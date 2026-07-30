ฮลุน โซโล่ บทเรียนด้านมืด Creator Economy

การเสียชีวิตของ "ฮลุน โซโล่" (นายบวรทัต เป็งสุข) ครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้ลุยเดี่ยววัย 26 ปี ที่ถูกพบร่างในห้องพักโรงแรมที่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นข่าวดังที่ทุกคนพูดถึง สื่อกระแสหลักและชาวออนไลน์ต่างพุ่งเป้าไปที่ความลึกลับของการเสียชีวิต การเดินทางคนเดียวในประเทศแปลกตา และความกล้าหาญในการบุกเบิกเส้นทางเสี่ยงภัย ทั้งโซมาเลีย หรืออัฟกานิสถาน
ถ้ามองข้ามประเด็นความรู้สึกที่หลายคนเชื่อว่านี่คือโศกนาฏกรรมของนักเดินทางผู้รักอิสระ ซึ่งมีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการทำตามความฝัน เราจะพบว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความตายของครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตาม 3 ล้านคนบน Facebook, 1.4 ล้านคนบน TikTok และ 966,000 คนบน YouTube ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว แต่คือกรณีศึกษาที่สะท้อนภาพได้หลากหลายมากของสิ่งที่เรียกว่า Creator Economy
อุตสาหกรรมครีเอเตอร์วันนี้มีภาพการเป็นระบบนิเวศที่บีบคั้นกดดันให้แรงงานต้องผลิตคอนเทนต์ที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแลกกับยอด Reach ที่ไม่เคยเสถียร และเมื่อครีเอเตอร์เสียชีวิต ระบบกลับไม่มีแม้แต่กลไกทางกฎหมายที่ชัดเจนในการส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ Digital Assets เหล่านั้นกลับคืนสู่ครอบครัว
***ครีเอเตอร์ตาย แพลตฟอร์มไม่ต้องรับรู้
บางเสียงวิจารณ์เชื่อว่าครีเอเตอร์มักเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงเพราะ Algorithm หรือระบบประมวลผลการแนะนำเนื้อหา บอกให้ไป
ที่ผ่านมา ชาวโซเชียลถูกป้อนข้อมูลซ้ำๆ ว่า Creator Economy คือเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งที่เท่าเทียม เรียกว่าเป็นยุคที่ใครก็สามารถรวยได้ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว
ตัวเลขจากรายงานของ Research and Markets (กุมภาพันธ์ 2569) ยืนยันความหอมหวานนี้ ด้วยการประเมินว่ามูลค่าตลาด Creator Economy ทั่วโลกกระโดดจาก 255,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 มาอยู่ที่ 323,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 และจะพุ่งทะยานไปถึง 820,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 26.2%
มูลค่ามหาศาลนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนหลังของครีเอเตอร์ รายงาน 2025 Creator Economy Report เผยแพร่ตัวเลขที่แพลตฟอร์มไม่อยากให้ใครเห็น นั่นคือ 78% ของครีเอเตอร์ยอมรับว่ากำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟ (Burnout) ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
งานวิจัยอีกชิ้นจาก Billion Dollar Boy (กรกฎาคม 2568) ที่สำรวจครีเอเตอร์ 1,000 คนในสหรัฐฯ และอังกฤษ พบว่า 37% ของครีเอเตอร์กำลังพิจารณาที่จะลาออกจากอาชีพนี้อย่างจริงจัง
การสำรวจพบว่ากลุ่มครีเอเตอร์รายเล็กที่มียอดผู้ติดตามต่ำกว่า 10,000 คน ไม่ค่อยเผชิญภาวะ Burnout กลุ่มนี้ทำเป็นงานอดิเรก ไม่ได้พึ่งพารายได้หลักจากแพลตฟอร์ม แต่กลุ่มรายกลางที่มียอดผู้ติดตามตั้งแต่ 50,000 - 500,000 คน มีภาวะ Burnout รุนแรงที่สุด เนื่องจากทำเป็นงานประจำ แต่ไม่มีทุนจ้างทีมงาน ต้องรับแรงกดดันจาก Algorithm ลำพัง
ขณะที่กลุ่มครีเอเตอร์ระดับท็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน มีภาวะ Burnout ปานกลางถึงต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีรายได้หลายทาง มีทีมงานมืออาชีพดูแล และมีอำนาจต่อรองกับสปอนเซอร์
ความย้อนแย้งที่น่าเจ็บปวดคือครีเอเตอร์กลุ่มกลาง Mid-tier และกลุ่มที่กำลังก้าวขึ้นสู่ระดับท็อปหรือ Top-tier เช่น กรณีของ ฮลุน โซโล่ ในช่วงสร้างช่องแรกๆ คือฟันเฟืองหลักที่ปั่นรายได้เข้าสู่แพลตฟอร์มมากที่สุด ครีเอเตอร์หลายคนต้องทำงานสัปดาห์ละ 7 วัน ไม่มีวันหยุด ไม่มีชั่วโมงการทำงานที่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการรองรับ
ตัวเลข 55% ของครีเอเตอร์ที่ระบุว่า "ความไม่มั่นคงทางการเงิน" คือสาเหตุที่ร้ายแรงที่สุดของความเครียด บ่งบอกชัดเจนว่า นี่ไม่ใช่การทำงานเพื่ออิสรภาพ แต่คืองานรับจ้างรายวันที่นายจ้าง (Algorithm) สามารถลดค่าแรง (Reach) ลงครึ่งหนึ่งได้เพียงข้ามคืนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
***เนื้อหาธรรมดาขายไม่ได้?
หากมองในแง่ร้าย การที่ช่องท่องเที่ยวต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงภัยอาจไม่ได้อยู่ที่ความปรารถนาส่วนลึกของมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่กลไกการให้รางวัลของแพลตฟอร์มด้วย
วันนี้ เนื้อหาการท่องเที่ยวในปัจจุบันเผชิญกับภาวะล้นตลาด ข้อมูลจากบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ว่า 70% ของนักเดินทาง Gen Z ใช้โซเชียลมีเดียเป็นปัจจัยหลักในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อทุกคนสามารถทำคลิปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ได้ด้วยคุณภาพ 4K ทางเดียวที่ครีเอเตอร์สายแบกเป้จะเอาชนะกระแสน้ำของคอนเทนต์มหาศาลได้ คือการสร้างความตื่นเต้นที่คนทั่วไปทำไม่ได้
บทวิเคราะห์จาก We Are Explorers (กันยายน 2568) ใช้คำว่า Curated Risk-Taking หรือการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำแสดง เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนักให้ความรู้ แต่ถูกบีบให้เป็นนักแสดงในเวทีที่อันตรายขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ เงื่อนไขสำคัญที่แพลตฟอร์มต้องการ คือครีเอเตอร์ต้องลงคลิปอย่างสม่ำเสมอบน YouTube ทุกสัปดาห์ โพสต์ TikTok ทุกวัน อัปเดต Instagram Story ตลอดเวลา ด้วยความถี่ระดับนี้ เมื่อบวกกับความต้องการเนื้อหาที่ "แปลกใหม่และน่าตื่นเต้น" จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงทางกายภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เราไม่ได้กำลังบอกว่าแพลตฟอร์มสั่งให้ครีเอเตอร์ไปตาย แต่ระบบนิเวศนี้ถูกออกแบบมาให้มอบผลตอบแทนสูงสุด (ยอดวิว ค่าโฆษณา สปอนเซอร์) ให้กับผู้ที่ยอมผลักเพดานความกล้าหาญของตัวเองไปจนสุดขอบ เมื่อรายได้ถูกผูกติดกับจำนวนการมองเห็น และการมองเห็นผูกติดกับความตื่นเต้น ความปลอดภัยจึงกลายเป็นสิ่งแรกที่ถูกนำมาแลก
***ว่างเปล่าหลังความตาย
เมื่อฮลุน โซโล่ จากไป คำถามที่ตามมาคือช่อง Facebook ของฮลุนจะเป็นอย่างไรต่อไป
หากใครเสียชีวิต บ้าน รถ และเงินในบัญชีธนาคารมักจะถูกส่งมอบให้ทายาทตามกฎหมายมรดก แต่ใน Creator Economy เงื่อนไข Terms of Service ของบริษัทเทคโนโลยีจะถือเป็นกฏหมายที่ต้องปฏิบัติตาม และแน่นอนว่าช่อง YouTube ที่มีคนตามเกือบล้านคน ไม่สามารถถูก "โอนกรรมสิทธิ์" ให้กับแม่หรือพี่ชายได้โดยอัตโนมัติ
Google บริษัทแม่ของ YouTube กำหนดให้ช่อง YouTube ฝังอยู่ภายใต้ Google Account การจัดการช่องจึงต้องอิงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีส่วนบุคคล โดย Google ระบุชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้โอนความเป็นเจ้าของบัญชี และจะไม่มอบรหัสผ่านให้ใครเด็ดขาด แม้แต่ครอบครัวสายเลือดเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ "ความปลอดภัยของข้อมูล"
ระบบ Inactive Account Manager คือเครื่องมือเดียวที่ Google มีให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องตั้งค่าไว้ล่วงหน้าขณะยังมีชีวิต โดยระบบจะตรวจสอบว่าบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด (เลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 18 เดือน) ก่อนจะแจ้งเตือนไปยัง "ผู้ติดต่อที่เชื่อถือได้" และอนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลบางส่วน หรือสั่งลบบัญชีทิ้งทั้งหมด
การตั้งค่า Inactive Account Manager ไว้ล่วงหน้าโดยเลือกแชร์ข้อมูล จะทำให้ทายาทสามารถดาวน์โหลดวิดีโอ (Content) ออกมาได้ แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในการบริหารช่องต่อ แต่หากตั้งค่าเลือกลบบัญชี ช่อง YouTube วิดีโอทั้งหมด และฐานผู้ติดตาม จะถูกลบหายไปจากระบบอย่างถาวร ส่วนกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ไว้เลย ทายาทต้องยื่นเรื่องผ่านกระบวนการ Deceased-user request process ของ Google เพื่อขอปิดบัญชีหรือขอเงินคงค้าง โดยต้องใช้เอกสารทางกฎหมาย ต้องแปลเอกสารมรณะบัตร รวมถึงต้องรอเวลาพิจารณาโดยไม่มีหลักประกันว่าจะสำเร็จ
ปัญหานี้สะท้อนภาพช่องโหว่ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรม ทรัพย์สินที่ครีเอเตอร์สร้างขึ้นมาด้วยชีวิต กลับกลายเป็นสมบัติที่ติดอยู่ในกรงทองของบิ๊กเทค ขณะเดียวกัน รายได้คงค้างใน AdSense อาจถูกระงับหากไม่มีการยืนยันตัวตนทางภาษีหรือบัญชีธนาคารหมดอายุด้วย
สำหรับฐานแฟนคลับ 2.5 ล้านคน ก็ไม่สามารถถูกส่งต่อให้ครอบครัวคนที่รักนำไปต่อยอดได้ จะมีก็เพียงแพลตฟอร์ม ที่เป็นผู้เดียวที่ยังคงถือครองข้อมูลทั้งหมดไว้
***ใครได้ประโยชน์ จากระบบสุดโหด?
เมื่อเกิดเหตุสลด แพลตฟอร์มมักแสดงความเสียใจผ่านคำแถลงการณ์ แต่ในทางโครงสร้าง แพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ครีเอเตอร์มีสถานะเป็นเพียงผู้รับงานอิสระ ไม่ใช่พนักงาน แพลตฟอร์มไม่ต้องจ่ายค่าประกันชีวิต ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการค้นหาเมื่อครีเอเตอร์สูญหาย ซึ่งในกรณีของฮลุน โซโล่ ครอบครัวและสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องประสานงานกันเอง และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มกลับดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาได้อย่างมหาศาลจากยอด Engagement หรือการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเนื้อหามีความตื่นเต้นท้าทาย ความสัมพันธ์แบบนี้คือการโอนถ่ายความเสี่ยง (Risk Shifting) จากบริษัทเทคโนโลยีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ ไปยังปัจเจกบุคคลที่ต้องแบกกล้องเดินทางคนเดียวในประเทศแปลกถิ่น
อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งที่ชัดเจนจากฝั่งผู้สนับสนุน Creator Economy ว่าไม่มีใครบังคับให้ครีเอเตอร์ต้องทำคอนเทนต์เสี่ยงภัย ทุกคนมีสิทธิ์เลือก และหลายช่องประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำอาหารอยู่ในครัว หรือรีวิวหนังสืออยู่ในห้องนอน และ ฮลุน โซโล่ เลือกเส้นทางสายแบกเป้ลุยเดี่ยวเพราะนี่คือความหลงใหลส่วนตัว โดยแพลตฟอร์มก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ฮลุนหาเลี้ยงชีพจากสิ่งที่รักได้
ไม่แน่ จากจุดเริ่มต้นคือความหลงใหล แต่เมื่อความหลงใหลนั้นถูกแปลงสภาพให้เป็น "ธุรกิจ" และธุรกิจนั้นพึ่งพาช่องทางการจัดจำหน่ายผูกขาดผ่าน YouTube, Facebook, TikTok หรือสื่อโซเชียลอื่นๆ อิสรภาพในการเลือก ก็อาจจะถูกบิดเบือนไปก็ได้
ตรงนี้อาจอ้างสถิติจาก Creator Economy Report ที่ย้ำว่า 78% ของครีเอเตอร์รู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆ เพื่อหล่อเลี้ยง Algorithm
ดังนั้น ใครที่อาจเริ่มทำคลิปเพราะอยากเล่าเรื่อง แต่คนนั้นอาจต้องทำคลิปที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ยอดวิวตก นี่คืออิสรภาพที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า "ถ้าใครหยุด คนนั้นจะหายไปจากความทรงจำของระบบ" ความกลัวนี้เองที่อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการตัดสินใจที่เสี่ยงขึ้นในที่สุด
สรุปแล้ว การจากไปของครีเอเตอร์หนุ่มไทยในดินแดนห่างไกล ไม่ควรถูกจดจำเพียงแค่เศษเสี้ยวของข่าวเศร้าในหน้าฟีด เพราะสำหรับวงการเทคโนโลยี นี่คือสัญญาณเตือนที่สะท้อนว่าสถาปัตยกรรมของ Creator Economy ที่เรากำลังบูชา มีรากฐานอยู่บนการขูดรีดทั้งอารมณ์และร่างกายอย่างที่บางคนไม่รู้ตัว
และเมื่อตลาดกำลังจะพุ่งทะยานสู่ระดับ 8 แสนล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่ปี คำถามที่เราต้องหันไปถามบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย รวมถึงผู้ออกกฎหมาย ไม่ใช่แค่เรื่องการปรับลดเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม แต่คือเราจะทนอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ใช้งานมนุษย์จนแตกสลาย และยึดริบทรัพย์สินดิจิทัลของคนนั้นไปทันทีที่หัวใจเขาหยุดเต้น ไปได้อีกนานแค่ไหน?
@hlunsolo 🇯🇴 ห้ามลงเกิน 10 นาที!! ทะเลเค็มที่สุดในโลก #เที่ยว #เที่ยวคนเดียว #deadsea ♬ original sound - ฮลุน โซโล่ ✈︎