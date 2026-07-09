'Huawei ICT Competition 2025–2026’ อาจารย์ไทยคว้าผู้ฝึกสอนดีเด่น

หัวเว่ย (Huawei) ประกาศความสำเร็จพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2025–2026 รอบชิงชนะเลิศระดับโลก (Global Final) ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปีนี้ทุบสถิติมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในประวัติศาสตร์โครงการ มุ่งเน้นการบ่มเพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และยกระดับทักษะปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก
การแข่งขันซึ่งเวียนมาครบรอบเป็นปีที่ 10 ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 2,000 แห่ง จาก 100 กว่าประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สมัครเข้าร่วมรวมกว่า 220,000 คน ก่อนจะเคี่ยวกรำจนเหลือสุดยอดฝีมือ 177 ทีมจาก 49 ประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในท้ายที่สุด
สำหรับผลการแข่งขัน ไฮไลต์สำคัญแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Practice Competition, Innovation Competition และ Programming Competition โดยมีทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับสูงสุด (Grand Prize) ไปครองได้ทั้งหมด 18 ทีม จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย จีน, ไนจีเรีย, สิงคโปร์, แอลจีเรีย, บราซิล, อียิปต์, เคนยา และสาธารณรัฐโดมินิกัน
นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้มอบรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการพัฒนาที่ยั่งยืนในวงการเทคโนโลยี ได้แก่:
รางวัล Women in Tech Award มอบให้แก่ 7 ทีมหญิงล้วนจากอาเซอร์ไบจาน, ไนจีเรีย, เคนยา, จีน และบาห์เรน
รางวัล Green Development Award มอบให้กับ 2 ทีมจากกานาและจีน ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
รางวัล Most Valuable Instructor Award (ผู้ฝึกสอนทรงคุณค่า) มอบให้แก่ผู้ฝึกสอนดีเด่น 16 คนจาก 9 ประเทศ ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากประเทศไทยด้วย
รางวัล ICT Competition Online Popularity Award ตกเป็นของ 6 ทีมจากอียิปต์, บราซิล, มาเลเซีย, โปแลนด์ และปากีสถาน
พร้อมให้สิทธิพิเศษ นักศึกษาจากประเทศจีนจำนวน 10 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะผู้นำทางธุรกิจรุ่นใหม่ (Huawei Future Business Leader Track)
ความสำเร็จของเวที Huawei ICT Competition 2025–2026 สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและทลายขีดจำกัดด้านการศึกษาเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ของโลกต่อไป