ถอดรหัสเคส "เนทันยาฮู 6 นิ้ว" ทางออกเมื่อภาพจริงถูกตั้งคำถามว่าเป็น AI

วันที่ 12 มีนาคม 2026 มีการแชร์ภาพหน้าจอในแพลตฟอร์ม X (Twitter เดิม) โดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู มีนิ้วมือ 6 นิ้ว บนมือขวา โดยชาวเน็ตทั่วโลกตั้งคำถามว่า นี่คือคลิปวิดีโอที่ AI สร้างขึ้นมาหรือเปล่า?
การแชร์นี้นำไปสู่คำถามต่อมาว่า "เนทันยาฮูตายแล้วหรือยัง?" ซึ่งเมื่อทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงของหลายสำนักข่าว ย้อนกลับไปดูวิดีโอต้นฉบับจาก Government Press Office (GPO) ของอิสราเอล ก็พบว่าที่วินาทีที่ 34 มีภาพที่เห็นเงาจากรอยพับข้างฝ่ามือ ที่มองดูเหมือนนิ้ว ทั้งที่แท้จริงแล้วไม่ใช่นิ้วที่ 6 ของเนทันยาฮูแต่อย่างใด
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนกระแสความกลัว AI ปลอมแปลงภาพผู้นำโลกที่รุนแรงขึ้นมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จนผู้คนมองภาพปกติด้วยความสงสัย ปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกด้วยว่า Liar's Dividend เพราะแม้แต่ภาพจริงก็ถูกตั้งคำถามว่าเป็น AI
ส่วนที่น่ากังวลของปรากฏการณ์นี้ คือบริบทนั้นถูกตัดออกจนหมด โดยภาพหน้าจอเพียงเฟรมเดียวจากวิดีโอหลายนาที นั้นมีพลังสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อมีโลโก้ช่องรายการต่าง ๆ ซ้อนทับ ทำให้แหล่งที่มาต้นฉบับถูกบดบังด้วย
אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל.
אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.
צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026
เคสนี้ยังตอกย้ำเรื่องช่องโหว่ของ X ในช่วงหลังยุค Elon Musk เนื่องจากระบบตรวจสอบความถูกต้องของชุมชนคน X นั้นตามไม่ทันความไวรัลของโพสต์ที่กระจายไปรวดเร็ว
จนล่าสุด เนทันยาฮูได้โพสต์คลิปดื่มกาแฟ หักข่าวลือที่หนาหูว่าเขาตายแล้ว โดยวันที่ 15 มีนาคม 2026 เนทันยาฮูโพสต์คลิปภาพตัวเองที่ร้านกาแฟชานกรุงเยรูซาเล็มผ่านเทเลแกรม (Telegram) เพื่อตอบโต้ข่าวลือจากสื่ออิหร่านที่อ้างว่าเขาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยในคลิปเขาพูดเล่นคำในภาษาฮิบรูว่า "ผมคลั่งไคล้กาแฟ และคลั่งไคล้ประชาชนของผม"
สำนักข่าวรอยเตอร์ (Reuters) ยืนยันแล้วว่าคลิปนี้ถ่ายจริงที่ร้านกาแฟนั้น และมีการถ่ายในวันนั้นจริง ซึ่งการยืนยันนี้สำคัญมากเมื่อเนทันยาฮูแทบไม่ให้สัมภาษณ์สื่อโดยตรง แต่สื่อสารผ่านวิดีโอที่ออกโดยสำนักงานของตัวเอง นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2026 และอิสราเอลได้ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะ โรงเรียนปิด ประชาชนอยู่ใกล้หลุมหลบภัย
สิ่งที่เราจับต้องได้ชัดเจน คือ Telegram ได้กลายเป็นช่องทางสื่อสารหลักในยุคสงคราม และผู้นำโลกหลายคนหันมาใช้แพลตฟอร์มที่ควบคุมการแพร่กระจายเองได้โดยไม่ผ่านนักข่าว ซึ่งเนทันยาฮู, ปูติน, เซเลนสกี ล้วนใช้โมเดลนี้
อย่างไรก็ตาม การปล่อยข่าวว่าผู้นำฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต อาจเป็นปฎิบัติการที่มุ่งโจมตีทางจิตวิทยาสุดคลาสสิก เพื่อสร้างความสับสนในหมู่ประชาชนและทหาร ดังนั้น การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในยุค AI จึงต้องใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (geolocation) เช่น การเปรียบเทียบภาพภายในร้านกับฐานข้อมูลภาพเก่า และการยืนยันจากข้อมูลรอบด้าน ซึ่งกรณีนี้ใช้ข้อมูลโพสต์ของร้านกาแฟ เพื่อยืนยันวันและสถานที่ที่วิดีโอถูกถ่ายไป
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
บทสรุปของกรณี "เนทันยาฮู 6 นิ้ว" คือการแจ้งเกิดมาตรฐานใหม่ของการยืนยันข่าวในยุคที่ AI สร้างภาพปลอมได้ โดยการตรวจทั้งภาพ, เสียง และบริบทแวดล้อมพร้อมกัน จะทำให้เรารู้ความจริงในยุคที่ AI สร้างภาพและวิดีโอปลอมได้ และผู้คนไม่รู้ว่าควรเชื่อสายตาตัวเองได้แค่ไหน? ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้นำโลกเองก็มีการปรับตัว เพราะรู้ว่าสื่อกระแสหลักอาจถูกสงสัย หลายคนจึงสื่อสารตรงถึงประชาชนผ่าน Telegram แทน ซึ่งเชื่อว่านี่คือสัญญาณจุดเปลี่ยนของข่าวสาร และอำนาจของสื่อในยุคดิจิทัลในที่สุด.