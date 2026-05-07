Radian Arc - Blacknut - TrueID เปิดตัว Android Cloud Gaming ภายใต้แบรนด์ “TrueID Game hub”

Radian Arc บริษัทในเครือ Submer Group ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ TrueID ภายใต้ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย และ Blacknut แพลตฟอร์มคลาวด์เกมมิ่งชั้นนำระดับโลก เพื่อเปิดตัวบริการคลาวด์เกมมิ่งบนระบบปฏิบัติการ Android ทั่วประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ TrueID Game hub
บริการดังกล่าวจะช่วยให้สมาชิก TrueID หลายล้านรายสามารถสตรีมและเล่นเกม Android ระดับพรีเมียมที่หลากหลายได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนและกล่องรับสัญญาณ (Set-Top-Boxes) โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เกมราคาแพงหรือเสียเวลาดาวน์โหลด
ด้วยประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์ม GPU Edge ของ Radian Arc บริการนี้พร้อมมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพระดับคอนโซลผ่านโครงสร้างพื้นฐาน GPU ซึ่งช่วยให้การเล่นเกมมีความหน่วงต่ำ (Low-latency) และได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนระบบนิเวศ 5G ของประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Blacknut รับหน้าที่จัดสรรคลังรายชื่อเกมระดับพรีเมียมที่พร้อมให้เข้าถึงได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์
“ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สร้างเครือข่าย 5G ที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวมาใช้งานในรูปแบบที่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคโดยตรง” เดวิด คุก David Cook, Co-CEO Radian Arc. กล่าว “การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน GPU Edge ของ Radian Arc ไว้ภายใน True IDC พร้อมผสานเข้ากับคลังเกมของ Blacknut ทำให้เราสามารถนำประสบการณ์การเล่นเกม Android ระดับพรีเมียมมาสู่ผู้ใช้งานชาวไทยหลายล้านคนบนอุปกรณ์ที่พวกเขามีอยู่แล้วได้”
“ที่ Blacknut เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ TrueID ภายใต้ ทรู คอร์ปอเรชั่น และ Radian Arc เพื่อขยายฐานบริการคลาวด์เกมมิ่งบน Android มาสู่ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ” โอลิวิเยร์ อาวาโร Olivier Avaro, CEO of Blacknut. กล่าว “ประเทศไทยมีชุมชนเกมเมอร์ที่มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือนี้ช่วยให้เราสามารถส่งมอบคลังเกม Android ระดับพรีเมียมถึงมือผู้เล่นใหม่หลายล้านคนได้บนทุกอุปกรณ์ในทันที”
“ตลาดเกมในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว สมาชิกของเราต่างคาดหวังประสบการณ์ดิจิทัลระดับโลก เรากำลังสร้างสรรค์บริการความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังผ่านเครือข่าย True5G ที่เข้าถึงได้ง่าย ราคาประหยัด และเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบัน”
“เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ เราตั้งใจส่งมอบความสุขแบบไร้รอยต่อผ่านดีลสุดฮอต ‘ซื้อ 1 แถม 1’ ให้เกมเมอร์ชาวไทยได้สัมผัสคลาวด์เกมมิ่งระดับพรีเมียมในราคาสุดคุ้ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ความร่วมมือกันครั้งนี้คือการนำสุดยอดประสบการณ์เกมระดับโลกมาไว้บนเครือข่ายที่ดีที่สุดของไทย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่โดนใจและตอบสนองความต้องการของเหล่าเกมเมอร์ได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน” คุณภัทรเสฏฐ หนุนภักดี Senior Leader, Video Tribe, Digital Media จาก True Digital Group กล่าว