โจว ฉุนเฟย คือใคร? รู้จักอดีตสาวฉันทนา ผู้นั่งข้างทิม คุก - อีลอน มัสก์ ในงานเลี้ยงซัมมิตทรัมป์-สี ที่จีน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ณ งานเลี้ยงรัฐบาลใหญ่ในมหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ชาวโลกได้เห็น "โจว ฉุนเฟย" (Zhou Qunfei) ประธานบริษัท Lens Technology ได้รับตำแหน่งที่นั่งที่บางคนอาจอิจฉา โดยนั่งตรงกลางระหว่างทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิล และอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งเทสลา สองลูกค้าสำคัญที่สุดของเธอ
การจัดที่นั่งนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของโจว ฉุนเฟยในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลก และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบริษัท Lens Technology กับยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอเมริกัน
บริษัท Lens Technology หรือชื่อจีนว่า "หลานซือเคอจี้" (蓝思科技) เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เชี่ยวชาญด้านกระจกหน้าจอ (cover glass), ชิ้นส่วนโครงสร้าง, โมดูลฟังก์ชัน และการประกอบเครื่องสมบูรณ์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์อัจฉริยะ จากการก่อตั้งในปี 1993 ที่โจว ฉุนเฟยปักหลักในเซินเจิ้นด้วยฐานะโรงงานผลิตกระจกหน้าปัดสำหรับนาฬิกา จุดเปลี่ยนของบริษัทคือปี 2003 ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Lens Technology และหันมาผลิตกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์มือถือ เริ่มจาก Motorola Razr V3 จนต่อมาได้รับออเดอร์ใหญ่จาก Apple, Samsung และ Huawei
บริษัท Lens Technology นั้นมีสำนักงานใหญ่ที่ฉางซา มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโจว หลังจากที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2015 ในตลาด GEM ของเซินเจิ้น และปี 2025 ได้เข้าตลาดหลักฮ่องกง บริษัทยังคงเป็นผู้ผลิตกระจกหน้าจอสัมผัสรายใหญ่ของโลก ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งกระจกหน้าหลังสำหรับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป ที่เน้นความแข็งแรง บาง เบา กันรอย และกันลายนิ้วมือ โดยมีการใช้ชิ้นส่วนวัสดุอื่น เช่น Sapphire, เซรามิก, โลหะ ทั้งสแตนเลส, อะลูมิเนียม, และไทเทเนียม
นอกจากนี้ บริษัทยังเชี่ยวชาญโมดูลทัชสกรีน, ลายนิ้วมือ, กล้อง, เสียง และชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น กระจกหน้าจอรถ, แผงหน้าปัด, กระจกหลังคา ซึ่งล่าสุด บริษัทมุ่งขยายสู่อุปกรณ์อัจฉริยะทั้ง AI devices และ smart wearables
ปัจจุบัน ลูกค้าหลักของ Lens Technology คือ Apple โดยเป็นแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ยังมี Samsung, Huawei, Tesla, BYD และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ โดยข้อมูลล่าสุดปี 2026 พบว่า Lens Technology มีพนักงานมากกว่า 100,000–140,000 คน มีโรงงานหลายสิบแห่งในจีน (หูหนาน, กวางตุ้ง ฯลฯ) และต่างประเทศ (เวียดนาม, ไทย) รวมรายได้ราว 70,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 350,000 ล้านบาทต่อปี และเมื่อโจว ฉุนเฟย ถือหุ้นใหญ่ ราว 60% เธอจึงเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีหญิงที่รวยที่สุดของจีน
***จากเด็กชนบทสู่ “ราชินีกระจกหน้าจอ”
ก่อนจะมาถึงวันนี้ หนูน้อยโจว ฉุนเฟย เกิดในปี ค.ศ.1970 ที่เซียงเซียง มณฑลหูหนาน เป็นน้องคนสุดท้องในพี่น้องจำนวน 3 คน ของครอบครัวชาวจีนที่พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพด้วยการสานตะกร้าไม้ไผ่ ทำเก้าอี้ และซ่อมจักรยาน โดยพ่อซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึกนั้นทั้งตาบอด และนิ้วขาดจากอุบัติเหตุในโรงงานในช่วงทศวรรษที่ 1960 ต่อมาโจวในวัยเพียง 5 ขวบ ก็ต้องสูญเสียแม่ไปตลอดกาล
โจวเคยเล่าถึงชีวิตเวลานั้นว่าทุกวันจะต้องคิดว่าข้าวมื้อถัดไปจะหาได้จากที่ไหน และจะได้มันมาอย่างไร โจวในวัยเด็กช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ แต่ก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือ และด้วยความเฉลียวฉลาดของเธอทำให้ในบรรดาพี่น้องสามคนเธอเป็นคนเดียวที่มีโอกาสได้เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ในปี 1987 เมื่ออายุ 17 ปี โจวเดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้ง (กวางโจวและเซินเจิ้น) ในฐานะแรงงานอพยพ โดยทำงานในโรงงานผลิตแว่นตาและชิ้นส่วนนาฬิกา ด้วยเงินเดือนเพียง 180 หยวน (ราว 900 บาท) นอกจากนี้ยังเคยทำงานเป็นยามรักษาความปลอดภัยและทำงานโรงงาน 6 วันต่อสัปดาห์ แต่สิ่งที่ทำให้โจวแตกต่างคือ “การเรียนรู้ไม่หยุดหย่อน” และศึกษาวิธีการผลิตกระจกด้วยตนเองในเวลาว่าง อ่านคู่มือและทดลองทำจนเชี่ยวชาญ
ปี 1993 เมื่ออายุ 22 ปี ด้วยเงินทุนเพียง 20,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 80,000 บาทในยุคนั้น) ที่สะสมจากการทำงาน โจวลาออกจากงานและเริ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนกระจกนาฬิกากับญาติในอพาร์ตเมนต์เล็กๆ ในเซินเจิ้น ธุรกิจเริ่มต้นจากห้องเช่าเล็กๆ แต่ทุ่มเททั้งกายและใจ
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2003 เมื่อ Motorola สั่งกระจกหน้าจอสำหรับโทรศัพท์รุ่น Razr V3 ในยุคที่อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนจากพลาสติกเป็นกระจก โจวรีบตอบรับและก่อตั้ง Lens Technology (ตั้งชื่อเพื่อให้ลูกค้าค้นหาง่ายทางออนไลน์) บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับออเดอร์จาก HTC, Nokia, Samsung และต่อมาคือ Apple
*** Lens Technology ยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีใครมองข้าม
โจวถือหุ้นส่วนใหญ่เกิน 60% ของบริษัท ทำให้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิราว 16-17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลล่าสุดปี 2026) โดยเคยครองตำแหน่งผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลกที่สร้างตัวเอง (self-made) และยังคงเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่รวยที่สุดของจีนและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
โจวแต่งงานกับเจิ้ง จวิ้นหลง (Zheng Junlong) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจและผู้ถือหุ้นร่วม ครอบครัวอาศัยอยู่ในฮ่องกง โดยปรัชญาชีวิตที่ยึดมั่นคือ "ไม่ยอมแพ้คือกุญแจ” ซึ่งโจวเคยเผยกับสื่อว่า ความสำเร็จมาจาก “การปฏิเสธความพ่ายแพ้” และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแม้จะเป็นมหาเศรษฐี โจวก็ยังคงลงมือปฏิบัติเองในโรงงานเพื่อเข้าใจกระบวนการผลิต และได้ผลักดันบริษัทให้พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบผลิตอัจฉริยะตั้งแต่ปี 2016
นอกจากธุรกิจ โจวยังมีบทบาทในสังคมจีน โดยเป็นสมาชิกคณะกรรมการประชุมที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ (CPPCC) และรองประธานสหพันธ์การกุศลมณฑลหูหนาน
การได้นั่งระหว่างทิม คุก และอีลอน มัสก์ ในงานเลี้ยงรัฐบาลครั้งนี้ นั้นสื่อถึงทั้งเกียรติยศส่วนตัวของโจว และพลังของผู้ประกอบการจีนในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยเฉพาะในยุคที่ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ มีทั้งความร่วมมือและความท้าทาย
ที่สุดแล้ว เรื่องราวของโจว ฉุนเฟย ถือเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสตรีจีนและแรงงานอพยพ ว่าด้วยความพยายาม การเรียนรู้ และวิสัยทัศน์ อดีตสาวฉันทนาก็สามารถเปลี่ยนชีวิตจากพื้นโรงงาน สู่โต๊ะอาหารกับผู้นำธุรกิจโลกได้จริง.
这次美国访华晚宴坐在马斯克和库克中间C位最亮眼的，是蓝思科技创始人周群飞，从农村打工妹到中国女首富，完全没有任何背景全靠自己白手起家。她出生在湖南的一个小村庄，5岁时母亲去世，父亲也因工伤残疾双目失明，家徒四壁，16岁交不起学费被迫辍学去广东打工，在一家工厂流水线打磨玻璃，白天干活，… pic.twitter.com/20mcpBmUsx— 陈剑Jason (@jason_chen998) May 15, 2026