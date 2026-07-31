Apple ไตรมาส 3 ยอดขาย iPhone ดันรายได้โต 21.7% ธุรกิจบริการทำรายได้นิวไฮ

แอปเปิล (Apple) เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 (สิ้นสุดมิถุนายน 2026) ทำรายได้รวม สูงถึง 109,417 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.82 ล้านล้านบาท) เติบโตขึ้น 16.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิ ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 29,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทิม คุก ซีอีโอ Apple กล่าวว่า ด้วยการเติบโตของรายได้แบบสองหลักทั้งจาก iPhone, Mac และ Services และในทุกภูมิภาค ทำให้ผลประกอบการเดือนมิถุนายนแข็งแกรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ Siri AI แบบใหม่หมด พร้อมกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ล่าสุดทั้งหมดของ Apple และคุณสมบัติใหม่ที่สำคัญด้านความปลอดภัยสำหรับเด็ก จะทำให้แอปเปิลเติบโตต่อไปในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทิม คุก ได้ออกมาเปิดเผยถึงทิศทางของอุตสาหกรรมในยุคหน่วยความจำที่ราคาพุ่งสูงขึ้น ทำให้หลังจากนี้มีโอกาสที่สินค้าไอทีมีโอกาสที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เพราะแม้แต่ Apple ก็ยังมีการปรับราคาสินค้ารุ่นเดิมที่ทำตลาดอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สำหรับโครงสร้างรายได้ในไตรมาสนี้ ได้รับแรงหนุนสำคัญจากกลุ่มสินค้าฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะยอดขาย iPhone ที่ทำรายได้สูงถึง 54,252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 21.7% จาก 44,582 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด
ขณะที่ยอดขาย Mac ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นด้วยมูลค่า 10,352 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตแบบก้าวกระโดด 28.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2025 ส่วนกลุ่ม Wearables, Home and Accessories ทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 7,883 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 6.5% อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad มีรายได้ลดลงเล็กน้อยที่ 6,191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 5.9%
ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจ บริการ (Services) ซึ่งรวมถึง App Store, Apple Music และบริการคลาวด์ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการสร้างรายได้ต่อเนื่อง ทำสถิติใหม่ที่ 30,739 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 12.1% เมื่อเทียบกับ 27,423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2025
ทั้งนี้ แอปเปิลสามารถทำกำไรขั้นต้น รวมได้ 54,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 50.1% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการขายที่ควบคุมได้ดีที่ 54,647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อเจาะลึกรายได้ตามภูมิภาค พบว่ามีการเติบโตในทิศทางเดียวกันทั่วโลก โดยตลาด อเมริกายังคงเป็นตลาดหลักด้วยรายได้ 45,781 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 11.1% ขณะที่ตลาด ยุโรป และ จีนแผ่นดินใหญ่ เติบโตอย่างโดดเด่นเท่ากันที่ 22.4% ทำรายได้ไป 29,395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 18,816 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ส่วนตลาดญี่ปุ่น มีรายได้ 6,554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 13.4% และตลาด เอเชียแปซิฟิกอื่นๆ ทำรายได้ 8,871 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโต 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน