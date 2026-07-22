ซัมซุง รุกจอพับเพิ่มใหม่ Galaxy Z มี 3 รุ่น 'Z Fold 8 - Fold 8 Ultra - Flip 8’ 

ซัมซุง (Samsung) เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ ส่งไซส์ใหม่ขยายฐานผู้ใช้เพิ่ม หลังทั่วโลกมีผู้ใช้งานมือถือจบพับแล้วกว่า 24 ล้านคน ผ่านตัวเลือก 3 รุ่นใหม่ Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 และ Galaxy Z Flip 8 ในราคาเริ่มต้น 42,900 บาท
สำหรับสมาร์ทโฟนในตระกูล Galaxy Z Series รอบนี้ มีการปรับพอร์ตโฟลิโอเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคตามพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มชัดเจน ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการทำงานและประสิทธิภาพสูงสุด (Productivity), กลุ่มที่ชื่นชอบการค้นพบสิ่งใหม่และเสพคอนเทนต์ (Discovery and Joy) และกลุ่มที่ต้องการสะท้อนตัวตนผ่านดีไซน์ (Vibe and Personality)
โดย Galaxy Z Fold 8 Ultra ยังชูนวัตกรรมบางที่สุด ถูกวางตำแหน่งให้เป็นสมาร์ทโฟนจอพับระดับท็อปสเปกทรงพลัง โดยเน้นความบางเบาเตัวเครื่องบางเพียง 4.1 มิลลิเมตร น้ำหนัก 214 กรัม เสริมความแข็งแกร่งด้วยแกนพับ Armor Flex Hinge ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้การกางหน้าจอทำได้ง่ายขึ้น
จอนอกยังคงอยู่ที่ 6.5 นิ้ว และเมื่อกางออกจะขยายเพิ่มเป็น 8 นิ้ว พร้อมปรับปรุงความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 3,000 นิต และเทคโนโลยีลดแสงสะท้อน Anti-Reflective ส่วนกล้องมากับกล้องหลักความละเอียด 200 ล้านพิกเซล เลนส์มุมกว้างพิเศษ (Ultra-wide) 50 ล้านพิกเซล และเลนส์ซูม (Telephoto) 10 ล้านพิกเซล
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ Z Fold 8 Ultra ขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy แบตเตอรี่ความจุ 5,000 mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว 45W เล่นวิดีโอต่อเนื่องได้นานสูงสุด 27 ชั่วโมง
ถัดมาไซส์ใหม่ Galaxy Z Fold 8 สัดส่วนจอใหม่ด้านนอก 5.6 นิ้ว กางออกมาเป็น 7.6 นิ้ว เบาที่สุด 201 กรัม สัดส่วนใหม่นี้ออกแบบมาตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมคอนเทนต์และโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ใช้ชิปเดียวกัน Snapdragon 8 Elite Gen 5
เพียงแต่ในรุ่นนี้ จะปรับลดกล้องลงมาเป็นกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล และเลนส์มุมกว้าง 50 ล้านพิกเซล มีฟีเจอร์อย่าง Vertical Split Screen แบ่งหน้าจอแนวตั้งได้สูงสุด 3 แอปฯ เป็นรูปแบบใหม่จากเดิมที่จะแบ่งครึ่งจอเป็นหน้าจอใหญ่ และอีกครึ่งเป็น 2 จอเล็กในขนาดเดิม
ปิดท้ายที่ Galaxy Z Flip 8 ขนาดเดิม จอนอก 4.1 นิ้ว กางออกมาได้ 6.9 นิ้ว รอบนี้ตัวเครื่องบางลงเหลือ 6.1 มม. น้ำหนัก 180 กรัม มากับกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซล และเลนส์มุมกว้าง 12 ล้านพิกเซล โดยรุ่นนี้จะใช้ชิป Exynos 2600 แทน
ฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มมามี Flip Shot ที่สามารถปรับใช้จอนอกแสดงผลเวลาถ่ายวิดีโอได้ และยังมีฟีเจอร์อย่าง My FanCam ที่มากับ One UI 9 ใช้ AI แทร็กบุคคลในวิดีโอ แล้วครอบตามที่เลือกโดยอัตโนมัติใช้งานได้กับมือถือจอพับที่เปิดตัวใหม่ทั้ง 3 รุ่น
ทั้งนี้ สมาร์ทโฟนจอพับทั้ง 3 รุ่น ได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีหน้าจอใหม่ภายใต้ชื่อ Flex Titanium ซึ่งเป็นการเพิ่มชั้น Layer วัสดุ Titanium Alloy Film ผสมกับ Titanium Plate เพื่อเพิ่มความแข็งแรง กระจายน้ำหนักแรงกดจากการพับ และช่วยลดรอยพับบนหน้าจอให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น
ส่วนสีที่วางจำหน่าย Z Fold 8 Ultra มี สีม่วงเข้ม Violet Shadow, Cream, Graphite และสีพิเศษ Green Shadow เฉพาะสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของซัมซุง Z Fold 8 มีสี Lavender, Cream, Graphite และสีพิเศษ Pistachio ปิดท้ายที่ Z Flip 8 มีสี Pink, Cream, Graphite และสีพิเศษ Mint
พร้อมกันนี้ ผู้ซื้อ Galaxy Z Series ปี 2026 จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเป็นสมาชิก Google One AI Premium ฟรี นาน 6 เดือน (มูลค่ารวม 4,500 บาท) และมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Gemini Notebook มาให้พร้อมใช้งานในเครื่องทันที
สำหรับ Samsung Galaxy Z Flip 8 ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท Galaxy Z Fold 8 ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท และ Galaxy Z Fold 8 Ultra เริ่มต้น 69,900 บาท