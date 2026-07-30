สถานทูตไทยแจ้งสถานะ “ฮลุน โซโล่” ให้ญาติทราบแล้ว พร้อมประสานเรื่องเอกสาร หารือ กต.จอร์เจียเร่งสืบหาข้อเท็จจริง

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา แจ้งสถานะ “ฮลุน โซโล่” ให้ญาติทราบแล้ว พร้อมประสานเรื่องเอกสารใกล้ชิด และเตรียมหารือกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย เร่งสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมด
เมื่อเวลา 01.50 น.วันที่ 30 ก.ค.ตามเวลาในไทย เฟซบุ๊กเพจ Royal Thai Embassy, Ankara ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ได้โพสต์ข้อความว่า “ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งกรณีนายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจีย นั้น
“ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ที่กรุงทบิลิซี จอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งสถานะล่าสุดให้ญาติของนายบวรทัตฯ ทราบด้วยแล้ว และจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิด และในวันพรุ่งนี้มีกำหนดพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อประสานงานและเร่งรัดการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไป”