Nothing จองตัว ‘MILLI’ นั่ง Brand Ambassador หลังยอดขาย Phone (4a) Pro ทะลุ 8.5 เท่า

ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะได้เห็นแบรนด์สมาร์ตโฟนจัดขบวนแห่ขันหมากอย่างจริงจัง แต่นั่นแหละคือ Nothing แบรนด์เทคโนโลยีดีไซน์จัดจ้านจากลอนดอน ที่ชอบทำอะไรแบบคาดไม่ถึงให้เห็นอยู่ตลอด และไม่เคยสนใจจะเล่นตามกติกาที่คนอื่นวางไว้ให้ตั้งแต่ต้น เพราะถ้าจะทำอะไร Nothing ต้องทำให้คนหยุดดู หยุดคิด และจำได้ไม่รู้ลืม หลังจากที่ตามจีบ MILLI ด้วยกลอนสุดปั่นหวานซึ้ง อย่างกลอน "ขอหมั้น" ความอยากรู้อยากเห็นของแฟน ๆ ก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุด Nothing Thailand พร้อมเดินหน้าเกมรุกอย่างจริงจัง ด้วยการจัด "พิธีหมั้น" แบบเต็มรูปแบบ พร้อมขบวนแห่ขันหมากที่ไม่ได้มาเล่นๆ แต่คือการประกาศความตั้งใจอย่างจริงจังและจริงใจ ว่า MILLI จะต้องเป็น Brand Ambassador คนไทยคนแรกของ Nothing Thailand อย่างเป็นทางการ และนี่คือวิธีที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนในวงการ
เมื่อพิธีหมั้นแบบไทย เจอกับแบรนด์สุดแหวกที่ไม่ยอมทำตามสูตร
Nothing Thailand เลือกหยิบพิธีที่คุ้นเคยนี้มาตีความใหม่ในแบบที่กล้าและร่วมสมัยกว่าเดิม โดยไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยไปแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม กลับยิ่งทำให้มันมีชีวิต มีสีสัน และมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ ขบวนแห่ขันหมากที่ถูกนำมาปรับให้ร่วมสมัย และออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อบอกว่า "เราจริงจัง แบบที่เราก็ยังเป็นตัวเอง" และนั่นคือสิ่งที่ทำให้งานนี้ไม่ธรรมดา เพราะมีการผสมผสาน ความสนุกเข้ากับการตีความหมายในรูปแบบใหม่ และความเป็น
แบรนด์เทคฯ เข้ากับความเป็นไทยได้อย่างที่ไม่รู้สึกฝืนแม้แต่นิดเดียว ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์แบรนด์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เป็นทั้งงานพิธี เป็นทั้งงานเฉลิมฉลอง และเป็นทั้งการประกาศจองตัว MILLI ไว้อย่างชัดเจน
ทำไม Brand Ambassador ครั้งนี้ถึงเป็น MILLI
ทุกอย่างเริ่มต้นจากงานเปิดตัว Phone (4a) Series และ Headphone (a) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นจุดที่ MILLI และ Nothing ได้เจอกันครั้งแรก และออร่าของ MILLI ดันสะดุดตาแบรนด์เข้าอย่างจัง โดยในงานพิธีสู่ขอ Brand Ambassador วันนี้ นายพลภัทร สายบัวทอง ผู้อำนวยการประจำ Nothing แห่งประเทศไทย เผยเหตุผลถึงที่มาที่ไปของงานนี้ ว่า Nothing Thailand สนใจ MILLI มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เรากล้าที่จะเดินหน้าจองตัวน้องนวยมาเป็น Brand Ambassador เพราะหลังเปิดขาย Phone (4a) Series และ Headphone (a) ไปเมื่อไม่นานมานี้เราสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้าจนสามารถเก็บเงินมาสู่ขอ MILLI ได้สำเร็จ และแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว แต่ MILLI คือคนที่ไม่เคยหยุดเป็นตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก และกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นยังลังเล ซึ่งนั่นคือสิ่งเดียวกันกับที่ Nothing ยืนหยัดมาตลอดตั้งแต่วันแรก และในปีนี้ Nothing Thailand พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าจองตัวน้องนวย การจับมือครั้งนี้จึงถือเป็นการรวมกันของสองพลังที่พูดภาษาเดียวกัน นั้นคือภาษาของคนที่กล้าจะแตกต่าง แน่นอนว่าสิ่งนี้จึงทำให้ Nothing แห่ขันหมากมาสู่ขอ “จองตัว MILLI มาเป็น Brand Ambassador คนแรกของ Nothing Thailand”
เสียงโห่ฮิ้วในขบวนพร้อมมุกจีบที่ใครๆ ก็ต้องละลาย
บรรยากาศในงานสู่ขอเป็นไปอย่างครึกครักและชวนลุ้น Nothing Thailand เล่นเกมแหวกแนว ขนกองทับ Gen Z พร้อมพานขันหมากสุดแปลกตา มุ่งหน้าสู่ตึก YUPP พร้อมร้อง โห่ฮิ้ว ตามหาว่าที่ Brand Ambassador จนเจ้าตัวอย่าง MILLI และ นายสักกพิช มากคุณ หรือพี่ต้า, นายศวิชญ์ สุวรรณกุล หรือพี่โจ้ Co-founder, YUPP Entertainment ต้องออกมาชะโงกหน้าดู พร้อมอุทานว่า “เฮ้ย Nothing นี่มัน Phone (4a) Series และ Headphone (a) นี่หว่า” ในด้านของประตูเงินประตูทองก็ไม่ธรรมดา เพราะ Nothing Thailand ทำการบ้านมาอย่างดี เปิดเกมจีบด้วยของชอบต่างๆ ของน้องนวย อย่างข้าวเหนียวมะม่วง ชุดนักมวย และไมค์โครโฟน พร้อมบอกว่าจะเป็นคู่ซ้อมชั้นดีให้กับน้องนวย โดยสิ่งที่ปั่นที่สุดก็คงจะเป็นการหอบถังน้ำมันขนาดมหึมามาตั้งไว้ที่หน้าตึก YUPP Entertainment เพื่อบอกเป็นนัยๆ ว่าพี่มั่นคงและมั่งคั่ง ดูได้จากราคาน้ำมันในตอนนี้ ทำให้เรียกเสียงเชียร์จากแขกในงานรวมถึงผู้ใหญ่ฝั่ง YUPP Entertainment ได้อย่างล้นหลาม แต่สิ่งที่ทำให้น้องนวยของเราและผู้ใหญ่รับไว้พิจารณา ก็คือไม้ตายอย่างการขนผลิตภัณฑ์สุดคูลของ Nothing อย่าง Phone (4a) Pro, Phone (4a), Heaadphone (a) และอื่นๆ อีกมากมายมาให้แบบเรียกได้ว่า “สายเปย์ตัวจริง”
จากการประกาศบอกรักด้วยกลอน สู่พิธีหมั้นจองตัว ต่อจากนี้เหลือเพียงการลุ้นว่า Nothing Thailand และ MILLI จะตกลงปลงใจลงเรือลำเดียวกันหรือไม่ หากทั้งคู่ร่วมมือสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ให้กล้าที่จะแสดงออกในแบบที่เป็นตัวเองมากที่สุด ในแบบที่ทั้งคู่ถนัดที่สุด และในแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนหลายๆ คนคงจับตารอดูและเชื่อเถอะว่ามันจะไม่ธรรมดาแน่นอน
