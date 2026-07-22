เปิดราคา Samsung Galaxy Z Flip8 | Fold8 | Fold8 | Ultra ขยับขึ้น

ซัมซุง เปิดราคาจำหน่าย Samsung Galaxy Z Fold 8 ที่มากับขนาดหน้าจอใหม่ เริ่มต้นที่ 61,900 บาท ส่วน Galaxy Z Flip 8 ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 42,900 บาท และ Galaxy Z Fold 8 Ultra เริ่มต้นที่ 69,900 บาท ส่วนตัวท็อปสุดใกล้แตะแสนบาท
สำหรับราคาจำหน่ายของ Samsung Galaxy Z Flip 8 มีให้เลือก 4 สี คือ ชมพู ครีม กราไฟต์ และเขียวมิ้น (Online Exclusive) จะมากับชิป Exynos 2600 RAM 12 GB มีให้เลือก 2 ความจุคือ 256 GB ราคา 42,900 บาท และ 512 GB ราคา 50,900 บาท
ส่วน Samsung Galaxy Z Fold 8 มีสีม่วงลาเวนเดอร์ ครีม กราไฟต์ เขียวพิสตาชิโอ Online Exclusive) จะมีทั้งรุ่น RAM 12 GB ที่ได้ความจุ 256 GB เริ่มต้น 61,900 บาท 512 GB ราคา 69,900 และ RAM 12 GB ความจุ 1 TB ที่ราคา 85,900 บาท
ปิดท้ายที่ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra มีสีม่วง Violet Shadow รีม กราไฟต์ และ เขียว Green Shadow (Online Exclusive) RAM 12 ความจุ 256 GB เริ่มต้นที่ 69,900 บาท 512 GB ราคา 77,900 และ Fold 8 Ultra RAM 16 ความจุ 1 TB ราคาสูงสุดอยู่ที่ 93,900 บาท
เมื่อเทียบกับ Z Flip 7 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 40,900 บาท หรือ Z Fold 7 ที่เทียบกับ Fold 8 Ultra ในปีนี้ ราคาเริ่มต้นจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยราว 2,000 บาท แต่ในรุ่นกลาง และบน เพิ่มขึ้น 5,000 - 8,000 บาท เลยทีเดียว แน่นอนว่าเป็นผลมาจากต้นทุนชิปเก็บข้อมูลที่ราคาสูงขึ้นด้วย
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