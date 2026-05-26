ทีวีดิจิทัลจ่อฟ้องศาล ถ้า 'กสทช.' ไม่เคลียร์ Roadmap ภายใน 30 มิ.ย.69

ทีวีดิจิทัลจ่อฟ้องศาล หาก กสทช. ยังไม่เคลียร์ Roadmap หลังใบอนุญาตหมดปี 2572 ภายใน 30 มิ.ย.69 ชี้ความล่าช้าทำอุตสาหกรรมเสียหาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ค.69 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ เข้ายื่นหนังสือต่อ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เพื่อขอให้ กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเร่งออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ (Roadmap) ทีวีดิจิทัล ภายหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตในปี 2572
นายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสมาคมและผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ได้เสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรียกร้องให้บรรจุวาระการพิจารณาแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์เข้าสู่ที่ประชุม กสทช. หลายครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการหรือประกาศแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนธุรกิจและการลงทุนระยะยาวได้
นายเดียว กล่าวว่า ความล่าช้าดังกล่าวเริ่มสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมแล้ว โดยผู้ประกอบการแต่ละรายได้รับผลกระทบแตกต่างกันไป ดังนั้น สมาคมจึงขอให้ กสทช. แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่ 30 มิ.ย.69 เนื่องจากหากปล่อยให้กระบวนการล่าช้าออกไป ความเสียหายต่อภาคเอกชนจะยิ่งเพิ่มขึ้น และหากพ้นกรอบเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่มีความคืบหน้า ผู้ประกอบการแต่ละรายอาจพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมาย รวมถึงการฟ้องร้องต่อศาล โดยให้แต่ละรายเป็นผู้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ สมาคมเห็นว่า ช่วงเวลาไม่ถึง 3 ปีก่อนสิ้นสุดอายุใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย เนื่องจากโทรทัศน์ยังเป็นสื่อระดับชาติที่มีบทบาทต่อระบบสื่อสารมวลชนและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน หากไม่มี Roadmap ที่ชัดเจนหลังปี 2572 อาจกระทบทั้งทิศทางการแข่งขัน การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารโครงข่าย และสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงบริการฟรีทีวี
สำหรับข้อเสนอหลักที่สมาคมยื่นต่อ กสทช. คือ การเร่งจัดทำและประกาศแผนแม่บทและแผนที่นำทางกิจการโทรทัศน์ภายหลังปี 2572 โดยต้องครอบคลุมรูปแบบการอนุญาตประกอบกิจการหลังสิ้นสุดใบอนุญาตเดิม โครงสร้างการให้บริการโทรทัศน์ในทุกแพลตฟอร์ม หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการฟรีทีวี รวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ สมาคมยังเสนอให้ กสทช. วางแนวทางกำกับดูแลบริการ OTT (Over-The-Top) และแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีมาตรฐานและภาระต้นทุนที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลยังอยู่ภายใต้ต้นทุนและกติกาการกำกับดูแลหลายด้าน จึงจำเป็นต้องมีกรอบกำกับดูแลที่เหมาะสม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงกติกาและต้นทุนระหว่างผู้เล่นในตลาดสื่อ
อย่างไรก็ตาม หากภายในกรอบเวลาที่เสนอไว้ยังไม่มีความคืบหน้า สมาคมและผู้ประกอบการอาจดำเนินการตามสิทธิทางกฎหมายต่อไป เพื่อผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงสร้างหลักประกันเชิงนโยบายให้กับอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลในระยะยาว ท่ามกลางการแข่งขันจากเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบสื่อไทย