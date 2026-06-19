หัวเว่ย เตรียมส่ง WATCH KIDS X1 ซีรีส์ ตัวช่วยผู้ปกครองดูแลบุตร-หลาน

หัวเว่ย เตรียมเปิดตัว HUAWEI WATCH KIDS X1 ซีรีส์ สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็ก มากับฟังก์ชันความปลอดภัยขั้นสูง สื่อสารกับผู้ปกครองได้ตลอดเวลา ออกแบบมาเพื่อเป็นบัดดี้คู่ใจของเด็กยุคใหม่ และช่วยให้ผู้ปกครองอุ่นใจได้ในทุกช่วงเวลา
HUAWEI WATCH KIDS X1 Series มาพร้อมดีไซน์สไตล์ Mecha-Inspired หน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 1.82 นิ้ว ให้ความสว่างคมชัด อ่านง่าย โดยมีไฮไลท์ที่หน้าจอสามารถพลิกและหมุนได้รอบตัว 360 องศา ช่วยให้เด็กๆ หาองศาถ่ายภาพได้อย่างอิสระ
โดยในรุ่น HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro ตัวเรือนสามารถถอดแยกออกจากสายเพื่อนำไปประกอบกับเคสกล้องและสายคล้องคอ เพื่อเปลี่ยนเป็นกล้องพกพาขนาดเล็กได้ทันที โดยมาพร้อมกล้องหน้ามุมกว้างพิเศษ 110 องศา ความละเอียด 5MP และกล้องหลังความละเอียด 13MP จัดเต็มด้วยโหมดถ่ายภาพ สติกเกอร์ และฟิลเตอร์สร้างสรรค์มากมาย โดยรุ่น Pro ให้พื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง 64GB ส่วนรุ่นมาตรฐาน (X1) ให้มาที่ 32GB
หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีระบุตำแหน่งอัจฉริยะความแม่นยำสูง ที่ผสานการทำงานของระบบดาวเทียมนำทางถึง 5 ระบบ (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS) ร่วมกับ Wi-Fi และเซนเซอร์ต่างๆ ลดปัญหาจุดอับสัญญาณ ช่วยให้ระบุพิกัดของลูกน้อยได้อย่างแม่นยำทั้งในอาคารสูงและกลางแจ้ง
ผู้ปกครองสามารถติดตามพิกัดและตั้งค่าพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) เช่น บ้านหรือโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน HUAWEI FamCare โดยระบบจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อเด็กเข้าหรือออกจากพื้นที่ นอกจากนี้ยังรองรับการวิดีโอคอลคมชัดระดับ HD ที่สามารถสลับกล้องหน้า-หลังเพื่อเช็กสภาพแวดล้อมรอบตัวลูกได้แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนด้วย AI และปุ่มส่งสัญญาณ SOS ด่วนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
สมาร์ทวอทช์รุ่นนี้ยังใส่ใจสุขภาพของเด็กๆ ด้วยระบบตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และ ระบบติดตามอารมณ์ ที่จะแสดงผลเป็นไอคอนสัตว์เลี้ยงน่ารักบนหน้าหน้าปัด ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจสภาพอารมณ์ของลูกได้ดียิ่งขึ้น ตัวเครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 850mAh รองรับระบบชาร์จไว (ชาร์จเพียง 20 นาที ได้แบตเตอรี่ 50%) และพร้อมลุยทุกกิจกรรมด้วยมาตรฐานกันน้ำระดับ IPX8, IPX9 และ 2 ATM
HUAWEI WATCH KIDS X1 Series เตรียมเปิดให้สั่งซื้ออย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2569 ในราคาเริ่มต้น 6,990 บาท