Xiaomi ไตรมาส 1 รายได้เฉียดแสนล้านหยวน กลยุทธ์พรีเมียมดันกำไร-ธุรกิจ EV โต

เสียวหมี่ คอร์เปอเรชัน (Xiaomi) ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 กวาดรายได้รวมทะลุ 99.1 พันล้านหยวน (ประมาณ 4.95 แสนล้านบาท) พร้อมกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วแตะ 6.1 พันล้านหยวน โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากกลยุทธ์ระบบนิเวศอัจฉริยะ “Human x Car x Home” ที่ทำผลงานได้ท็อปฟอร์มในทุกกลุ่มธุรกิจ
ส่วนที่น่าสนใจคือกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจหลักอย่าง สมาร์ทโฟน และ AIoT เติบโตกระฉูดเกือบ 200% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงความยืดหยุ่นและการฟื้นตัวทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ในไตรมาสแรกของปีนี้ กลุ่มธุรกิจสมาร์ทโฟนสร้างรายรับให้บริษัทสูงถึง 44.3 พันล้านหยวน มียอดจัดส่งรวมทั่วโลก 33.8 ล้านเครื่อง ส่งผลให้เสียวหมี่ยังคงรักษาตำแหน่งท็อป 3 แบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลกติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 23 (อ้างอิงข้อมูลจาก Omdia)
ความสำเร็จในไตรมาสนี้มาจากกลยุทธ์การขยับสู่ตลาดระดับบน โดยราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนเสียวหมี่ทั่วโลกขยับเพิ่มขึ้น 8.2% (YoY) ทุบสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1,310 หยวน ซึ่งในจีนแผ่นดินใหญ่ ยอดขายส่วนนี้มาจากสมาร์ทโฟนกลุ่มพรีเมียมในกลุ่มราคา 3,000 หยวนขึ้นไป สูงถึง 23.5% ของยอดขายทั้งหมด
ด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และนวัตกรรมใหม่ มีรายรับเพิ่มขึ้น 6.9% (YoY) แตะระดับ 19.9 พันล้านหยวน มียอดส่งมอบรถยนต์รวม 80,856 คันในไตรมาสเดียว โดยเฉพาะ New-Generation Xiaomi SU7 ที่เปิดตัวไปเมื่อมีนาคม 2569 ทำยอดคำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันทะลุ 80,000 คันอย่างรวดเร็ว ส่วนซีรีส์ SUV อย่าง Xiaomi YU7 ก็มียอดส่งมอบสะสมสูงถึง 232,000 คัน ภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนหลังเปิดตัว
นอกจากนี้ เสียวหมี่ยังได้สร้างประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์จีน โดยส่งรถ SUV สายพันธุ์สปอร์ต Xiaomi YU7 GT ไปทุบสถิติเวลาต่อรอบเร็วที่สุดในหมวดหมู่รถ SUV บนสนามระดับตำนานอย่าง Nürburgring Nordschleife ประเทศเยอรมนี ด้วยเวลา 7 นาที 22.755 วินาที ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกในเซกเมนต์นี้ทันที
กลุ่มธุรกิจ IoT และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ทำรายได้ไป 24.7 พันล้านหยวน โดยรายได้จากตลาดต่างประเทศโตทุบสถิติด้วยเลขสองหลัก จากความต้องการแท็บเล็ตและอุปกรณ์สวมใส่ที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน เสียวหมี่มียอดจัดส่งแท็บเล็ตติดอันดับท็อป 5 ของโลก และหูฟังไร้สาย ครองอันดับ 2 ของโลก
ภาพรวมของแพลตฟอร์ม AIoT มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไม่รวมสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ พุ่งสูงถึง 1,118.7 ล้านอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 18.5% (YoY) ขณะที่ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทำรายได้ที่ 9.5 พันล้านหยวน คว้าอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 76.1%
เสียวหมี่ยังเดินหน้าลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสนี้ใช้งบวิจัยและพัฒนา (R&D) เพิ่มขึ้น 33.4% อยู่ที่ 9.0 พันล้านหยวน พร้อมทีมบุคลากร R&D กว่า 26,048 คน พร้อมกันนี้ยังประกาศแผนทุ่มเงินลงทุนด้าน AI อีกอย่างน้อย 16 พันล้านหยวนภายในปีนี้ และตั้งเป้าลงทุนรวมทะลุ 60 พันล้านหยวนในอีก 3 ปีข้างหน้า
นอกจากความสำเร็จด้านโมเดล AI โอเพ่นซอร์สอย่าง Xiaomi MiMo-V2.5 Series แล้ว เสียวหมี่ยังขยับเข้าสู่ยุค Physical AI ด้วยการส่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) เข้าไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV Factory) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ