HUAWEI เลือกไทยเปิดตัว สมาร์ทวอทช์-มือถือใหม่ ที่แรกในโลก

หัวเว่ย เลือกประเทศไทยเป็นเวทีจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลก ในงาน “Now Is Your Spark: HUAWEI Innovative Product Launch 2026” ยกสมาร์ทดีไวซ์ นำโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธง ทั้งสมาร์ทวอทช์ซีรีส์ใหม่ แท็บเล็ตระดับโปร และสมาร์ทโฟนสเปกแรง ย้ำความเป็นผู้นำด้านอีโคซิสเต็มอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
หัวเว่ยได้เผยโฉมไฮไลต์สำคัญที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน เริ่มต้นที่ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable) กับ HUAWEI WATCH FIT 5 Series สมาร์ทวอทช์ที่ชูจุดเด่นด้านดีไซน์ให้เป็น “Everyday Fashion Accessory” มาพร้อมหน้าจอที่ให้ความสว่างสูงสุดทะลุ 3,000 Nits (ในรุ่น Pro) ครอบทับด้วยกระจก Sapphire Glass อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ด้านสุขภาพระดับโปร ทั้งการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), แจ้งเตือนภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (PWAP) และระบบติดตามการนอนหลับ TruSense
นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยด้วยการรองรับแอปพลิเคชัน 7-Eleven บนข้อมือเพื่อสแกนจ่ายเงินได้ทันที พร้อมแบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานถึง 10 วัน ทั้งนี้ คาว่าราาจำหน่ายของ HUAWAI Watch Fit 5 Pro จะวางจำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Watch Fit 4 Pro ที่ 7,490 บาท และ ส่วน Watch Fit 5 คาดว่าราคาใกล้เคียงกับ Watch Fit 4 ที่ 4,490 บาท
พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว HUAWEI WATCH ULTIMATE Spring Edition สมาร์ทวอทช์ระดับไฮเอนด์รุ่นแรกของค่ายที่ประดับด้วยเพชรแท้คัดพิเศษ 99 เม็ด ออกแบบโดย Francesca Amfitheatrof ดีไซเนอร์ระดับโลก ตัวเรือนรองรับการโทรผ่าน eSIM ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งสมาร์ทโฟน และสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้อย่างสมบูรณ์
ในส่วนของอุปกรณ์เพื่อการทำงาน หัวเว่ยได้นำเสนอ HUAWEI MatePad Pro Max แท็บเล็ตเรือธงที่มุ่งเป้าปฏิวัติการทำงานแบบมืออาชีพ ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยความบางเพียง 4.75 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 511 กรัม มาพร้อมหน้าจอ PaperMatte ความละเอียด 3K มอบประสบการณ์การใช้งานระดับพีซีด้วยแอปพลิเคชัน PC-level WPS และนวัตกรรมคีย์บอร์ดใหม่ Huawei Glide รวมถึงฟีเจอร์เด่นอย่างการรองรับการชาร์จไร้สายให้อุปกรณ์อื่น (Reverse Charging) ด้วยกำลังไฟสูงถึง 40W ซึ่งตอบโจทย์ทั้งสายออฟฟิศและคอนเทนต์ครีเอเตอร์
สำหรับตลาดสมาร์ทโฟน มีการเปิดตัว HUAWEI nova 15 Max สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เจาะกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์ "Max Your Fun" โดดเด่นด้วยกล้อง Ultra-Clear ความละเอียด 50MP เซ็นเซอร์ RYYB ที่มีฟีเจอร์ AI Best Expression ช่วยประมวลผลรอยยิ้มและอารมณ์ในภาพ หน้าจอ OLED 120Hz ดีไซน์ขอบจอบางเฉียบ และให้แบตเตอรี่ความจุขนาดมหาศาลถึง 8,500mAh ที่รองรับการใช้งานข้ามวัน นอกจากนี้ยังชูจุดเด่นด้านความทนทานด้วยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP65 และการรับรองการกันกระแทกระดับ 5 ดาวจาก SGS
หัวเว่ยยังได้นำผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในช่วงต้นปี 2026 มาจัดแสดงร่วมด้วย เช่น HUAWEI FreeClip 2, HUAWEI WATCH GT Runner 2 และสมาร์ทโฟนรุ่นท็อป HUAWEI Mate 80 Pro พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตรียมทำตลาดรุ่นใหม่อย่าง HUAWEI Mate X7, HUAWEI Pura 80 Ultra และสมาร์ทวอทช์สำหรับเด็ก HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro ในเร็วๆ นี้อีกด้วย
ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงกับสุดยอดนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ได้ที่งาน Pop-up Event สุดเอ็กซ์คลูซีฟ บริเวณลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2569 โดยภายในงานจะมีทั้งโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟ นิทรรศการภาพถ่าย HUAWEI XMAGE Awards คลาสเรียนพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ