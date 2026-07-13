ส่องระบบกันไฟอัจฉริยะใช้ AI คาดการณ์อัคคีภัย ป้องกันเหตุร้ายก่อนลุกลาม

ภาพเพลิงลุกโชนพุ่งทะลุเพดาน ควันไฟดำทะมึนปกคลุมสถานบันเทิงยอดนิยมย่านลาดพร้าว ยังคงติดตาและสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ หนึ่งในสิ่งที่ชัดเจนของเหตุการณ์นี้คือจุดอ่อนเรื่องการขาดระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่แน่ หากมีระบบตรวจจับเพลิงไหม้อัจฉริยะที่เชื่อมต่อ IoT และ AI ภาพนี้อาจต่างออกไปก็ได้
ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่มีหน้าที่เพียงส่งเสียงเตือน หลังจากตรวจพบควันหรือความร้อนเกินค่าที่กำหนด แต่ในปี 2026 แนวคิดนี้กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่สามารถ "มองเห็น คิด วิเคราะห์ และคาดการณ์" ก่อนที่ไฟจะลุกลามได้แล้ว
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of Things (IoT) กำลังเปลี่ยนระบบเตือนภัยไฟไหม้จากอุปกรณ์ตรวจจับธรรมดา ไปสู่ Smart Fire Detection System หรือระบบตรวจจับอัคคีภัยอัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง เซนเซอร์ ภาพความร้อน สภาพอากาศ และข้อมูลอาคารแบบเรียลไทม์ เพื่อตัดสินใจว่ากำลังเกิดไฟจริงหรือเป็นเพียงไอน้ำ ฝุ่น หรือควันจากการทำอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสัญญาณเตือนผิดพลาด (False Alarm) ที่สร้างต้นทุนมหาศาลให้กับอาคารทั่วโลก ตามข้อมูลจากวารสาร International Fire & Safety Journal
***ของเดิมไม่พอ
รายงานของ International Fire & Safety Journal ระบุว่าระบบตรวจจับเพลิงแบบดั้งเดิมอาศัยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว เช่น ควันหรือความร้อน เมื่อค่าถึงระดับที่กำหนดจึงส่งสัญญาณเตือน นั่นหมายความว่าในหลายกรณี ไฟได้เริ่มลุกไหม้ไปแล้วก่อนระบบจะตอบสนอง
แต่ระบบยุคใหม่เปลี่ยนแนวคิดจาก Threshold Detection มาเป็น Context Detection โดย AI จะไม่ถามเพียงว่ามีควันหรือไม่ แต่จะติดตามว่าควันนี้เกิดจากอะไร, กำลังลอยไปทางไหน, มีเปลวไฟร่วมด้วยหรือไม่, อุณหภูมิกำลังเพิ่มขึ้นเร็วผิดปกติหรือเปล่า, มีคนอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ และเป็นเหตุการณ์ที่ควรแจ้งเตือนหรือไม่
ผลคือสามารถแจ้งเตือนได้เร็วขึ้น พร้อมลดการแจ้งเตือนผิดพลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ
AI ยังไม่ได้ดูแค่ควัน แต่กำลังเข้าใจพฤติกรรมของไฟ โดยงานวิจัยในปี 2026 พบว่ามีการเริ่มใช้ Vision Transformer, YOLOv8 และโมเดล Computer Vision รุ่นใหม่ในการตรวจจับควันและเปลวไฟจากภาพกล้องวงจรปิด
รายงานระบุว่า AI สามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะ เช่น การเคลื่อนที่ของควัน, การกะพริบของเปลวไฟ, รูปแบบการกระจายของความร้อน รวมถึงสีและความโปร่งใสของควัน ทำให้ตรวจพบไฟในระยะเริ่มต้นได้แม้ยังมีควันเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นจุดที่ระบบเดิมมักตรวจจับไม่ได้
***ไม่ต้องส่งข้อมูลขึ้น Cloud
อีกเทรนด์สำคัญของปี 2026 คือการประมวลผลระบบกันไฟอัจฉริยะบน Edge AI ที่อยู่ใกล้พื้นที่ โดยแทนที่จะส่งภาพทุกเฟรมขึ้น Cloud ให้ AI วิเคราะห์ ระบบสามารถติดตั้งโมเดล AI ไว้ในกล้องหรืออุปกรณ์ Edge ได้โดยตรง
ข้อดีคือการแจ้งเตือนได้ภายในเสี้ยววินาที สามารถลด Latency แม้อินเทอร์เน็ตล่มก็ยังทำงานได้ และลดปริมาณข้อมูลที่ต้องส่งผ่านเครือข่าย ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว เพราะภาพไม่จำเป็นต้องออกจากพื้นที่ติดตั้ง
ฝั่ง IoT ยังทำให้อาคารทั้งหลังกลายเป็นเซนเซอร์ได้ โดยระบบ Fire Detection รุ่นใหม่ไม่ได้อาศัยอุปกรณ์เพียงตัวเดียวอีกต่อไป แต่เชื่อมต่อเซนเซอร์หลายประเภทผ่าน IoT ก่อนที่ AI จะรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันสำหรับตัดสินใจ ส่งผลให้มีความแม่นยำสูงกว่าการพึ่งพาเซนเซอร์ชนิดเดียว และยังสามารถสั่งงานระบบต่าง ๆ ได้อัตโนมัติ เช่น ปิดระบบปรับอากาศ เปิดพัดลมระบายควัน ปลดล็อกประตูหนีไฟ หรือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่านมือถือทันที
อย่างไรก็ตาม แม้แหล่งบันเทิงร้านเหล้าโรงเบียร์ และดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ยุคใหม่อาจจะใช้ระบบ Smart Fire Detection Systems ที่อาศัย AI และ IoT ได้เหมือนกัน แต่เป้าหมาย ความเสี่ยง เซนเซอร์ และวิธีการตอบสนอง นั้นแตกต่างกันอย่างมาก เพราะสภาพแวดล้อมและสิ่งที่ต้องปกป้องไม่เหมือนกัน
***สถานบันเทิง-ดาต้าเซ็นเตอร์ กันไฟต่างกัน
กรณีสถานบันเทิง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ระบบตรวจจับแบบเดิมสร้าง False Alarm ได้ง่าย เพราะมีองค์ประกอบที่คล้ายเหตุเพลิงไหม้ เช่น เครื่องทำหมอก เลเซอร์และไฟเวที รวมถึงควันจากการแสดง สิ่งที่ต้องป้องกันให้ดีคือหากระบบแจ้งเตือนผิดพลาด อาจทำให้เกิดการอพยพโดยไม่จำเป็น สร้างความเสียหายทางธุรกิจ และในสถานการณ์แออัดอาจนำไปสู่ความแตกตื่นได้
AI จึงใช้ Computer Vision วิเคราะห์ภาพจากกล้องร่วมกับข้อมูลจากเซนเซอร์ควัน ความร้อน และคุณภาพอากาศ เพื่อแยกแยะว่าเป็นเอฟเฟกต์การแสดงหรือเป็นเพลิงไหม้จริง
ขณะที่กรณีดาต้าเซ็นเตอร์ AI จะต้องมองเห็น "ความผิดปกติ" ก่อนเกิดไฟ เพราะดาต้าเซ็นเตอร์มีเป้าหมายต่างออกไป โดยแม้จะมีคนอยู่ไม่มาก แต่มีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและต้องให้บริการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
สิ่งที่ระบบเฝ้าระวังในดาต้าเซ็นเตอร์ ได้แก่ GPU AI ที่ใช้พลังงานสูง, สายไฟและระบบจ่ายไฟ, UPS และแบตเตอรี่, ตู้แร็กที่มีความหนาแน่นสูง และระบบระบายความร้อน ระบบกันไฟไหม้ของดาต้าเซ็นเตอร์จะเน้นให้ AI ติดตามแนวโน้ม เช่น อุณหภูมิของแร็กเพิ่มขึ้นผิดปกติ, การใช้ไฟฟ้าพุ่งสูง, จุดร้อน (Hot Spot) จากกล้องอินฟราเรด และการสั่นสะเทือนหรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์ ซึ่งหลายครั้งระบบสามารถแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดควัน ทำให้ทีมวิศวกรเข้าแก้ไขได้ก่อนเกิดเพลิงไหม้จริง
วิธีดับเพลิงของสถานที่ 2 กลุ่มนี้จึงต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยในสถานบันเทิง เมื่อยืนยันว่าเกิดเพลิงไหม้ ระบบอาจแจ้งเตือนผู้คน, เปิดไฟส่องทางหนี, ปลดล็อกประตูหนีไฟ, สั่งหยุดระบบเสียงและการแสดง แล้วแจ้งหน่วยกู้ภัย เพื่อการปกป้องชีวิตผู้คนเป็นลำดับแรก
ขณะที่ในดาต้าเซ็นเตอร์ การฉีดน้ำอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายอย่างหนัก จึงมักใช้ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซสะอาด เช่น FM-200, Novec 1230 หรือสารทดแทนรุ่นใหม่ รวมถึงก๊าซเฉื่อย ตามการออกแบบของแต่ละศูนย์ข้อมูล เพื่อดับไฟโดยไม่ทำลายอุปกรณ์ พร้อมสั่งตัดไฟเฉพาะโซนที่มีปัญหา
สำหรับประเทศไทย ที่กำลังมีการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และศูนย์ประชุมที่รองรับผู้คนจำนวนมาก จึงมีแนวโน้มที่ Smart Fire Detection Systems จะถูกใช้งานเฉพาะทางตามประเภทอาคาร แทนการใช้ระบบเดียวกับทุกสถานที่ ให้ AI เรียนรู้พฤติกรรมปกติของแต่ละสภาพแวดล้อม เพื่อให้ตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้รวดเร็วขึ้น ลดการแจ้งเตือนผิดพลาด และตอบสนองได้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละประเภทอาคาร
สรุปแล้ว AI และ IoT จะพลิกโฉมระบบเตือนภัยไฟไหม้ สู่ระบบอัจฉริยะที่มองเห็น คิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ได้ก่อนไฟลาม เพิ่มความปลอดภัย ลดการแจ้งเตือนผิดพลาดอย่างมีนัยสำคัญแน่นอน.