียนโค้ดได้อันดับ 1 ของโลก ย่อมไม่ใช่เรื่องที่ใครจะ "ลอก" กันได้ง่ายๆ ตรงกันข้าม โปรเจ็กต์นี้จะต้องใช้วิศวกรระดับหัวกะทิ ส่วนประเด็นการเลี่ยงใช้เซิร์ฟเวอร์ในไทย หากเป็นจริง ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่า กำแพงเทคโนโลยี (Tech Wall) ที่สหรัฐฯ สร้างขึ้นนั้น เต็มไปด้วยรอยรั่วที่กลุ่มทุนจีนสามารถเจาะผ่านได้ด้วยเม็ดเงิน
ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ Kimi K3 ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของ Moonshot AI พุ่งทะยานจาก 1 หมื่นล้านเหรียญ ไปสู่ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.2 ล้านล้านบาท) หลังจากการระดมทุนรอบล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2569 ที่ผ่านมา
สำหรับประเทศไทย สิ่งที่ผู้บริหารและนักวางกลยุทธ์ต้องตระหนักจากเรื่องนี้คือยุคของ "AI ผูกขาด" ได้สิ้นสุดลงแล้ว ธุรกิจมีทางเลือกที่จะใช้โมเดลประสิทธิภาพสูงในราคาถูกลงอย่างมาก นอกจากนี้ การที่มีข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็น "ฐานเซิร์ฟเวอร์เถื่อน" ให้กับสตาร์ตอัปจีนเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ยังเป็นความเสี่ยงร้ายแรงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไทยต้องระวังตัวให้ดี และไทยควรต้องปรับใหม่ให้สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ว่า ทรัพยากรของประเทศ ถูกนำไปใช้ในสงครามไซเบอร์หรือการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่า?
ท้ายที่สุด คำถามสำคัญคือถ้าศูนย์ข้อมูลในไทยสามารถรันโมเดล AI ที่เก่งระดับเปลี่ยนโลกได้เหมือน Kimi K3 ทำไมเทคโนโลยีที่ออกจากศูนย์ข้อมูลนั้น ถึงไม่เคยเป็นของคนไทยบ้าง เพราะถ้าทำได้ ปรากฏการณ์ AI ไทยเขย่าโลกย่อมเกิดขึ้นแน่นอน.