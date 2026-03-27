Healthspan Festival อีเวนท์ครบองค์ เข้าใจชีวิต เพิ่มความฟิต รับเทรนด์ฮิต Longevity

ทำความรู้จักตัวเองในเชิงลึกถึงอนุภาคเซลล์ ระดับโปรตีนในเลือด รู้จักทุกรูขุมขนบนในหน้า ลึกไปถึงจอประสาทตา ลามไปถึงชั้นไขมันที่หน้าท้อง กับงาน Healthspan Festival 2026
เป้าหมายของงานนี้คือการพาผู้ร่วมงานทุกคนเข้าถึงคำคมที่ว่า “The first wealth is health” ซึ่งหมายความถึงรากฐานของความมั่งคั่ง คือการมีสุขภาพที่ดี เพราะไม่ว่าจะอยู่สั้น หรืออยู่ยาว ใครๆ ก็ล้วนแต่ขอให้อยู่ได้อย่างมีสุขภาพดีในทุกวัน ซึ่งเป็นคำจำกัดความของคำว่า Healthspan นั่นเอง
***งานเดียวจัดเต็มแกดเจ็ทไฮเทค พร้อมตรวจระดับความฟิตให้แบบฟรีๆ
การตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย ด้วย AI ที่บูธ NHealth ใช้เวลาเพียง 20 วินาที ไปยืนให้เครื่องหมุนไปรอบๆ หน้ากระจก เพื่อประเมินความสมดุลของกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อ และข้อต่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ทั้งในท่ายืนเพื่อหาความผิดปกติของสรีระ พร้อมส่งผลเป็นเอกสารให้ทางอีเมล์
เพราะหากร่างกายมีความไม่สมดุลกันมาก อาจส่งผลต่อท่าทางหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับใครที่ปวดเมื่อยจากออฟฟิศซินโดรม หรือเคยเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การวินิจฉัยนี้ เป็นประตูด่านแรกก่อนเข้าสู่การทำกายภาพบำบัดนั่นเอง
ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาที่บูธของกทม. โดยโรงพยาบาลกลาง ซึ่งตามปกติแล้ว การตรวจเฉพาะทางนี้ไม่ได้มีอยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้นการตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะทำให้ได้เห็นถึงสภาพจอประสาทตา ว่าอยู่ในระดับใด (ตรวจได้ทั้งผู้เป็นและไม่ได้เป็นเบาหวาน) การตรวจนี้ใช้เวลาเพียง 5 นาที (ไม่รวมการอ่านผล)
ยังมีการตรวจสภาพเซลล์บนใบหน้าที่บูธลอรีอัล ด้วย NEXA ST เครื่องสแกนและวิเคราะห์สภาพผิวหน้าด้วย AI ขั้นสูง ตรวจพบปัญหาผิวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น จุดด่างดำที่กำลังก่อตัวใต้ผิว, ความเสียหายจากแสงแดด (UV), และระดับความชื้น เป็นต้น ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
***ลองใช้แสงสีแดงบำบัดกับแผงไฟและเสื่อ
ที่บูธ Dawn ด้วยหลอดไฟนับพันๆ ดวงที่ส่งความเข้มข้นของแสงสีแดงหรือแสงอินฟราเรดใกล้ (Near-Infrared Light) ความเข้มต่ำ เพื่อกระตุ้นพลังงานในเซลล์ (Mitochondria) ช่วยฟื้นฟูผิว ลดริ้วรอย ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ นอนหรือยืนสัก 10 นาที ความอบอุ่นก็ช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ดีทีเดียว
นอกจากสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีบูธที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “การตรวจสุขภาพเชิงลึก” เพื่อการป้องกันก่อนจะเกิดโรค (Preventive Care)
ตัวอย่างเช่น การตรวจวิเคราะห์โปรตีนเชิงลึก (Proteomics Testing) เป็นการเจาะเลือดเพื่อวิเคราะห์ระดับโปรตีนจำนวนมาก เพื่อประเมินการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายอย่างละเอียด ทั้งด้านหัวใจ สมอง ภูมิคุ้มกัน และการเผาผลาญ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้แพทย์สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของโรคสำคัญอันได้แก่ สมองเสื่อม (คาดเดาได้ล่วงหน้า 5-20 ปี) โรคหัวใจ (คาดเดาได้ล่วงหน้าภายใน 4 ปี) เป็นต้น หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธ Fones Visuas (ให้บริการโดยบริษัท NEC ของญี่ปุ่น) ราคาประมาณ 35,000 บาท พร้อมการพบแพทย์และเอกสารแสดงรายละเอียดที่เป็นกราฟ ทำความเข้าใจได้ง่าย
การตรวจดีเอ็นเอ แบบ Next Generation Sequencing ที่บูธ AThenaAI เพื่อดูว่าเราอาจจะมียีนส์ที่เสี่ยงโรคอะไรบ้าง โดยจุดเด่นคือ มี AThenaAI Platform ที่ช่วยอ่านผลดีเอ็นเอของคุณเป็นภาษาไทย พร้อมกราฟละเอียดและ AI Chatbot ที่ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ (แพคเกจเริ่มต้น เพื่อเช็กความเสี่ยงโรคใกล้ตัวและโรคมะเร็ง 7 รายการ ราคา 12,900 บาท)
การตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์ ที่บูธ Wincell เพื่อทราบถึงอายุของเซลล์ในร่างกาย หากเทโลเมียร์ ก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคร้าย เช่น โรคหลอดเลือด โรคมะเร็ง หรือ โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เป็นต้น ราคา 12,000 บาท
พื้นที่งานในฮอลล์ 5 นี้ยังอัดแน่นไปด้วยบูธอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ระบบนิเวศด้านสุขภาพ" (Health Ecosystem) ของไทยอีกมากมาย เช่น บริษัทประกันอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ที่มาพร้อมแผนเกษียณซึ่งรองรับการส่งเงินบำนาญไปยังสถานบริการผู้สูงอายุที่เข้าร่วมได้โดยอัตโนมัติ แอปติดตามสุขภาพการกินส่วนบุคคลพร้อมเฮลท์โค้ชอย่าง FitSloth แอปดูแลของพนักงานทุกคนในองค์กรอย่าง i-LiveWell อีกด้วย
สุดท้าย ใครที่อยากลองชิมนวัตกรรมอาหารและวิตามินเพื่อสุขภาพ ก็มีหลายบูธเอาไอเทมดังราคาดิ่งมาลดราคากันให้ฉ่ำในงานซึ่งจะจัดถึงวันที่ 28 มนาคม 2569 เท่านั้น ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานได้ฟรี.