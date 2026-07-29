กูเกิล เริ่มเปิดให้ใช้ 'Gemini Spark' AI ทำงาน 24 ชั่วโมง ในไทย

กูเกิล (Google) ประกาศขยายบริการ "Gemini Spark" AI Agent ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Google I/O ที่ผ่านมา ให้ผู้ใช้งานในไทย ซึ่งสมัครแพ็ก Google AI Ultra ใช้งานอย่างเป็นทางการในประเทศไทยก่อน ส่วนผู้ใช้แพ็ก AI Pro ทยอยใช้ได้ในสัปดาห์ถัดไป ชูจุดเด่นเรื่องการทำงานอัตโนมัติเบื้องหลังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยจัดการงานดิจิทัลที่ซับซ้อนและกินเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นของระบบ AI จากกูเกิล โดย Gemini Spark ถูกพัฒนาขึ้นบนขุมพลังของโมเดล Gemini 3.6 Flash ทำงานผ่านระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง จุดเด่นสำคัญคือการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือในอีโคซิสเตมซ์อย่าง Google Workspace ไม่ว่าจะเป็น Gmail, Google Docs และ Google Sheets โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ด้วยการเป็น AI Agent ที่ทำงานผ่านระบบคลาวด์แบบอัตโนมัติ ทำให้ระบบสามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอดเวลาแม้ผู้ใช้จะทำการพับหน้าจอคอมพิวเตอร์พิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งปัจจุบันเริ่มเปิดให้สั่งงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ และรองรับการใช้งานบนเครื่องแมคด้วย
ทั้งนี้ ในด้านความปลอดภัยและการควบคุมข้อมูล กูเกิลเน้นย้ำว่า Gemini Spark จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใช้งานเสมอ โดยผู้ใช้สามารถเลือกเปิด/ปิดการใช้งาน หรือเลือกแอปพลิเคชันที่จะเชื่อมต่อได้ตามความสมัครใจ พร้อมกันนี้ระบบยังถูกออกแบบให้ต้องขอความยินยอม จากผู้ใช้งานก่อนเสมอในการดำเนินธุรกรรมที่มีความสำคัญสูง เช่น การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือการส่งอีเมล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
สำหรับรูปแบบการใช้งานจริง Gemini Spark รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในหลายกลุ่มเป้าหมาย อย่างกลุ่มผู้ประกอบการและมืออาชีพ สามารถสแกนอินบ็อกซ์ใน Gmail เพื่อร่างอีเมลตอบกลับลูกค้าเสนอแพ็กเกจราคาให้อัตโนมัติในรูปแบบ Draft, การวิเคราะห์อีเมล 50 ฉบับล่าสุดเพื่อสร้างสไตล์การเขียนส่วนตัวภายใต้ทักษะชื่อ ‘ghostwriter’ รวมถึงการจัดการอีเมลตอบรับ (RSVP) งานแต่งงานและจัดกลุ่มข้อจำกัดด้านอาหารออกเป็นตารางเพื่อส่งต่อให้ผู้จัดเลี้ยง
รวมถึงกลุ่มการบริหารจัดการทางการเงิน เพราะระบบสามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้ดิจิทัลย้อนหลังใน Gmail ทุกวันที่ 1 ของเดือน พร้อมแจ้งเตือนการปรับขึ้นราคาค่าบริการ หรือบริการทดลองใช้ที่กำลังจะหมดอายุ พร้อมร่างอีเมลยกเลิกบริการให้อัตโนมัติ ส่วนกลุ่มไลฟ์สไตล์และการเดินทาง สามารถดึงข้อมูลการจองเที่ยวบินหรือโรงแรมลง Google Sheet อัตโนมัติ, ค้นหากิจกรรมท้องถิ่นในวันหยุดมาลง Google Docs หรือ Google Calendar รวมถึงการเช็กสนามแข่งกีฬาผ่านแอปพลิเคชันภายนอกอย่าง PickleMe พร้อมตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนแจ้งเตือน
สำหรับ Gemini Spark จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งาน Google AI Ultra เดือนละ 3,500 บาท ในไทย ได้เข้าถึงและเริ่มใช้งานก่อน ส่วนผู้ใช้ Google AI Pro เดือนละ 750 บาท จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเพิ่มเติมในสัปดาห์ถัดไป รวมถึงการปรับปรุงให้ Spark สามารถเข้าใจเนื้อหารูปภาพใน Gmail ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา