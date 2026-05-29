เสียวหมี่ เขย่าตลาดมือถือ ‘Xiaomi 17T Series’ เริ่มต้นไม่ถึง 2 หมื่นบาท พร้อมขน AIoT และเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่

เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดตัวสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นใหม่ Xiaomi 17T Series ชูจุดเด่นกล้องเทเลโฟโต้ Leica 5x ครบทั้งซีรีส์ และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด "Leica Live Moment" พร้อมยกระดับไลฟ์สไตล์การเชื่อมต่ออัจฉริยะด้วยการขนทัพผลิตภัณฑ์ AIoT กลุ่มสวมใส่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดใหญ่สำหรับบ้าน (Smart Major Appliances) ภายใต้แนวคิดระบบนิเวศ "Human × Car × Home" เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยอย่างครบวงจร
Xiaomi 17T Series: พลิกโฉม T Series ด้วยดีไซน์ 2 ขนาด และกล้อง Leica Telephoto 5x การกลับมาของ T Series ในรอบนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่เสียวหมี่นำเสนอตัวเลือกตัวเครื่อง สองขนาด เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง โดย Xiaomi 17T Pro เน้นความจัดเต็มระดับไฮเอนด์ ขณะที่ Xiaomi 17T มาในขนาดกะทัดรัด เพรียวบาง จับถือคล่องตัวสำหรับการใช้งานมือเดียว
Xiaomi 17T Series ยกระดับการถ่ายภาพสู่มาตรฐานใหม่ด้วยระบบกล้องหลัง 3 ตัว นำโดยกล้องหลักความละเอียด 50MP โดยรุ่น Pro ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่พิเศษ 1/1.31 นิ้ว และรุ่นมาตรฐานใช้เซ็นเซอร์ขนาด 1/1.55 นิ้ว ทั้งคู่ใช้เลนส์ระดับโปรเทคโนโลยี Leica UltraPure Optical Design และโครงสร้างเลนส์ Leica Summilux แบบ Hybrid 1G + 6P
ครั้งแรกของซีรีส์กับกล้อง Leica Telephoto ซูม Optical 5 เท่า ติดตั้งมาให้ครบทั้งสองรุ่น มอบความละเอียด 50MP พร้อมระบบกันสั่น OIS รองรับการถ่าย Macro ระยะใกล้สุด 30 ซม. ซูมระดับ Optical-grade 10 เท่า และ AI Ultra Zoom สูงสุดถึง 120 เท่า
มากับ Leica Live Moment ฟีเจอร์ใหม่ที่ทลายขีดจำกัดภาพนิ่ง โดยจะบันทึกจังหวะการเคลื่อนไหว อารมณ์ และเรื่องราวก่อนเสี้ยววินาทีที่จะกดชัตเตอร์ รองรับครบทุกระยะเลนส์ พร้อมลายน้ำ Leica ดีไซน์ใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
การถ่ายวิดีโอระดับภาพยนตร์ บน Xiaomi 17T Pro รองรับการบันทึกวิดีโอ Cinematic ระดับ 4K 60fps และฟีเจอร์ Live Cinematography บันทึก Ultra-HD Live Moment ระดับ 4K พร้อมโหมดการซูมแบบ Freestyle
ทั้งสองรุ่นมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ความละเอียด 1.5K ความสว่างสูงสุด 3,500 nits และใช้เทคโนโลยีถนอมสายตาอัจฉริยะ Xiaomi Vision Care Xiaomi 17T Pro รองรับรีเฟรชเรทสูงสุด 144Hz ส่วน Xiaomi 17T: รีเฟรชเรท 120Hz ในดีไซน์ที่จับกระชับมือและบางเบากว่า
Xiaomi 17T Pro ทำงานบนชิป MediaTek Dimensity 9500 (3nm) แบตเตอรี่ 7,000mAh รองรับชาร์จไว 100W HyperCharge และไร้สาย 50W Wireless HyperCharge ส่วน Xiaomi 17T ใช้ชิป MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) แบตเตอรี่ความจุ 6,500mAh รองรับชาร์จไว 67W HyperCharge
เสียวหมี่ เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2569 โดย Xiaomi 17T Pro สี Deep Blue, Deep Violet, Black รุ่นความจุ 12GB + 256GB ราคา 25,999 บาท รุ่นความจุ 12GB + 512GB ราคา 27,999 บาท รับฟรี REDMI Pad 2 9.7, ประกันหน้าจอแตก 6 เดือน และประกันเครื่อง 2 ปี (รวมมูลค่า 15,500 บาท) พร้อมสิทธิ์นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 6,000 บาท
ส่วน Xiaomi 17T มีสี Violet, Opal White, Black รุ่นความจุ 12GB + 256GB ราคา 19,999 บา รุ่นความจุ 12GB + 512GB ราคา 22,999 บาท รับฟรี Xiaomi OpenWear Stereo, ประกันหน้าจอแตก 6 เดือน และประกันเครื่อง 2 ปี (รวมมูลค่า 12,900 บาท) พร้อมสิทธิ์นำเครื่องเก่ามาแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน เสียวหมี่ยังเปิดตัวอุปกรณ์ Wearables และ Hearables ใหม่ 4 รุ่น ประกอบด้วย Xiaomi Watch S5 46mm นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ดีไซน์หรู กรอบสเตนเลสสตีล หน้าจอ AMOLED 1.48 นิ้ว สว่าง 2,500 nits แบตเตอรี่อยู่ได้นาน 21 วัน มีโหมดกีฬา 150+ รูปแบบ พร้อมฟีเจอร์ใหม่อย่าง Passion Mode และระบบวัดใจตรวจจับการนอนหลับขั้นสูงร่วมกับองค์กรระดับโลก รันบน Xiaomi HyperOS 3 สี Ceramic Blue / Jungle Green ราคาพิเศษ 6,290 บาท (ปกติ 7,290.-) สี Silver / Black เหลือ 5,690 บาท (ปกติ 6,690.-)
ขณะที่ Xiaomi Smart Band 10 Pro สมาร์ทแบนด์หน้าจอใหญ่ AMOLED 1.74 นิ้ว บางเพียง 9.7 มม. แบตเตอรี่อึด 21 วัน แม่นยำด้วยโมดูล PPG รุ่นใหม่ จับมือร่วมกับ Clue แอปฯ สุขภาพสตรีระดับโลก รับสิทธิ์ Clue Plus ฟรี 3 เดือน และรองรับการเชื่อมต่อแจ้งเตือนกับ iPhone และสมาร์ทโฟน Xiaomi ได้พร้อมกันสองเครื่องราคา Ceramic Edition 2,990 บาท (ปกติ 3,990.-) สีอื่นๆ 2,490 บาท (ปกติ 3,490.-)
ส่วน Xiaomi Buds 6 หูฟังแฟลกชิปกึ่งอินเอียร์ (Semi-in-ear) เบาเพียง 4.4 กรัม ไดรเวอร์ Triple-Magnet 11 มม. ไดอะแฟรมชุบทอง 24K จูนเสียงโดย Harman Golden Ear รองรับเสียงความละเอียดสูงและระบบติดตามศีรษะ (Head Tracking) 360 องศา ระบบตัดเสียงรบกวน AI 3 ไมค์ และรองรับ Apple Find My กับ Google Find Hub เป็นครั้งแรกราคาพิเศษ 3,690 บาท (ปกติ 4,290 บาท)
REDMI Headphones Neo เฮดโฟนครอบหูสุดเท่ ไดรเวอร์ 40 มม. ไดอะแฟรมไทเทเนียม รองรับ Hi-Res Audio ตัดเสียงรบกวนได้สูงสุด 42dB แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 72 ชั่วโมง (ปิด ANC) พร้อมระบบชาร์จไว ชาร์จ 10 นาที ฟังได้ 5 ชั่วโมง ราคาพิเศษ 1,990 บาท (ปกติ 2,990 บาท)
รวมถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Mijia Air Conditioner GentleAir:เครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมแผงกระจายลม Soft Air Vane ให้ลมอ่อนโยนไม่ปะทะตัว ทำความเย็นเร็วใน 30 วินาที พร้อมโหมดประหยัดพลังงาน Mijia AI Energy Saving ราคาพิเศษรวมติดตั้ง ขนาด 9000 BTU (14,298.-) 12000 BTU (15,798.-) 18000 BTU (20,398.-) 22860 BTU (24,398.-) จากราคาปกติเริ่มต้น 20,298 - 35,398 บาท
ตู้เย็น Mijia Refrigerator Side-by-Side 635L ดีไซน์สีเทาเข้ม ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Dual Inverter มีเทคโนโลยี Ag⁺ Fresh ยับยั้งแบคทีเรียและลดกลิ่นอับ แจ้งเตือนผ่านมือถือหากปิดประตูไม่สนิท ราคาพิเศษ: 18,990 บาท (ปกติ 26,990.-) สั่งซื้อวันนี้ - 5 มิ.ย. 2569 ที่ Xiaomi Store แถมฟรี REDMI Pad 2 9.7 หรือเลือกรับราคา Early Bird พิเศษสุดบน Lazada/Shopee เริ่มต้นเพียง 14,990 บาท
Mijia Top Load Washer 13kg: เครื่องซักผ้าฝาบนความจุ 13 กิโลกรัม ดีไซน์มินิมอลสีขาวโค้งมน ชูระบบกระแสน้ำ Triple Water Flow กำจัดไรฝุ่นได้ 100% เหมาะสำหรับผิวบอบบาง มีระบบ AI Laundry Manager ช่วยแนะนำโปรแกรมซัก ราคาพิเศษ: 9,490 บาท (ปกติ 13,990.-) รับฟรี REDMI Pad 2 9.7 ที่ Xiaomi Store หรือราคาพรีออเดอร์บน Lazada/Shopee เริ่มต้นเพียง 5,517 บาท
Mijia Front Load Washer Dryer 9kg (เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า): ฟังก์ชันอัจฉริยะแบบ 2-in-1 ซักและอบในเครื่องเดียว ถังซักขนาดใหญ่ 525 มม. ซักระบบไอน้ำกำจัดแบคทีเรียได้ 99.99% มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ BLDC ทำงานเงียบและทนทาน แผงควบคุมระบบสัมผัสสีสันสดใส ราคาพิเศษ: 12,990 บาท (ปกติ 18,990.-) รับฟรี REDMI Pad 2 9.7 ที่ Xiaomi Store หรือรับสิทธิ์ราคาพิเศษช่วงพรีออเดอร์บน Lazada/Shopee
Mijia Front Load Washer 9kg (เครื่องซักผ้าฝาหน้า): เครื่องซักผ้าฝาหน้าถังซักขนาดใหญ่ 525 มม. ความจุ 9 กิโลกรัม มาพร้อมระบบซักไอน้ำฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.99% และมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ BLDC ประหยัดพลังงาน ควบคุมสั่งงานอัจฉริยะผ่านแอปฯ ราคาพิเศษ: 10,990 บาท (ปกติ 16,990.-) รับฟรี REDMI Pad 2 9.7 ที่ Xiaomi Store หรือรับราคาพิเศษบน Lazada/Shopee ถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้