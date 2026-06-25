แพงขึ้นหมด! Apple ปรับราคา iPad - Mac รุ่นเริ่มต้นปรับขึ้น 4,000 - 15,000 บาท

ปแอปเปิล ประกาศปรับราคาสินค้าหลังต้นทุน RAM และ SSD ที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้สินค้าในกลุ่ม iPad และ Mac มีการปรับขึ้นราคายกแผง ปิดตำนาน MacBook Neo ราคาต่ำกว่า 20,000 บาท ไปเรียบร้อยแล้ว ส่วน iPad ปรับขึ้นมาเริ่มต้นที่ 16,900 บาท
การปรับราคาในประเทศไทยครั้งนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสินค้าที่จำหน่ายผ่าน Apple Store ออนไลน์ โดยมีรายละเอียดราคาที่มีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้
- iPad จากเดิม 12,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 16,900 บาท (เพิ่มขึ้น 4,000 บาท)
- iPad mini จากเดิม 17,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 21,900 บาท (เพิ่มขึ้น 4,000 บาท)
- iPad Air ชิป M4 (รุ่น 11 นิ้ว) จากเดิม 21,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 27,900 บาท (เพิ่มขึ้น 6,000 บาท)
- iPad Air ชิป M4 (รุ่น 13 นิ้ว) จากเดิม 28,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 34,900 บาท (เพิ่มขึ้น 6,000 บาท)
- iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว จากเดิม 35,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 42,900 บาท (เพิ่มขึ้น 7,000 บาท)
- iPad Pro รุ่น 13 นิ้ว จากเดิม 47,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 54,900 บาท (เพิ่มขึ้น 7,000 บาท)
- MacBook Neo จากเดิม 19,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 24,900 บาท (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)
- MacBook Air M5 (ความจุ 512GB) จากเดิม 36,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 44,900 บาท (เพิ่มขึ้น 8,000 บาท)
- MacBook Pro M5 (ความจุ 1TB) จากเดิม 54,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 69,900 บาท (เพิ่มขึ้น 15,000 บาท)
- MacBook Pro 14 นิ้ว (ชิป M5 Pro) จากเดิม 74,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 87,900 บาท (เพิ่มขึ้น 13,000 บาท)
- MacBook Pro 16 นิ้ว (ชิป M5 Pro) จากเดิม 92,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 104,900 บาท (เพิ่มขึ้น 12,000 บาท)
- iMac ชิป M4 จากราคาเดิม 44,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 52,900 บาท (เพิ่มขึ้น 8,000 บาท)
- Mac mini ชิป M4 จากเดิม 20,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 28,900 บาท (เพิ่มขึ้น 8,000 บาท)
- Mac Studio ชิป M4 Max จากเดิม 69,900 บาท ปรับขึ้นเป็น 82,900 บาท (เพิ่มขึ้น 13,000 บาท)
ส่วนสินค้าอื่นๆ อย่าง Apple TV 4K ปรับขึ้นเป็น 7,500 บาท จากก่อนหน้านี้ 5,290 บาท ส่วน HomePod mini ปรับขึ้นเป็น 4,700 บาท จากเดิม 3,890 บาท HomePod ปรับขึ้นเป็น 12,900 บาท จากเดิม 11,490 บาท
การปรับราคาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทิมคุกซีอีโอคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระปลายเดือนสิงหาคมนี้ ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศถึงเรื่องการปรับขึ้นราคาสินค้าก่อนเริ่มปรับอย่างเป็นทางการเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา