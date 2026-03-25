Xiaomi ทุบสถิติรายได้ ปี 2568 ทะลุ 4.5 แสนล้านหยวน

เสียวหมี่ (Xiaomi) เปิดเผยผลประกอบการประจำปี 2568 อย่างเป็นทางการ สร้างสถิติรายได้รวมพุ่งสูงถึง 457.3 พันล้านหยวน เติบโต 25% ขณะที่กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 39.2 พันล้านหยวน เติบโต 43.8% ย้ำความสำเร็จของกลยุทธ์ “Human × Car × Home” ที่ผลักดันให้ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
สำหรับธุรกิจที่น่าจับตามองในปีนี้ คือกลุ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart EV) และ AI ที่ก้าวขึ้นมาเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักอย่างเต็มตัว โดยสามารถสร้างรายได้จากการดำเนินงานทั้งปี "เป็นบวก" ได้เป็นครั้งแรก
โดยในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า และ AI รวมถึงโครงการใหม่ๆ ทำรายได้ทะลุ 1 แสนล้านหยวนเป็นครั้งแรก โดยปิดที่ 106.1 พันล้านหยวน เติบโตถึง 223.8% YoY มียอดจัดส่งรถ EV ตลอดปี 2568 รวม 411,082 คัน โดยตั้งเป้าปี 2569 ไว้ที่ 550,000 คัน Xiaomi YU7 Series ครองแชมป์ยอดขาย SUV ขนาดกลาง-ใหญ่ในจีนติดต่อกัน 7 เดือน ส่วน Xiaomi SU7 รุ่นใหม่ กวาดยอดจองทะลุ 30,000 คันในเวลาเพียง 3 วัน
ขณะที่กลุ่มธุรกิจสมาร์ทโฟนกวาดรายได้ไป 186.4 พันล้านหยวน ด้วยยอดจัดส่ง 165.2 ล้านเครื่องทั่วโลก รั้งอันดับ 3 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ผ่านกลยุทธ์เจาะตลาดพรีเมียม ที่ระดับราคา 3,000 หยวนขึ้นไป (ราว 14,000 บาท) ประสบความสำเร็จสูง โดยมีสัดส่วนถึง 27.1% ของยอดขายเสียวหมี่ทั้งหมดในจีน นำทัพโดยแฟลกชิปอย่าง Xiaomi 17 Ultra และ Xiaomi 17 Ultra by Leica
กลุ่มผลิตภัณฑ์ IoT ทำรายได้ 123.2 พันล้านหยวน เติบโต 18.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อบนแพลตฟอร์ม AIoT ของเสียวหมี่กว่า 1,079.2 ล้านเครื่อง (ไม่รวมมือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป) ขณะที่บริการอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้งานประจำทุกเดือน (MAU) ทั่วโลกทะลุ 754.1 ล้านราย
ปีที่ผ่านมาเสียวหมี่อัดฉีดเม็ดเงินด้านการวิจัยและพัฒนาไปถึง 33.1 พันล้านหยวนในปีเดียว เพิ่มขึ้นถึง 37.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเน้นไปที่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เช่น โมเดลเรือธง Xiaomi MiMo-V2-Pro ที่ได้รับความนิยมระดับโลก
ล่าสุดยังได้เริ่มนำหุ่นยนต์ Vision-Linguisher-Action (VLA) เข้าไปทำงานอัตโนมัติในสายการผลิตรถยนต์ EV ได้จริงแล้ว ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า เสียวหมี่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป แต่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ผสานรวม AI, หุ่นยนต์, รถยนต์ไฟฟ้า และระบบนิเวศอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ